Domicile de Bruno Bernard tagué : les militants anti-expulsions menacent aussi de révéler l'adresse personnelle de Grégory Doucet

Ces derniers menaçaient de rendre publique l'adresse personnelle du président écologiste de la Métropole de Lyon.

Si ce dernier a porté plainte et que l'ensemble de la classe politique, ainsi que le ministère de l'Intérieur, lui ont apporté leur soutien, cela n'a pas refroidi les activistes.

Dans un nouveau texte publié sur le site d'ultragauche Rebellyon, ils moquent d'abord les réactions des élus : "Leur rapidité et unanimité pour condamner "la violence" de quelques tags par rapport à leur cynisme et leur indifférence aux milliers d'expulsés et de mal-logés chaque année, ça en dit long".

"La violence c’est de pas se sentir en sécurité chez soi. Les expulsions de squats font ressentir cette insécurité quotidiennement pour des centaines de personnes à Lyon. Si maintenant Bruno Bernard ressent aussi cette insécurité, cher pour sa gueule. Si ça le pèse trop et que ça l’empêche de dormir tranquille, une solution : plus aucune expulsion, laisser les autres aussi dormir tranquille. C’est pourtant simple, il suffit de pas appeler les flics", poursuivent les militants, rappelant que leur menace de diffuser l'adresse de l'élu écologiste ne sera pas exécutée s'il renonce à expulser des familles ou des squats.

Et le groupuscule d'ultra-gauche termine en menaçant également Grégory Doucet. "On a beaucoup d’infos personnelles sur toi aussi, donc c’est pareil en cas d’expulsions par la mairie de Lyon", conclut-il, en référence aux gymnases évacués cet hiver par le maire écologiste de Lyon.