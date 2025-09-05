Lyon Politiques : Aulas et Wauquiez, loi PLM et gauche unie - 05/09/25

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, l'élu de la Mulatière Maxime Bost et le politologue Romain Blachier interviennent sur les sujets suivants :
- Jean-Michel Aulas fait alliance avec Pierre Oliver : une séquence mal maîtrisée ?
- Réforme de la loi PLM : vraiment une catastrophe pour Grégory Doucet ?
- Tribune des leaders de gauche : LFI mis au ban, une stratégie courageuse ?
Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.
00:00 Introduction/Sommaire
00:45 Aulas/Oliver/Wauquiez
12:23 Réforme de la loi PLM
25:06 Union de la gauche sans LFI
je le rappelle, s'est fait aussi adoubé par Sarko il y a quelques semaines, à l'occasion d'un pince-fesses organisé par vos "confrères" deSignaler Répondre
Lyonpeople. Il est vraiment très mal conseillé, et très mal entouré, Jean-Michel...
Sarko, Wauquiez, ça ne marchera JAMAIS à Lyon !
Wauquiez est un boulet opportuniste pour notre région.Signaler Répondre
Attendons les programmes et les débats !
On est bien d’accord JMA c’est plantéSignaler Répondre