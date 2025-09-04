Doucet-Aulas, place au combat pour Lyon ! - LyonMag n°215

L’été a permis à la plupart des candidats annoncés aux élections municipales et métropolitaines de se reposer. Au mois d’août, rares ont été ceux qui ont pris le temps durant leurs vacances au soleil d’envoyer ne serait-ce qu’un tweet pour faire vivoter la vie politique lyonnaise. Mais en septembre, la campagne débute enfin. Elle sera courte : sept mois pour préparer trois scrutins décisifs pour l’avenir de l’agglomération. Et avec la réforme de la loi PLM, cela s’annonce encore plus palpitant !

Au sommaire de ce numéro 215 (septembre 2025) :

- Que la bataille pour Lyon commence !

- Canicules : pari tenu ou rendez-vous manqué pour la Ville de Lyon ?

- Un été sous les balles à Vénissieux

- Lyon Femmes : une plongée dans le Lyon du XIXe siècle avec Coline Gatel

- Lyon Restaurant : rencontre avec le chef Anthony Bonnet

- Lyon Foot : l'OL peut-il renaître de ses cendres ?