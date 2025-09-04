Doucet-Aulas, place au combat pour Lyon ! - LyonMag n°215

L’été a permis à la plupart des candidats annoncés aux élections municipales et métropolitaines de se reposer. Au mois d’août, rares ont été ceux qui ont pris le temps durant leurs vacances au soleil d’envoyer ne serait-ce qu’un tweet pour faire vivoter la vie politique lyonnaise. Mais en septembre, la campagne débute enfin. Elle sera courte : sept mois pour préparer trois scrutins décisifs pour l’avenir de l’agglomération. Et avec la réforme de la loi PLM, cela s’annonce encore plus palpitant !
Au sommaire de ce numéro 215 (septembre 2025) :
- Que la bataille pour Lyon commence !
- Canicules : pari tenu ou rendez-vous manqué pour la Ville de Lyon ?
- Un été sous les balles à Vénissieux
- Lyon Femmes : une plongée dans le Lyon du XIXe siècle avec Coline Gatel
- Lyon Restaurant : rencontre avec le chef Anthony Bonnet
- Lyon Foot : l'OL peut-il renaître de ses cendres ?
Un Aulas tout jeune ..Signaler Répondre
Il y aussi un Monsieur tout jaune en haut a droite .
Une crise de foi ?
Des promesses, de bonnes résolutions mais surtout le gaspillage de l'argent du contribuable.Signaler Répondre
Rassurez-moi il n’y a pas que ces 2 prétendants ?Signaler Répondre
vous ne devez pas souvent fréquenter Lyon , que ce soit a pied ou en transport en commun ; et vous de devez pas payer de taxe foncière ni de stationnement sur Lyon non plusSignaler Répondre
De l'apaisement pour les habitants et piétons, de la verdure, de l'espace pour les trottinettes et vélos, etc.Signaler Répondre
Toi t'habites pas lyon, donc ta bagnole on s'en cogne.
LyonMag aurait au moins pu mettre une photo récente de Aulas. Ces dernières années, il a ramassé, l'Ephad le guette. Le sondage est bidon aussi, mais LyonMag roule pour la droit(ardée)...Signaler Répondre
Qu'a fait Doucet pour Lyon ? A part afficher son mépris et sectarisme en imposant des orientations pour dégrader et rabaisser Lyon ?Signaler Répondre
Et etienne blanc a jeté l'éponge,à levé l'encre du bateau fantôme,la péniche sarkozy en quai avec ses flibustiers,la croisière s'amuse avec l'argent publique,pis avec celle qu'ils et elles s'attribuent sur le dos et dans le dos des contribuables,continuez comme ça,l'agence voyoucratie dans toute la France,et ses promos.Signaler Répondre