"Les auteurs de ces actes devront être identifiés et fermement condamnés" : le ministère de l'Intérieur se lance à la recherche de ceux qui ont tagué le domicile de Bruno Bernard

De plus, ces militants menaçaient de révéler l'adresse personnelle du président de la Métropole de Lyon si la collectivité procédait à une nouvelle expulsion de squat.

Depuis, de nombreux messages de soutien affluent de la part de partenaires politiques comme d'adversaires.

Le ministre auprès du ministre de l'Intérieur François-Noël Buffet y est allé aussi de son commentaire pour dénoncer "ce moment très grave". "Les auteurs de ces actes devront être identifiés et fermement condamnés", a poursuivi l'ancien sénateur LR du Rhône et ex-maire d'Oullins, dans un tweet partagé également par le pensionnaire principal de la place Beauvau, Bruno Retailleau.

.@brunobernard_fr, Président de la Métropole de Lyon, a été menacé à son domicile. Dans ce moment très grave, je lui adresse tout mon soutien. Les auteurs de ces actes devront être identifiés et fermement condamnés. — François-Noël BUFFET (@fnb_officiel) April 25, 2025

L'action n'ayant pas été revendiquée par un groupuscule parmi les nombreux collectifs et associations qui luttent pour l'hébergement et contre les expulsions dans l'agglomération lyonnaise, l'enquête ouverte pour tenter de retrouver les auteurs de ce tag ""Bruno Bernard fin des expulsions sinon on va squatter chez toi !" laissé dans l'immeuble où vit l'élu écologiste va devoir s'appuyer avant tout sur la vidéosurveillance.