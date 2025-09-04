Politique

Doucet-Aulas, place au combat pour Lyon ! - LyonMag n°215

Doucet-Aulas, place au combat pour Lyon ! - LyonMag n°215

LyonMag n°215 est en kiosques, disponible dans vos points de vente habituels.

L’été a permis à la plupart des candidats annoncés aux élections municipales et métropolitaines de se reposer. Au mois d’août, rares ont été ceux qui ont pris le temps durant leurs vacances au soleil d’envoyer ne serait-ce qu’un tweet pour faire vivoter la vie politique lyonnaise. Mais en septembre, la campagne débute enfin. Elle sera courte : sept mois pour préparer trois scrutins décisifs pour l’avenir de l’agglomération. Et avec la réforme de la loi PLM, cela s’annonce encore plus palpitant !

Notre numéro n°215 est également disponible dans le cadre d'un abonnement au format papier, ou à la vente en ligne, sur le site de notre partenaire Via Presse.

Au sommaire de ce numéro 215 (septembre 2025) :

- Que la bataille pour Lyon commence !

- Canicules : pari tenu ou rendez-vous manqué pour la Ville de Lyon ?

- Un été sous les balles à Vénissieux

- Lyon Femmes : une plongée dans le Lyon du XIXe siècle avec Coline Gatel

- Lyon Restaurant : rencontre avec le chef Anthony Bonnet

- Lyon Foot : l'OL peut-il renaître de ses cendres ?

Tags :

municipales 2026 à Lyon

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Mais pas que ! le 04/09/2025 à 11:09
Paradis fiscal a écrit le 04/09/2025 à 09h04

LyonMag aurait au moins pu mettre une photo récente de Aulas. Ces dernières années, il a ramassé, l'Ephad le guette. Le sondage est bidon aussi, mais LyonMag roule pour la droit(ardée)...

Un Aulas tout jeune ..
Il y aussi un Monsieur tout jaune en haut a droite .
Une crise de foi ?

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 04/09/2025 à 10:39

Des promesses, de bonnes résolutions mais surtout le gaspillage de l'argent du contribuable.

Signaler Répondre
avatar
Ah bon le 04/09/2025 à 10:35

Rassurez-moi il n’y a pas que ces 2 prétendants ?

Signaler Répondre
avatar
et ben vous le 04/09/2025 à 10:26
Commerçant et habitant lyonnais a écrit le 04/09/2025 à 09h31

De l'apaisement pour les habitants et piétons, de la verdure, de l'espace pour les trottinettes et vélos, etc.
Toi t'habites pas lyon, donc ta bagnole on s'en cogne.

vous ne devez pas souvent fréquenter Lyon , que ce soit a pied ou en transport en commun ; et vous de devez pas payer de taxe foncière ni de stationnement sur Lyon non plus

Signaler Répondre
avatar
Commerçant et habitant lyonnais le 04/09/2025 à 09:31
Jeff de Lyon a écrit le 04/09/2025 à 08h41

Qu'a fait Doucet pour Lyon ? A part afficher son mépris et sectarisme en imposant des orientations pour dégrader et rabaisser Lyon ?

De l'apaisement pour les habitants et piétons, de la verdure, de l'espace pour les trottinettes et vélos, etc.
Toi t'habites pas lyon, donc ta bagnole on s'en cogne.

Signaler Répondre
avatar
Paradis fiscal le 04/09/2025 à 09:04

LyonMag aurait au moins pu mettre une photo récente de Aulas. Ces dernières années, il a ramassé, l'Ephad le guette. Le sondage est bidon aussi, mais LyonMag roule pour la droit(ardée)...

Signaler Répondre
avatar
Jeff de Lyon le 04/09/2025 à 08:41

Qu'a fait Doucet pour Lyon ? A part afficher son mépris et sectarisme en imposant des orientations pour dégrader et rabaisser Lyon ?

Signaler Répondre
avatar
DMPP le 04/09/2025 à 07:23

Et etienne blanc a jeté l'éponge,à levé l'encre du bateau fantôme,la péniche sarkozy en quai avec ses flibustiers,la croisière s'amuse avec l'argent publique,pis avec celle qu'ils et elles s'attribuent sur le dos et dans le dos des contribuables,continuez comme ça,l'agence voyoucratie dans toute la France,et ses promos.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.