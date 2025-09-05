Lyon Politiques : Aulas et Wauquiez, loi PLM et gauche unie - 05/09/25

Lyon Politiques

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, l'élu de la Mulatière Maxime Bost et le politologue Romain Blachier interviennent sur les sujets suivants :

- Jean-Michel Aulas fait alliance avec Pierre Oliver : une séquence mal maîtrisée ?
- Réforme de la loi PLM : vraiment une catastrophe pour Grégory Doucet ?
- Tribune des leaders de gauche : LFI mis au ban, une stratégie courageuse ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.

00:00 Introduction/Sommaire
00:45 Aulas/Oliver/Wauquiez
12:23 Réforme de la loi PLM
25:06 Union de la gauche sans LFI

3 commentaires
avatar
JMA..., le 05/09/2025 à 18:33

je le rappelle, s'est fait aussi adoubé par Sarko il y a quelques semaines, à l'occasion d'un pince-fesses organisé par vos "confrères" de
Lyonpeople. Il est vraiment très mal conseillé, et très mal entouré, Jean-Michel...
Sarko, Wauquiez, ça ne marchera JAMAIS à Lyon !

Signaler Répondre
avatar
C'est pas nouveau ! le 05/09/2025 à 17:57

Wauquiez est un boulet opportuniste pour notre région.
Attendons les programmes et les débats !

Signaler Répondre
avatar
Dommage le 05/09/2025 à 17:39

On est bien d’accord JMA c’est planté

Signaler Répondre

