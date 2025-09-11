Véronique Sarselli : "La gauche doit arrêter d'être l'auto-célébration à la Métropole de Lyon"

Ce mercredi 10 septembre, Lyon a été le théâtre de blocages, mais aussi de casse en marge de la manifestation. Véronique Sarselli dénonce la "récupération par LFI avec de la violence. On est très très loin des problématiques des Français".
La maire de Sainte-Foy-lès-Lyon est, depuis le début de l'année, la cheffe de file de la droite pour l'élection métropolitaine 2026. Pourtant, la rumeur dit qu'une partie des élus locaux s'inquiète de la façon dont se déroule sa campagne, à tel point que le sénateur et ministre démissionnaire François-Noël Buffet serait appelé à la rescousse pour reprendre le flambeau. "Il y a eu une primaire en février. Il y aura prochainement une commission nationale d'investiture. Je ne commente pas le reste", balaye Véronique Sarselli.
L'élue LR a lu avec attention la tribune des dirigeants de gauche de la Métropole de Lyon, qui appelle à l'union pour 2026. Elle se dit "choquée, agacée" par ce bilan. "Il faut arrêter d'être dans l'auto-célébration, l'auto-satisfaction. Ils devraient redescendre sur le terrain, écouter et répondre aux vraies problématiques. (...) Qu'ils continuent de nier ce qui se passe, il est impossible d'y être sourd", tacle Véronique Sarselli.
00:00 Blocages du 10 septembre
01:30 Nouveau Premier ministre
02:16 Union de la gauche dans la Métropole
03:58 Projet pour 2026
05:57 Rumeur François-Noël Buffet
06:41 Alliance avec les autres forces de la droite et du centre
C'est sûr FN BUFFET a déjà pris 3 gamelles et la dernière avec G COLLOMB et un accord sorti de nulle partSignaler Répondre
ils ont offert la métropole au verts.
Donc la machine à perdre c'est lui pas V SARSELLI qui est une vrais battante et qui ne lâchera rien contre les khmers verts
ces réflexionsSignaler Répondre
Elle aussi elle est très loin des problématiques des français ! Elle règne sur sa bourgade de Ste Foy les Lyon... et n'a peur de rien elle vise la Présidence de la Métropole ! François Noël revient au SECOURS !Signaler Répondre
on attend avec impatience François Noël buffetSignaler Répondre
ça donnerais un autre niveau à la Métropole que sarselli
La machine à perde… il va être bien aulas tout seulSignaler Répondre
vive Buffet à la métropole elle sera bien tenue !Signaler Répondre
il faut qu ils sortent de leur envoutementSignaler Répondre
La gauche est minoritaire, car en voie de disparition. Idem pour les crétins d'écolosSignaler Répondre
Les LR sont une des raisons pour laquelle la gauche est aussi puissante. Les LR se sont couchés idéologiquement face a la gaucheSignaler Répondre
Cela apparait comme une évidence maintenant que vous le dites :Signaler Répondre
François-Noël Buffet à la Métropole et Jean Michel Aulas à la mairie.
Et soudain...tout devient très clair !!