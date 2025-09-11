Près de Lyon : un supermarché asiatique en partie fermé, le risque d'intoxication était trop élevé

Un client se plaignait que des travaux soient réalisés pendant les horaires d'ouverture du supermarché asiatique du boulevard Irène Joliot-Curie, avec des véhicules thermiques dans le magasin : "de la nourriture pleine de poussière, mal de crâne a la sortie poussière plein la bouche", se plaignait-il.
Inquiétant quand on sait que des dizaines de restaurants asiatiques dans l'agglomération lyonnaise se fournissent sur place.
Toujours est-il que la visite réalisée sur place a conduit à la fermeture en urgence du rayon traiteur et boucherie de Paris Store, "pour des manquements graves aux minima des règles d'hygiène" annonce la préfecture du Rhône.
"Du fait de ces manquements, la poursuite de l’activité, dans les conditions constatées, constitue une menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d’intoxication qui en résultent", poursuivent les services de l'Etat.
Les deux rayons du supermarché asiatique de Vénissieux ne pourront pas rouvrir avant de s'être pliés aux recommandations de la DDPP, et à l'issue d'une nouvelle visite. Le reste du magasin reste accessible aux clients.
❌ Suite à un contrôle, la préfète du Rhône a procédé à la fermeture en urgence pour des manquements graves aux minima des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire de l'établissement PARIS STORE (Vénissieux)— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) September 11, 2025
Arrêtons les conneries, tout ça pour alimenter l'agenda de la préfète. Alors dans cette logique fermez tous les restos asiatiques de la région. Ils viennent tous se fournir chez Paris Store.Signaler Répondre
A la fin seul McDo burgerking et Starbucks seront laissés ouvert par les forces du nouvel ordreSignaler Répondre
Oui, absolument ! La DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations) peut contrôler une pharmacie, notamment dans le cadre de ses missions liées à la sécurité sanitaire, à la protection du consommateur et à la loyauté des pratiques commerciales.Signaler Répondre
Elle peut y vérifier :
L'hygiène et sécurité des locaux : conformité des installations, entretien, respect des normes sanitaires.
La traçabilité des produits : origine des médicaments, conformité des dispositifs médicaux, gestion des dates de péremption.
L'ffichage des prix et informations aux consommateurs : clarté, loyauté, présence d’informations obligatoires (comme les allergènes pour les produits parapharmaceutiques).
Les pratiques commerciales : lutte contre les contrefaçons, vérification des promotions ou des ventes liées.
Le respect des réglementations spécifiques : notamment celles liées aux produits de santé, aux cosmétiques ou aux compléments alimentaires.
Ben oui, votre corps s'est habitué à leur "nourriture", vous êtes immunisé.Signaler Répondre
Dommage que des travaux soient effectués en présence des clients, le tout aux horaires d'ouverture.Signaler Répondre
Sinon ce magazine est formidable, on y trouve tout les produits asiatiques notamment traiteur, fruits, légumes, riz, conserves, surgelés , quincaillerie, etc.
Vivement qu'il soit autorisé à réouvrir !
Je n'ai jamais eu de problème de santé en me fournissant dans ce super marché.
ou comme le clergé sur un mineurSignaler Répondre
Quand on voit la gueule de viande de kebab on se demande comment elle a été assemblée et stockée, un petit tour dans les entrepôts qui servent le secteur ne serait pas inutile...Signaler Répondre
Aux Halles de Lyon, c'est devenu un habitat pour rongeurs et toujours pas vu de fermeture administrative.Signaler Répondre
Étonnant.
Ya pas un commentaire intelligent, je ne déroge donc pas à la règleSignaler Répondre
C'est formidable l'exotisme ! sauf que l'on risque un peu sa santé ?Signaler Répondre
Le supermarché asiatique de Vénissieux ou la nouvelles frontière exotique !Signaler Répondre
Les pharmacies seraient donc contrôlées par la DDPP ("l'hygiène" pour parler couramment) ? On en apprend tous les jours !Signaler Répondre
Et je suppose que c'est pour sous-entendre que c'est une décision "raciste" puisqu'ils s'agit de Chinois, pas vrai ?
Rien a f de ta vie mon grosSignaler Répondre
Si il y avait qu'eux , certaines enseignes au nom bien connu de Lyon intra muraux laisse plus qu'a désirer . Dans mon quartier du 7 , une enseigne en bas de chez moi où il faut toujours vérifier les dates (surtout la viande) , le prix affiché (quand il y en a ) et le prix en caisse , les produits comptés ( patates douces au lieu de pommes de terre) ... bref un carnage mais elle est la seule dans le coin (pour dépannage )Signaler Répondre
bravo de chez bravo !Signaler Répondre
Ça craint à Vénissieux, jusqu'à dans l'assietteSignaler Répondre
Elle est charmante la préfette...et la pharmacie du coin c'est pour quand ?Signaler Répondre