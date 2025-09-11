Près de Lyon : un supermarché asiatique fermé en urgence, le risque d'intoxication était trop élevé

Un client se plaignait que des travaux soient réalisés pendant les horaires d'ouverture du supermarché asiatique du boulevard Irène Joliot-Curie, avec des véhicules thermiques dans le magasin : "de la nourriture pleine de poussière, mal de crâne a la sortie poussière plein la bouche", se plaignait-il.
Inquiétant quand on sait que des dizaines de restaurants asiatiques dans l'agglomération lyonnaise se fournissent sur place.
Toujours est-il que la visite réalisée sur place a conduit à la fermeture en urgence de Paris Store, "pour des manquements graves aux minima des règles d'hygiène" annonce la préfecture du Rhône.
"Du fait de ces manquements, la poursuite de l’activité, dans les conditions constatées, constitue une menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d’intoxication qui en résultent", poursuivent les services de l'Etat.
Le supermarché asiatique de Vénissieux ne pourra pas rouvrir avant de s'être plié aux recommandations de la DDPP, et à l'issue d'une nouvelle visite.
❌ Suite à un contrôle, la préfète du Rhône a procédé à la fermeture en urgence pour des manquements graves aux minima des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire de l'établissement PARIS STORE (Vénissieux)— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) September 11, 2025
🔴 Du fait de ces manquements, la poursuite de l’activité, dans les… pic.twitter.com/EXpjeQAm9W
