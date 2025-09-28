Top 14 : le LOU s’effondre lourdement à Pau (40-15)

Les Lyonnais, jusque-là invaincus en Top 14 après trois victoires consécutives, ont été largement dominés (40-15).

Privés de repères après douze changements dans le XV de départ, les hommes de Karim Ghezal n’ont jamais trouvé leur rythme. L’indiscipline a pesé lourd avec deux cartons jaunes (Saginadze et Sarragallet) et une série de fautes sanctionnées, laissant la Section Paloise prendre le large.

Si Léo Berdeu a permis au LOU de mener brièvement au score grâce à son jeu au pied, les Béarnais ont rapidement pris l’ascendant. Avec quatre essais inscrits et un bonus offensif en poche, Pau s’offre la première place du championnat, que le LOU occupait jusque-là.