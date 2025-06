Municipales à Lyon : un élu de premier plan du 2e arrondissement se range derrière Jean-Michel Aulas

C'est donc une vraie prise de guerre qui passe sous le nez de Pierre Oliver.

Dans un communiqué, Denis Broliquier fait savoir qu'il se range derrière l'ex-président de l'Olympique Lyonnais en vue des élections municipales de Lyon en 2026.

Le conseiller municipal, ancien maire du 2e arrondissement entre 2001 et 2020, fait le choix d'un potentiel candidat qui a "une large capacité de rassemblement".

Denis Broliquier fait ainsi l'éloge de Jean-Michel Aulas : "Son moteur, c’est l’amour de Lyon ! Après ses succès en entreprises et à l’OL, JMA n’a plus rien à prouver. Il ne sera pas candidat pour assouvir une ambition ou pour flatter son ego. Sa motivation est sincère : il aime sa ville et veut assurer son avenir et son rayonnement, il aime les Lyonnais et veut développer leur qualité de vie. Il sera au service de Lyon et des Lyonnais. Pas d’une idéologie, d’un parti ou d’un clan".

"Au moment où notre ville doit trouver un nouveau souffle, c'est une chance qu'un entrepreneur talentueux, connu et reconnu, veuille servir Lyon et les Lyonnais. JMA est l’homme du rassemblement et de l’efficacité qu’il faut pour Lyon 2026 !", conclut-il.

L'ambiance risque d'être bonne au sein du groupe Droite, Centre et Indépendants présidé par Pierre Oliver au conseil municipal et dans lequel siègent Denis Broliquier mais aussi Pascal Blache, qui préfèrent soutenir une candidature de Jean-Michel Aulas.