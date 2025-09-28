Lou en direct

Top 14 : le LOU s’effondre lourdement à Pau (40-15)

Le LOU a subi sa première défaite de la saison ce samedi 27 septembre sur la pelouse de Pau.

Les Lyonnais, jusque-là invaincus en Top 14 après trois victoires consécutives, ont été largement dominés (40-15).

Privés de repères après douze changements dans le XV de départ, les hommes de Karim Ghezal n’ont jamais trouvé leur rythme. L’indiscipline a pesé lourd avec deux cartons jaunes (Saginadze et Sarragallet) et une série de fautes sanctionnées, laissant la Section Paloise prendre le large.

Si Léo Berdeu a permis au LOU de mener brièvement au score grâce à son jeu au pied, les Béarnais ont rapidement pris l’ascendant. Avec quatre essais inscrits et un bonus offensif en poche, Pau s’offre la première place du championnat, que le LOU occupait jusque-là.

1 commentaire
Free Lyon le 28/09/2025 à 14:20

Qui les entraînes en touche ???

et allez le 28/09/2025 à 13:28

Le LOU retombe dans ses travers !

