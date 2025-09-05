Lyon Politiques : Aulas et Wauquiez, loi PLM et gauche unie - 05/09/25

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, l'élu de la Mulatière Maxime Bost et le politologue Romain Blachier interviennent sur les sujets suivants :

- Jean-Michel Aulas fait alliance avec Pierre Oliver : une séquence mal maîtrisée ?

- Réforme de la loi PLM : vraiment une catastrophe pour Grégory Doucet ?

- Tribune des leaders de gauche : LFI mis au ban, une stratégie courageuse ?

00:00 Introduction/Sommaire

00:45 Aulas/Oliver/Wauquiez

12:23 Réforme de la loi PLM

25:06 Union de la gauche sans LFI