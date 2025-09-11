Faits Divers

Près de Lyon : un supermarché asiatique en partie fermé, le risque d'intoxication était trop élevé

C'est peut-être en lisant les avis Google que la DDPP a procédé à l'inspection du Paris Store de Vénissieux.

Un client se plaignait que des travaux soient réalisés pendant les horaires d'ouverture du supermarché asiatique du boulevard Irène Joliot-Curie, avec des véhicules thermiques dans le magasin : "de la nourriture pleine de poussière, mal de crâne a la sortie poussière plein la bouche", se plaignait-il.

Inquiétant quand on sait que des dizaines de restaurants asiatiques dans l'agglomération lyonnaise se fournissent sur place.

Toujours est-il que la visite réalisée sur place a conduit à la fermeture en urgence du rayon traiteur et boucherie de Paris Store, "pour des manquements graves aux minima des règles d'hygiène" annonce la préfecture du Rhône.

"Du fait de ces manquements, la poursuite de l’activité, dans les conditions constatées, constitue une menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d’intoxication qui en résultent", poursuivent les services de l'Etat.

Les deux rayons du supermarché asiatique de Vénissieux ne pourront pas rouvrir avant de s'être pliés aux recommandations de la DDPP, et à l'issue d'une nouvelle visite. Le reste du magasin reste accessible aux clients.

Pffff, encore des nazillons délateurs le 11/09/2025 à 19:28

Arrêtons les conneries, tout ça pour alimenter l'agenda de la préfète. Alors dans cette logique fermez tous les restos asiatiques de la région. Ils viennent tous se fournir chez Paris Store.

Francois Legogoloi le 11/09/2025 à 19:08

A la fin seul McDo burgerking et Starbucks seront laissés ouvert par les forces du nouvel ordre

Cyrano le 11/09/2025 à 17:45
Faudrait voir à y passer à la pharmacie, mon brave a écrit le 11/09/2025 à 13h58

Les pharmacies seraient donc contrôlées par la DDPP ("l'hygiène" pour parler couramment) ? On en apprend tous les jours !
Et je suppose que c'est pour sous-entendre que c'est une décision "raciste" puisqu'ils s'agit de Chinois, pas vrai ?

Oui, absolument ! La DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations) peut contrôler une pharmacie, notamment dans le cadre de ses missions liées à la sécurité sanitaire, à la protection du consommateur et à la loyauté des pratiques commerciales.

Elle peut y vérifier :
L'hygiène et sécurité des locaux : conformité des installations, entretien, respect des normes sanitaires.
La traçabilité des produits : origine des médicaments, conformité des dispositifs médicaux, gestion des dates de péremption.
L'ffichage des prix et informations aux consommateurs : clarté, loyauté, présence d’informations obligatoires (comme les allergènes pour les produits parapharmaceutiques).
Les pratiques commerciales : lutte contre les contrefaçons, vérification des promotions ou des ventes liées.
Le respect des réglementations spécifiques : notamment celles liées aux produits de santé, aux cosmétiques ou aux compléments alimentaires.

Cyrano le 11/09/2025 à 17:41
Effectivement a écrit le 11/09/2025 à 17h31

Dommage que des travaux soient effectués en présence des clients, le tout aux horaires d'ouverture.
Sinon ce magazine est formidable, on y trouve tout les produits asiatiques notamment traiteur, fruits, légumes, riz, conserves, surgelés , quincaillerie, etc.
Vivement qu'il soit autorisé à réouvrir !
Je n'ai jamais eu de problème de santé en me fournissant dans ce super marché.

Ben oui, votre corps s'est habitué à leur "nourriture", vous êtes immunisé.

Effectivement le 11/09/2025 à 17:31

0057-109403 le 11/09/2025 à 17:29

ou comme le clergé sur un mineur

Ex Précisions le 11/09/2025 à 16:45

Quand on voit la gueule de viande de kebab on se demande comment elle a été assemblée et stockée, un petit tour dans les entrepôts qui servent le secteur ne serait pas inutile...

LFI 69 le 11/09/2025 à 15:59

Aux Halles de Lyon, c'est devenu un habitat pour rongeurs et toujours pas vu de fermeture administrative.
Étonnant.

rico77777 le 11/09/2025 à 15:16

Ya pas un commentaire intelligent, je ne déroge donc pas à la règle

ah là là là le 11/09/2025 à 15:02

C'est formidable l'exotisme ! sauf que l'on risque un peu sa santé ?

coke en stock le 11/09/2025 à 14:05
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 11/09/2025 à 13h12

Ça craint à Vénissieux, jusqu'à dans l'assiette

Le supermarché asiatique de Vénissieux ou la nouvelles frontière exotique !

Faudrait voir à y passer à la pharmacie, mon brave le 11/09/2025 à 13:58
Docteur Maboul a écrit le 11/09/2025 à 13h11

Elle est charmante la préfette...et la pharmacie du coin c'est pour quand ?

Okkkkk le 11/09/2025 à 13:43
Oldgone a écrit le 11/09/2025 à 13h22

Si il y avait qu'eux , certaines enseignes au nom bien connu de Lyon intra muraux laisse plus qu'a désirer . Dans mon quartier du 7 , une enseigne en bas de chez moi où il faut toujours vérifier les dates (surtout la viande) , le prix affiché (quand il y en a ) et le prix en caisse , les produits comptés ( patates douces au lieu de pommes de terre) ... bref un carnage mais elle est la seule dans le coin (pour dépannage )

Rien a f de ta vie mon gros

Oldgone le 11/09/2025 à 13:22

Si il y avait qu'eux , certaines enseignes au nom bien connu de Lyon intra muraux laisse plus qu'a désirer . Dans mon quartier du 7 , une enseigne en bas de chez moi où il faut toujours vérifier les dates (surtout la viande) , le prix affiché (quand il y en a ) et le prix en caisse , les produits comptés ( patates douces au lieu de pommes de terre) ... bref un carnage mais elle est la seule dans le coin (pour dépannage )

roco le 11/09/2025 à 13:14

bravo de chez bravo !

Ouiauxvoituresnonauxverts le 11/09/2025 à 13:12

Ça craint à Vénissieux, jusqu'à dans l'assiette

Docteur Maboul le 11/09/2025 à 13:11

Elle est charmante la préfette...et la pharmacie du coin c'est pour quand ?

