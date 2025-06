"Il y a quelque chose qui ne tourne plus rond dans nos rues" : Jean-Michel Aulas dévoile un timide plan pour apaiser les tensions sur la route à Lyon

Et après le bad buzz de la semaine dernière, il a choisi de timides propositions, pas de quoi révolutionner immédiatement le trafic dans la capitale des Gaules.

Plus les jours passent, plus Jean-Michel Aulas se rapproche d’une candidature aux élections municipales de 2026. S’il n’a pas encore annoncé se présenter pour tenter de détrôner les Écologistes, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais a publié une tribune chez nos confrères de Tribune de Lyon, ce jeudi.

"Il y a quelque chose qui ne tourne plus rond dans nos rues. À Lyon comme ailleurs, les tensions se sont installées dans l’espace public. Cyclistes contre automobilistes, piétons contre trottinettes, livreurs contre riverains, passants contre passants parfois (…) Il y a urgence à agir", a expliqué JMA. "Je ferai un choix clair, si je suis candidat : celui de l’apaisement. Et pas un apaisement de façade. Un apaisement construit et organisé. Un projet de ville où la cohabitation devient une priorité politique, pas un vœu pieux."

Six propositions pour apaiser les rues lyonnaises

Pour ce faire, l’homme d’affaires souhaite se reposer sur six propositions. La première, dresser "une cartographie des tensions urbaines" suite aux signalements des habitants.

La deuxième, créer un centre mobile de médiation de la rue dans les quartiers, avec des médiateurs, des agents formés à la désescalade, ainsi que des psychologues urbains.

La troisième, mettre en place un brevet mobilité pour les enfants scolarisés afin d’apprendre à marcher et à pédaler.

Puis, Jean-Michel Aulas voudrait lancer une "Semaine de la Rue apaisée" dans tous les arrondissements lyonnais chaque année, ainsi qu’une brigade municipale de circulation "pour prévenir les incivilités, faire respecter les règles élémentaires et protéger les plus vulnérables".

Et enfin, l’une des mesures principales repose sur l’adoption d’une charte lyonnaise du respect urbain pour rappeler le code de la rue. "Elle sera affichée partout : dans les stations TCL, sur les Vélo’v, dans les abribus, sur les applis de livraison".