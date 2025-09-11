Les Coulisses du Grand Lyon

Véronique Sarselli : "La gauche doit arrêter d'être l'auto-célébration à la Métropole de Lyon"

Véronique Sarselli, cheffe de file de la droite pour les élections métropolitaines, est l'invitée ce jeudi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Ce mercredi 10 septembre, Lyon a été le théâtre de blocages, mais aussi de casse en marge de la manifestation. Véronique Sarselli dénonce la "récupération par LFI avec de la violence. On est très très loin des problématiques des Français".

La maire de Sainte-Foy-lès-Lyon est, depuis le début de l'année, la cheffe de file de la droite pour l'élection métropolitaine 2026. Pourtant, la rumeur dit qu'une partie des élus locaux s'inquiète de la façon dont se déroule sa campagne, à tel point que le sénateur et ministre démissionnaire François-Noël Buffet serait appelé à la rescousse pour reprendre le flambeau. "Il y a eu une primaire en février. Il y aura prochainement une commission nationale d'investiture. Je ne commente pas le reste", balaye Véronique Sarselli.

L'élue LR a lu avec attention la tribune des dirigeants de gauche de la Métropole de Lyon, qui appelle à l'union pour 2026. Elle se dit "choquée, agacée" par ce bilan. "Il faut arrêter d'être dans l'auto-célébration, l'auto-satisfaction. Ils devraient redescendre sur le terrain, écouter et répondre aux vraies problématiques. (...) Qu'ils continuent de nier ce qui se passe, il est impossible d'y être sourd", tacle Véronique Sarselli.

00:00 Blocages du 10 septembre
01:30 Nouveau Premier ministre
02:16 Union de la gauche dans la Métropole
03:58 Projet pour 2026
05:57 Rumeur François-Noël Buffet
06:41 Alliance avec les autres forces de la droite et du centre

Véronique Sarselli

métropolitaines 2026

métropole de Lyon

8 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Mermoz119 le 11/09/2025 à 15:21

C'est sûr FN BUFFET a déjà pris 3 gamelles et la dernière avec G COLLOMB et un accord sorti de nulle part
ils ont offert la métropole au verts.
Donc la machine à perdre c'est lui pas V SARSELLI qui est une vrais battante et qui ne lâchera rien contre les khmers verts

Signaler Répondre
avatar
ça l 'agace le 11/09/2025 à 15:13
pierre 2 a écrit le 11/09/2025 à 14h20

on attend avec impatience François Noël buffet
ça donnerais un autre niveau à la Métropole que sarselli

ces réflexions

Signaler Répondre
avatar
Fantomaslamenace le 11/09/2025 à 15:12

Elle aussi elle est très loin des problématiques des français ! Elle règne sur sa bourgade de Ste Foy les Lyon... et n'a peur de rien elle vise la Présidence de la Métropole ! François Noël revient au SECOURS !

Signaler Répondre
avatar
pierre 2 le 11/09/2025 à 14:20

on attend avec impatience François Noël buffet
ça donnerais un autre niveau à la Métropole que sarselli

Signaler Répondre
avatar
Laïus le 11/09/2025 à 14:05

La machine à perde… il va être bien aulas tout seul

Signaler Répondre
avatar
bingo le 11/09/2025 à 13:41

vive Buffet à la métropole elle sera bien tenue !

Signaler Répondre
avatar
veronique sorcellerie le 11/09/2025 à 13:16
Looool a écrit le 11/09/2025 à 12h17

Les LR sont une des raisons pour laquelle la gauche est aussi puissante. Les LR se sont couchés idéologiquement face a la gauche

il faut qu ils sortent de leur envoutement

Signaler Répondre
avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 11/09/2025 à 13:15
Looool a écrit le 11/09/2025 à 12h17

Les LR sont une des raisons pour laquelle la gauche est aussi puissante. Les LR se sont couchés idéologiquement face a la gauche

La gauche est minoritaire, car en voie de disparition. Idem pour les crétins d'écolos

Signaler Répondre
avatar
Looool le 11/09/2025 à 12:17

Les LR sont une des raisons pour laquelle la gauche est aussi puissante. Les LR se sont couchés idéologiquement face a la gauche

Signaler Répondre
avatar
Bon sang mais c est bien sur ! le 11/09/2025 à 12:09

Cela apparait comme une évidence maintenant que vous le dites :
François-Noël Buffet à la Métropole et Jean Michel Aulas à la mairie.
Et soudain...tout devient très clair !!

Signaler Répondre

