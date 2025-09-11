Véronique Sarselli : "La gauche doit arrêter d'être l'auto-célébration à la Métropole de Lyon"

Ce mercredi 10 septembre, Lyon a été le théâtre de blocages, mais aussi de casse en marge de la manifestation. Véronique Sarselli dénonce la "récupération par LFI avec de la violence. On est très très loin des problématiques des Français".

La maire de Sainte-Foy-lès-Lyon est, depuis le début de l'année, la cheffe de file de la droite pour l'élection métropolitaine 2026. Pourtant, la rumeur dit qu'une partie des élus locaux s'inquiète de la façon dont se déroule sa campagne, à tel point que le sénateur et ministre démissionnaire François-Noël Buffet serait appelé à la rescousse pour reprendre le flambeau. "Il y a eu une primaire en février. Il y aura prochainement une commission nationale d'investiture. Je ne commente pas le reste", balaye Véronique Sarselli.

L'élue LR a lu avec attention la tribune des dirigeants de gauche de la Métropole de Lyon, qui appelle à l'union pour 2026. Elle se dit "choquée, agacée" par ce bilan. "Il faut arrêter d'être dans l'auto-célébration, l'auto-satisfaction. Ils devraient redescendre sur le terrain, écouter et répondre aux vraies problématiques. (...) Qu'ils continuent de nier ce qui se passe, il est impossible d'y être sourd", tacle Véronique Sarselli.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Blocages du 10 septembre

01:30 Nouveau Premier ministre

02:16 Union de la gauche dans la Métropole

03:58 Projet pour 2026

05:57 Rumeur François-Noël Buffet

06:41 Alliance avec les autres forces de la droite et du centre