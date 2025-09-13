LOU Rugby : premier déplacement face au promu

Après une entrée réussie avec une victoire bonifiée face au Racing 92, les Lyonnais voudront confirmer leur belle dynamique et conserver leur place en tête du classement, obtenu grâce au bonus offensif de samedi dernier.

"C’est drôle de nous voir premier, mais il ne faut pas se laisser pousser des ailes. On va essayer d’y rester le plus longtemps possible mais on est conscient que c’est uniquement la première journée", explique Léo Berdeu.

"C’est notre premier match à l’extérieur, et en plus face à un promu. On ne se relâche pas malgré la victoire de la semaine dernière : on reste concentrés et unis. Là-bas, il faudra faire des choses simples, mais avec beaucoup d’application et de précision", exprime Guillaume Marchand.

En face, Montauban retrouve l’élite quinze ans après l’avoir quittée. Champion de Pro D2 la saison dernière, le club de Sapiac n’a pas manqué son retour sur le devant de la scène, malgré une lourde défaite inaugurale à Paris face au Stade Français (47-24). Les Verts et Noirs espèrent cette fois briller devant leur public, dans une enceinte où l’ambiance s’annonce électrique.

"On se déplace dans un endroit où le rugby est une véritable passion, où les gens vivent pour ça. On va affronter des joueurs qui vont tout donner, donc on y va avec beaucoup d’humilité", développe le Karim Ghezal, entraîneur de l’équipe.

Pour le LOU, l’objectif est clair : enchaîner et asseoir sa position de leader. Pour Montauban, il s’agira surtout d’effacer la claque parisienne et de décrocher une première victoire symbolique à domicile. Un duel prometteur entre un promu ambitieux et des Lyonnais en reconquête.

"On n’a pas envie d’être l’équipe qui laisse la première victoire au promu, on en a marre de ce statut", conclut Léo Berdeu.

Coup d’envoi ce samedi 14h30. (Canal+)