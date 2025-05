"C'est le prix de la démocratie !" : Grégory Doucet agacé par une question sur le coût de la présentation de son bilan aux Lyonnais

Ce lundi soir, Grégory Doucet lançait sa tournée des arrondissements avec une première réunion publique dans le 8e arrondissement de Lyon pour présenter son bilan aux habitants. Et alors que la mairie reconnaît dépenser 228 000 euros d'argent public dans cette opération Le Chemin Parcouru, l'opposition émet des doutes sur la véracité de ce chiffre, estimant que le coût est probablement plus élevé.

Interrogé à ce sujet par les médias avant sa réunion publique de lundi, le maire écologiste de Lyon s'est montré très agacé. "Excusez-moi d'être un peu choqué par votre question. La façon dont vous la formulez laisse penser à deux vérités qui cohabitent", a débuté Grégory Doucet.

"Ceux qui sont en responsabilité sont les membres de la majorité, en l’occurrence moi-même. Quand nous faisons des calculs, quand nous demandons aux services de nous calculer précisément le coût d'une opération, quand nous vous la communiquons, nous sommes sûrs de nos calculs", poursuivait l'édile.

S'en prenant à la journaliste de France 3 qui l'avait interrogé, il se montrait assez ferme : "Faisons attention à cela ! Dans un moment où il est très facile de voir des vérités transformées, voire des mensonges transformés en vérité, il faut être très précis. Et 228 000 euros, c'est précisément ce que coûte l'exercice de redevabilité que nous réalisons aujourd'hui".

Grégory Doucet concluait par une justification très personnelle : "Si on ne les mettait pas sur la table ces 228 000 euros, on ferait quoi ? On ne ferait rien ? On ne dirait pas aux Lyonnais 'Voilà ce que nous avons fait' ? Et les gens se poseraient la question 'Qu'est-ce qu'il s'est passé pendant 5 ans ?' ? Ce n'est pas ma façon de voir les choses ! Et rendre compte, ça a un coût ! J'ai presque envie de vous dire que c'est le prix de la démocratie ! Vous savez, organiser une élection, ça coûte aussi beaucoup d'argent".

Pas sûr que les habitants de Lyon placent sur le même plan l'organisation d'une élection municipale et celle d'une réunion publique rassemblant quelques dizaines de personnes, essentiellement des seniors.

Une sortie qui n'a pas manqué de faire réagir Jean-Michel Aulas, toujours pas candidat officiellement déclaré aux municipales 2026 à Lyon : "Pendant que je lis les rapports de la Chambre régionale des comptes pour proposer des économies utiles aux Lyonnais, d’autres continuent de dépenser sans compter. Le vrai changement, c’est de gérer la ville comme on respecte les contribuables".