Villeurbanne : un immeuble squatté menaçait de s'effondrer, près d'une centaine de personnes évacuées

Squatté depuis plus de deux ans par près d'une centaine de personnes, il présentait un important risque d'effondrement suite à un dégât des eaux.
Un arrêté de sûreté a été pris par la mairie villeurbannaise tandis que la Métropole de Lyon doit prendre à son tour un arrêté de péril afin de condamner les lieux.
Sur les 70 personnes qui se sont retrouvées à la rue mardi soir, quatre familles avec des enfants ou des femmes enceintes ont été relogées à l'hôtel. Les notes seront prises en charge par l'Etat et la Ville de Villeurbanne.
Personne se pause la question a qui appartient ce bâtiment ?Signaler Répondre
A qui cela profite? Et dans quel but ?
30 personnes à l’hôtel payées par nos impôts pour des racailles raclures et femmes enceintes venues de la planète mars et qui n’aiment pas nôtre pays et nos coutumes déjà ils squattent donc ils n’ont aucune morale sérieuxSignaler Répondre
C'est exactement ce que j'avais écrit à la base et ça a été censurer par LM...Signaler Répondre
Immeuble où squattent le gros des effectifs des arracheurs de colliers qui sévissent depuis le début de l'année sur l'agglo.Signaler Répondre
Heureusement que l'idiotie (restons polis) n'est pas taxée, car vous prendriez cherSignaler Répondre
Avec la taxe zuckman, on pourra payer des hôtels à ces squatter.Signaler Répondre
C'est la faute à Bernard Arnaud.
Vous avez tout à fait raison !Signaler Répondre
Cela ne plait pas que l'on puisse dire que cet immeuble était un bel immeuble ancien ? ? ? et oui nous sommes en pleine déconfiture !Signaler Répondre
Pourquoi les avoir fait évacuer ?Signaler Répondre
Toujours aussi couillon !Signaler Répondre
dégage l'affreuxSignaler Répondre
j'habite deux rues plus haut.J'avais toujours trouvé cet immeuble un peu particulier car il y avait pas mal de gens typés qui sortaient de cet immeuble,(bon,ce n'est pas le plus grave),mais c'est encore dans ce coin que j'avais vu un jeune sur un brancard lardé de coups de couteau il y a quelques temps,et une dame du quartier m'avait dit qu'il y avait du trafic de cocaïne.Les migrants ne font pas tous partie de ce trafic,mais ce n'est pas un coin attirant.Je plains le pharmacien.En plus,ce n'est pas le seul immeuble qui a des problèmes avec les dégâts des eaux.Une épicerie bien plus haut a été fermée trois mois du fait que le plafond s'effondrait dans le magasin.Signaler Répondre
Ça va le complotiste ?Signaler Répondre
Ou pas, ils ont été relogés avant que l'immeuble s'effondre, ils sont plutôt en plus qu'en moins...Signaler Répondre
prime à la paresse ,à la salete ,à la marginalite ,à la violence...une petite pensee pour le pharmacien ,le seul à payer des charges...Signaler Répondre
Je ne suis pas sûr d'une chose pour l'olibrius que vous remettez gentiment à sa placeSignaler Répondre
Il a à mon avis une vie sociale très riche : manif tous les samedi, atelier création de pancartes avec des inscriptions à la c.n, binouze et marie jeanne après la manif.......
Si les français ne réagissent pas, ce sera bientôt toute la France qui sera squattée !Signaler Répondre
On laisse les squatteurs s'installer, on les laisse importuner le voisinage et dégrader les bâtiments (fuites d'eau non contrôlées, dégradations multiples...); ensuite l'immeuble risque de devoir être démoli (au grand désespoir de ses propriétaires) mais ils ont le DROIT d'être relogés en hôtel... au frais des citoyens qui payent des impôts, et on ose nous dire qu'il n'y a lus d'argent dans les caisses pour effectuer des dépenses d'intérêt public (isolation des écoles...).Signaler Répondre
Mais il y a toute une partie de la population à laquelle il ne faut pas déplaire donc on fait des articles à minima , chez lyonmag on est plus courageux pour censurer les commentaires qui leur déplaisent !Signaler Répondre
Vous nous les briser avec gazza! Va y, si tu en meurs d'envie 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Habitante du quartier depuis 5 ans, la situation s’est dégradée rapidement. En lisant l’article et d’autres, il n’y a aucune considération pour les habitants des immeubles voisins. Simon l’a bien résumé dans son commentaire, c’était absolument tous les soirs ( cris, bagarres, vols, courses poursuites, des voitures caillasses, tirs de mortiers, vol dans les garages etc. ). C’était devenu invivable. C’était un sentiment d’insécurité permanent.Signaler Répondre
Dans l’article, l’accent est mis sur les familles, mais c’est bien à la marge du reste de ces habitants.
Je trouve également dommage que l’article ne mentionne pas plus la pharmacie et la perte de son activité..
quand la France squattée s'effondrera , où serons-nous relogés ?Signaler Répondre
Pour' Gaza ?Signaler Répondre
Tu dois être encarté LFI avec tes posts archi ridicules publiés en permanence sur LM !Tu dois avoir une vie très monotoneSignaler Répondre
Le bon coté des choses : Des squatteurs en moinsSignaler Répondre
"On" les laisse s'installer, puis ensuite "Les notes seront prises en charge par l'Etat et la Ville de Villeurbanne"... avec les impôts des citoyens et au détriment d'investissements pourtant nécessaires pour tous.Signaler Répondre
Pourquoi les dirigeants européens acceptent-ils et financent-ils avec notre argent l'invasion musulmane ?Signaler Répondre
Je ne vois qu'une réponse, la corruption.
qu'il y a eu une procédure d'expulsion en juin qui visiblement a été d'une grande efficacité ...Signaler Répondre
Le problème en France c est lesstreme drooaaate , les fachos et cnews enfin !Signaler Répondre
Les étudiants n'ont pas de quoi manger, les Français n'arrivent plus a se soignés, des retraités qui ont bossés toute leurs vies ont 800€ de retraiteSignaler Répondre
On paie des impôts pourquoi? Pour loger , nourrir, soignés la terre entière?
Il faudrait qu'on nous explique qui sont ces gens là et pourquoi on doit les loger à l'hôtel ?Signaler Répondre
Ce sont toujours des femmes enceintes ou alors avec beaucoup d'enfants !
Et dire que le pays cherche à faire des économies !
LFI qui veut plus d'immigration devrait prendre en charge ces personnes , il y en à assez de nous prendre pour des jambons.
Ainsi que la pharmacie au pied de l ‘immeuble qui risque de tout perdre. Oui mais ce sont des commerçants qui ne font pas dans le cbd, le bio degenré le kebab ou le barber , donc considère comme patron d extreme droite par les gens de gôôcheSignaler Répondre
Les propriétaires victimes du squat on été relogés à l' hôtel ?Signaler Répondre
pour vous mettre en joie, l'hebergement à l'hôtel des sans abris étrangers coûte en moyenne un million d'€ par jourSignaler Répondre
"Squatté depuis plus de deux ans par près d'une centaine de personnes" Sur la base de 500€ x 50 x 24 = 600 000 € !Signaler Répondre
Pas au japonSignaler Répondre
Pas en Australie
Pas au Etats Unis
Pas au Canada
Pas en Russie
Pas dans les Etats Arabes
En fait, Juste dans quelques pays Européens dont la France.
Votez bien pour les gochos comme ca il y aura encore plus d immeubles squattés et toute la belle ambiance qui va avec... les gauchistes ne sont pas à la mairie de villeurbanne par hasard...Signaler Répondre
Il faut plus de subventions pour les squatteurs et hisser le drapeau palestinien sur le toit de cet immeubleSignaler Répondre
Il fait se taire et payer la note et la faire payer à ses enfants.Signaler Répondre
Ça existe un autre pays où des squatteur se font reloger à l'hôtel?Signaler Répondre
Et vite dehors, avant la trêve hivernale où on ne pourra pas les expulser...Signaler Répondre
Article édulcoré, aucune précision sur ce que vivent les riverains autour depuis des mois grâce aux gentils squatteurs défendus dans les assos gauchiasses , à savoir point de deal , insécurité, menaces , caillassage des piétons et de véhicules, mise à sac de la supéretteSignaler Répondre
Je squatte un immeuble, je le détruit, je suis reloger.Signaler Répondre
REPEAT
Les notes seront prises par l'état,c'est à dire nos impôts !A l'heure de la dette de 3800 milliards d'euros,on est encore loin de régler les problèmes !Et aux squatteurs,laissez vivre dehorsSignaler Répondre
On augmente mes impôts pour reloger des squatteurs... Vivement que je quitte ce pays de m.Signaler Répondre