Véronique Sarselli : "La gauche doit arrêter d'être dans l'auto-célébration à la Métropole de Lyon"

Ce mercredi 10 septembre, Lyon a été le théâtre de blocages, mais aussi de casse en marge de la manifestation. Véronique Sarselli dénonce la "récupération par LFI avec de la violence. On est très très loin des problématiques des Français".
La maire de Sainte-Foy-lès-Lyon est, depuis le début de l'année, la cheffe de file de la droite pour l'élection métropolitaine 2026. Pourtant, la rumeur dit qu'une partie des élus locaux s'inquiète de la façon dont se déroule sa campagne, à tel point que le sénateur et ministre démissionnaire François-Noël Buffet serait appelé à la rescousse pour reprendre le flambeau. "Il y a eu une primaire en février. Il y aura prochainement une commission nationale d'investiture. Je ne commente pas le reste", balaye Véronique Sarselli.
L'élue LR a lu avec attention la tribune des dirigeants de gauche de la Métropole de Lyon, qui appelle à l'union pour 2026. Elle se dit "choquée, agacée" par ce bilan. "Il faut arrêter d'être dans l'auto-célébration, l'auto-satisfaction. Ils devraient redescendre sur le terrain, écouter et répondre aux vraies problématiques. (...) Qu'ils continuent de nier ce qui se passe, il est impossible d'y être sourd", tacle Véronique Sarselli.
00:00 Blocages du 10 septembre
01:30 Nouveau Premier ministre
02:16 Union de la gauche dans la Métropole
03:58 Projet pour 2026
05:57 Rumeur François-Noël Buffet
06:41 Alliance avec les autres forces de la droite et du centre
C'est vrai et c'est bien dommage parce que les idées étaient intéressantes.Signaler Répondre
Le problème de la Gauche, c'est qu'elle a été noyautée par la mélanchonsphère : aucun débat, aucune idée, juste de la violence et du chaos.
Il n'y a qu'à voir le comportement des élus LFI à l'Assemblée Nationale pour s'en convaincre.
J'ai encore l'espoir que certains dirigeants de gauche plus intelligents et plus démocratiques que mélenchon et sa clique sauront faire émerger de vraies idées et un vrai projet de société.
Véronique Sarselli est Maire de Sainte Foy, elle est candidate à la Métropole donc, pas sur la ville de Lyon.Signaler Répondre
La Métropole c’est l’ancienne COURLY, composée de 58 communes de mémoire, dont Lyon, et l’ancien département sur ce même territoire.
Sur ce réseau , c'est vrai qu' il y a des commentateurs gratinés, il n 'y a qu'à voir leur pseudo : Salan ,88, voituresbidulesSignaler Répondre
Mais un royaliste qui nous parle du suffrage universel et du front républicain pour défendre les lepénistes ce n 'est plus réactionnaires , cela devient surréaliste. D 'aucun vont bientôt défendre l 'influence spirituelle des druides .
C'est vrai et depuis longtemps.Signaler Répondre
Pourtant ils sont élus parce que depuis des décennies ces idiots dits de droite refusent des alliances avec le RN.
Ils préfèrent LFI au RN.. donc la gauche continue à bien rire chaque fois qu'elle nous ressort le front républicain.
Mais quand même Vive le Roi 👑
Ah les politiques lyonnais(es), et leurs petites querelles byzantines...Signaler Répondre
"Chef de file" alors que sa notoriété ne dépasse pas sa ville...Signaler Répondre
Elle veut une place auprès d'aulas celle-là ;-)Signaler Répondre
Il devrait annoncer sa candidature fin du mois et ça fayotte un max à droite et renaissance (ce qui est la même chose).
C'est sûr FN BUFFET a déjà pris 3 gamelles et la dernière avec G COLLOMB et un accord sorti de nulle partSignaler Répondre
ils ont offert la métropole au verts.
Donc la machine à perdre c'est lui pas V SARSELLI qui est une vrais battante et qui ne lâchera rien contre les khmers verts
ces réflexionsSignaler Répondre
Elle aussi elle est très loin des problématiques des français ! Elle règne sur sa bourgade de Ste Foy les Lyon... et n'a peur de rien elle vise la Présidence de la Métropole ! François Noël revient au SECOURS !Signaler Répondre
on attend avec impatience François Noël buffetSignaler Répondre
ça donnerais un autre niveau à la Métropole que sarselli
La machine à perde… il va être bien aulas tout seulSignaler Répondre
vive Buffet à la métropole elle sera bien tenue !Signaler Répondre
il faut qu ils sortent de leur envoutementSignaler Répondre
La gauche est minoritaire, car en voie de disparition. Idem pour les crétins d'écolosSignaler Répondre
Les LR sont une des raisons pour laquelle la gauche est aussi puissante. Les LR se sont couchés idéologiquement face a la gaucheSignaler Répondre
Cela apparait comme une évidence maintenant que vous le dites :Signaler Répondre
François-Noël Buffet à la Métropole et Jean Michel Aulas à la mairie.
Et soudain...tout devient très clair !!