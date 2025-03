Laurent Bosetti : "Toujours insoumis, mais il faut alimenter le débat"

Adjoint chargé de la Promotion des Services publics, Laurent Bosetti se désole de voir la préfecture l'enjoindre à stopper les congés pour les agentes de la Ville de Lyon en cas de règles douloureuses. "C'est un signal politique négatif", réagit-il, trouvant la requête "étonnante car on est sur des mesures transpartisanes en faveur de l'égalité des droits".

En réagissant mal également aux sorties de Jean-Luc Mélenchon qui ne voulait plus travailler avec le Parti socialiste, Laurent Bosetti s'est attiré les foudres de ses pairs insoumis, comme les députés Anaïs Belouassa-Cherifi et Gabriel Amard. "Je suis toujours insoumis, aux côtés des insoumis. Je m'autorise à la plus parfaite transparence dans mes expressions. Il faut alimenter le débat", annonce-t-il.

"Si à chaque fois qu'on a un distingo stratégique, on remet en cause notre alliance du Nouveau Front Populaire, on sera la gauche la plus bête du monde à chaque élection", prédit Laurent Bosetti, qui, à Lyon pour les municipales, "aspire à une trajectoire commune", avec un "programme commun, radical, pour changer la vie".

00:00 Congé 2e parent

01:25 Congé règles douloureuses

02:14 Demandes de la préfecture

03:45 Service funéraire de Lyon

06:09 Troubles chez LFI

09:03 Union dès le 1er tour en 2026

10:29 D'autres villes à conquérir

11:57 Nathalie Perrin-Gilbert