Faits Divers

Villeurbanne : un immeuble squatté menaçait de s'effondrer, près d'une centaine de personnes évacuées

Villeurbanne : un immeuble squatté menaçait de s'effondrer, près d'une centaine de personnes évacuées

Ce mardi soir, l'immeuble du 124 cours Tolstoï à Villeurbanne a été évacué en urgence.

Squatté depuis plus de deux ans par près d'une centaine de personnes, il présentait un important risque d'effondrement suite à un dégât des eaux.

Un arrêté de sûreté a été pris par la mairie villeurbannaise tandis que la Métropole de Lyon doit prendre à son tour un arrêté de péril afin de condamner les lieux.

Sur les 70 personnes qui se sont retrouvées à la rue mardi soir, quatre familles avec des enfants ou des femmes enceintes ont été relogées à l'hôtel. Les notes seront prises en charge par l'Etat et la Ville de Villeurbanne.

Tags :

villeurbanne

45 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
A qui le 24/09/2025 à 18:34

Personne se pause la question a qui appartient ce bâtiment ?
A qui cela profite? Et dans quel but ?

Signaler Répondre
avatar
bullit le 24/09/2025 à 18:14

30 personnes à l’hôtel payées par nos impôts pour des racailles raclures et femmes enceintes venues de la planète mars et qui n’aiment pas nôtre pays et nos coutumes déjà ils squattent donc ils n’ont aucune morale sérieux

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 24/09/2025 à 15:43
Quelle idée !!!!! a écrit le 24/09/2025 à 13h45

Pourquoi les avoir fait évacuer ?

C'est exactement ce que j'avais écrit à la base et ça a été censurer par LM...

Signaler Répondre
avatar
ruru le 24/09/2025 à 15:22

Immeuble où squattent le gros des effectifs des arracheurs de colliers qui sévissent depuis le début de l'année sur l'agglo.

Signaler Répondre
avatar
Le Cornu le 24/09/2025 à 14:50
Electeur EELV,., a écrit le 24/09/2025 à 14h35

Avec la taxe zuckman, on pourra payer des hôtels à ces squatter.
C'est la faute à Bernard Arnaud.

Heureusement que l'idiotie (restons polis) n'est pas taxée, car vous prendriez cher

Signaler Répondre
avatar
Electeur EELV,., le 24/09/2025 à 14:35

Avec la taxe zuckman, on pourra payer des hôtels à ces squatter.
C'est la faute à Bernard Arnaud.

Signaler Répondre
avatar
absolument le 24/09/2025 à 13:55
Et oui a écrit le 24/09/2025 à 11h24

Mais il y a toute une partie de la population à laquelle il ne faut pas déplaire donc on fait des articles à minima , chez lyonmag on est plus courageux pour censurer les commentaires qui leur déplaisent !

Vous avez tout à fait raison !

Signaler Répondre
avatar
visiblement le 24/09/2025 à 13:52

Cela ne plait pas que l'on puisse dire que cet immeuble était un bel immeuble ancien ? ? ? et oui nous sommes en pleine déconfiture !

Signaler Répondre
avatar
Quelle idée !!!!! le 24/09/2025 à 13:45

Pourquoi les avoir fait évacuer ?

Signaler Répondre
avatar
et oui le 24/09/2025 à 13:28
LFI 69 a écrit le 24/09/2025 à 08h40

Il faut plus de subventions pour les squatteurs et hisser le drapeau palestinien sur le toit de cet immeuble

Toujours aussi couillon !

Signaler Répondre
avatar
:( le 24/09/2025 à 13:20
LFI 69 a écrit le 24/09/2025 à 13h05

Ça va le complotiste ?

dégage l'affreux

Signaler Répondre
avatar
laya le 24/09/2025 à 13:12

j'habite deux rues plus haut.J'avais toujours trouvé cet immeuble un peu particulier car il y avait pas mal de gens typés qui sortaient de cet immeuble,(bon,ce n'est pas le plus grave),mais c'est encore dans ce coin que j'avais vu un jeune sur un brancard lardé de coups de couteau il y a quelques temps,et une dame du quartier m'avait dit qu'il y avait du trafic de cocaïne.Les migrants ne font pas tous partie de ce trafic,mais ce n'est pas un coin attirant.Je plains le pharmacien.En plus,ce n'est pas le seul immeuble qui a des problèmes avec les dégâts des eaux.Une épicerie bien plus haut a été fermée trois mois du fait que le plafond s'effondrait dans le magasin.

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 24/09/2025 à 13:05
Jérémy a écrit le 24/09/2025 à 09h56

Pourquoi les dirigeants européens acceptent-ils et financent-ils avec notre argent l'invasion musulmane ?
Je ne vois qu'une réponse, la corruption.

Ça va le complotiste ?

Signaler Répondre
avatar
Homa le 24/09/2025 à 12:40
kkfjfh a écrit le 24/09/2025 à 10h22

Le bon coté des choses : Des squatteurs en moins

Ou pas, ils ont été relogés avant que l'immeuble s'effondre, ils sont plutôt en plus qu'en moins...

Signaler Répondre
avatar
oui le 24/09/2025 à 12:34
raslebol69 a écrit le 24/09/2025 à 11h40

On laisse les squatteurs s'installer, on les laisse importuner le voisinage et dégrader les bâtiments (fuites d'eau non contrôlées, dégradations multiples...); ensuite l'immeuble risque de devoir être démoli (au grand désespoir de ses propriétaires) mais ils ont le DROIT d'être relogés en hôtel... au frais des citoyens qui payent des impôts, et on ose nous dire qu'il n'y a lus d'argent dans les caisses pour effectuer des dépenses d'intérêt public (isolation des écoles...).

prime à la paresse ,à la salete ,à la marginalite ,à la violence...une petite pensee pour le pharmacien ,le seul à payer des charges...

Signaler Répondre
avatar
Victor H le 24/09/2025 à 12:02
hilarant a écrit le 24/09/2025 à 10h44

Tu dois être encarté LFI avec tes posts archi ridicules publiés en permanence sur LM !Tu dois avoir une vie très monotone

Je ne suis pas sûr d'une chose pour l'olibrius que vous remettez gentiment à sa place
Il a à mon avis une vie sociale très riche : manif tous les samedi, atelier création de pancartes avec des inscriptions à la c.n, binouze et marie jeanne après la manif.......

Signaler Répondre
avatar
votez bien le 24/09/2025 à 11:58

Si les français ne réagissent pas, ce sera bientôt toute la France qui sera squattée !

Signaler Répondre
avatar
raslebol69 le 24/09/2025 à 11:40

On laisse les squatteurs s'installer, on les laisse importuner le voisinage et dégrader les bâtiments (fuites d'eau non contrôlées, dégradations multiples...); ensuite l'immeuble risque de devoir être démoli (au grand désespoir de ses propriétaires) mais ils ont le DROIT d'être relogés en hôtel... au frais des citoyens qui payent des impôts, et on ose nous dire qu'il n'y a lus d'argent dans les caisses pour effectuer des dépenses d'intérêt public (isolation des écoles...).

Signaler Répondre
avatar
Et oui le 24/09/2025 à 11:24
Martine à la plage a écrit le 24/09/2025 à 11h07

Habitante du quartier depuis 5 ans, la situation s’est dégradée rapidement. En lisant l’article et d’autres, il n’y a aucune considération pour les habitants des immeubles voisins. Simon l’a bien résumé dans son commentaire, c’était absolument tous les soirs ( cris, bagarres, vols, courses poursuites, des voitures caillasses, tirs de mortiers, vol dans les garages etc. ). C’était devenu invivable. C’était un sentiment d’insécurité permanent.
Dans l’article, l’accent est mis sur les familles, mais c’est bien à la marge du reste de ces habitants.
Je trouve également dommage que l’article ne mentionne pas plus la pharmacie et la perte de son activité..

Mais il y a toute une partie de la population à laquelle il ne faut pas déplaire donc on fait des articles à minima , chez lyonmag on est plus courageux pour censurer les commentaires qui leur déplaisent !

Signaler Répondre
avatar
gazinière le 24/09/2025 à 11:21
hilarant2 a écrit le 24/09/2025 à 10h44

Pour' Gaza ?

Vous nous les briser avec gazza! Va y, si tu en meurs d'envie 🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Martine à la plage le 24/09/2025 à 11:07

Habitante du quartier depuis 5 ans, la situation s’est dégradée rapidement. En lisant l’article et d’autres, il n’y a aucune considération pour les habitants des immeubles voisins. Simon l’a bien résumé dans son commentaire, c’était absolument tous les soirs ( cris, bagarres, vols, courses poursuites, des voitures caillasses, tirs de mortiers, vol dans les garages etc. ). C’était devenu invivable. C’était un sentiment d’insécurité permanent.
Dans l’article, l’accent est mis sur les familles, mais c’est bien à la marge du reste de ces habitants.
Je trouve également dommage que l’article ne mentionne pas plus la pharmacie et la perte de son activité..

Signaler Répondre
avatar
basta le 24/09/2025 à 11:00

quand la France squattée s'effondrera , où serons-nous relogés ?

Signaler Répondre
avatar
hilarant2 le 24/09/2025 à 10:44
Cookie the first a écrit le 24/09/2025 à 08h06

On augmente mes impôts pour reloger des squatteurs... Vivement que je quitte ce pays de m.

Pour' Gaza ?

Signaler Répondre
avatar
hilarant le 24/09/2025 à 10:44
Oui mais naaann a écrit le 24/09/2025 à 09h27

Le problème en France c est lesstreme drooaaate , les fachos et cnews enfin !

Tu dois être encarté LFI avec tes posts archi ridicules publiés en permanence sur LM !Tu dois avoir une vie très monotone

Signaler Répondre
avatar
kkfjfh le 24/09/2025 à 10:22

Le bon coté des choses : Des squatteurs en moins

Signaler Répondre
avatar
raslebol69 le 24/09/2025 à 09:59

"On" les laisse s'installer, puis ensuite "Les notes seront prises en charge par l'Etat et la Ville de Villeurbanne"... avec les impôts des citoyens et au détriment d'investissements pourtant nécessaires pour tous.

Signaler Répondre
avatar
Jérémy le 24/09/2025 à 09:56

Pourquoi les dirigeants européens acceptent-ils et financent-ils avec notre argent l'invasion musulmane ?
Je ne vois qu'une réponse, la corruption.

Signaler Répondre
avatar
et sans oublier le 24/09/2025 à 09:28
Sinon a écrit le 24/09/2025 à 08h25

Article édulcoré, aucune précision sur ce que vivent les riverains autour depuis des mois grâce aux gentils squatteurs défendus dans les assos gauchiasses , à savoir point de deal , insécurité, menaces , caillassage des piétons et de véhicules, mise à sac de la supérette

qu'il y a eu une procédure d'expulsion en juin qui visiblement a été d'une grande efficacité ...

Signaler Répondre
avatar
Oui mais naaann le 24/09/2025 à 09:27
continuez comme ça a écrit le 24/09/2025 à 09h09

Les étudiants n'ont pas de quoi manger, les Français n'arrivent plus a se soignés, des retraités qui ont bossés toute leurs vies ont 800€ de retraite
On paie des impôts pourquoi? Pour loger , nourrir, soignés la terre entière?

Le problème en France c est lesstreme drooaaate , les fachos et cnews enfin !

Signaler Répondre
avatar
continuez comme ça le 24/09/2025 à 09:09
Gherard a écrit le 24/09/2025 à 08h50

pour vous mettre en joie, l'hebergement à l'hôtel des sans abris étrangers coûte en moyenne un million d'€ par jour

Les étudiants n'ont pas de quoi manger, les Français n'arrivent plus a se soignés, des retraités qui ont bossés toute leurs vies ont 800€ de retraite
On paie des impôts pourquoi? Pour loger , nourrir, soignés la terre entière?

Signaler Répondre
avatar
Amen le 24/09/2025 à 09:03

Il faudrait qu'on nous explique qui sont ces gens là et pourquoi on doit les loger à l'hôtel ?
Ce sont toujours des femmes enceintes ou alors avec beaucoup d'enfants !
Et dire que le pays cherche à faire des économies !
LFI qui veut plus d'immigration devrait prendre en charge ces personnes , il y en à assez de nous prendre pour des jambons.

Signaler Répondre
avatar
J’ajoute le 24/09/2025 à 09:01
mine a écrit le 24/09/2025 à 08h54

Les propriétaires victimes du squat on été relogés à l' hôtel ?

Ainsi que la pharmacie au pied de l ‘immeuble qui risque de tout perdre. Oui mais ce sont des commerçants qui ne font pas dans le cbd, le bio degenré le kebab ou le barber , donc considère comme patron d extreme droite par les gens de gôôche

Signaler Répondre
avatar
mine le 24/09/2025 à 08:54

Les propriétaires victimes du squat on été relogés à l' hôtel ?

Signaler Répondre
avatar
Gherard le 24/09/2025 à 08:50
Watt a écrit le 24/09/2025 à 08h32

Ça existe un autre pays où des squatteur se font reloger à l'hôtel?

pour vous mettre en joie, l'hebergement à l'hôtel des sans abris étrangers coûte en moyenne un million d'€ par jour

Signaler Répondre
avatar
RAS ! le 24/09/2025 à 08:44
Sinon a écrit le 24/09/2025 à 08h25

Article édulcoré, aucune précision sur ce que vivent les riverains autour depuis des mois grâce aux gentils squatteurs défendus dans les assos gauchiasses , à savoir point de deal , insécurité, menaces , caillassage des piétons et de véhicules, mise à sac de la supérette

"Squatté depuis plus de deux ans par près d'une centaine de personnes" Sur la base de 500€ x 50 x 24 = 600 000 € !

Signaler Répondre
avatar
ordrejuste le 24/09/2025 à 08:43
Watt a écrit le 24/09/2025 à 08h32

Ça existe un autre pays où des squatteur se font reloger à l'hôtel?

Pas au japon
Pas en Australie
Pas au Etats Unis
Pas au Canada
Pas en Russie
Pas dans les Etats Arabes
En fait, Juste dans quelques pays Européens dont la France.

Signaler Répondre
avatar
verdoxxxx le 24/09/2025 à 08:43

Votez bien pour les gochos comme ca il y aura encore plus d immeubles squattés et toute la belle ambiance qui va avec... les gauchistes ne sont pas à la mairie de villeurbanne par hasard...

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 24/09/2025 à 08:40

Il faut plus de subventions pour les squatteurs et hisser le drapeau palestinien sur le toit de cet immeuble

Signaler Répondre
avatar
Chut le 24/09/2025 à 08:39
Watt a écrit le 24/09/2025 à 08h32

Ça existe un autre pays où des squatteur se font reloger à l'hôtel?

Il fait se taire et payer la note et la faire payer à ses enfants.

Signaler Répondre
avatar
Watt le 24/09/2025 à 08:32

Ça existe un autre pays où des squatteur se font reloger à l'hôtel?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 24/09/2025 à 08:27
kool a écrit le 24/09/2025 à 08h10

Les notes seront prises par l'état,c'est à dire nos impôts !A l'heure de la dette de 3800 milliards d'euros,on est encore loin de régler les problèmes !Et aux squatteurs,laissez vivre dehors

Et vite dehors, avant la trêve hivernale où on ne pourra pas les expulser...

Signaler Répondre
avatar
Sinon le 24/09/2025 à 08:25

Article édulcoré, aucune précision sur ce que vivent les riverains autour depuis des mois grâce aux gentils squatteurs défendus dans les assos gauchiasses , à savoir point de deal , insécurité, menaces , caillassage des piétons et de véhicules, mise à sac de la supérette

Signaler Répondre
avatar
Wallah',. le 24/09/2025 à 08:18

Je squatte un immeuble, je le détruit, je suis reloger.
REPEAT

Signaler Répondre
avatar
kool le 24/09/2025 à 08:10

Les notes seront prises par l'état,c'est à dire nos impôts !A l'heure de la dette de 3800 milliards d'euros,on est encore loin de régler les problèmes !Et aux squatteurs,laissez vivre dehors

Signaler Répondre
avatar
Cookie the first le 24/09/2025 à 08:06

On augmente mes impôts pour reloger des squatteurs... Vivement que je quitte ce pays de m.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.