"Mépris, censure politique..." le groupe Génération Aulas demande "le report immédiat" de la ZTL à Lyon

Dans un communiqué, le collectif porté par des "jeunes lyonnais" favorables à Jean-Michel Aulas dénoncent une consultation réduite à "21 jours chrono", qu’ils qualifient de "minimum légal, maximum de mépris".

Ils regrettent surtout l'absence de publication de la synthèse des contributions citoyennes, évoquant une possible "transparence sélective" et une "censure politique".

Selon eux, "plus de 65 % d’avis" seraient défavorables à la ZTL. "Quand on veut étouffer la voix des Lyonnais, on commence par faire disparaître ce qu’ils disent," accuse le texte, pointant du doigt les effets du projet : "commerçants à bout de souffle, riverains pénalisés, mobilité disloquée."

Face à ce qu’il considère comme "une méthode", les membres du collectif appellent à une alternative.

Suivant les déclarations de l'ancien président de l'OL, le groupe propose la mise en place d’un "Pacte métropolitain", incluant notamment des "États Généraux des Mobilités dès 2026", un “Conseil permanent des mobilités", une "neutralité modale" et une "tarification solidaire".

"Oui à la transformation, non au passage en force. Oui à une écologie du bon usage, non à la punition," conclut Génération Aulas, en appelant à "redonner la parole" aux habitants.