Municipales 2026 à Villeurbanne : Mathieu Garabedian officialise sa candidature pour LFI

L’annonce a été faite ce lundi 29 septembre, aux côtés du député insoumis de la 6e circonscription du Rhône Gabriel Amard, dont le rôle a parfois dépassé le simple soutien, intervenant à plusieurs reprises comme pour épauler son "poulain".

"Ça fait plusieurs mois que nous discutons avec les militants de la France insoumise. C’est une stratégie qui s’élabore depuis le printemps dernier", a expliqué Mathieu Garabedian. Il précise avoir proposé sa candidature aux militants insoumis "qui l'ont accepté à l'unanimité et qui a été validé par notre comité électoral."

Concernant son choix de se retrouver contre le maire sortant Cédric Van Styvendael, l'ingénieur insiste : "Ce n'est pas une question de scission, c'est une question de cohérence politique. Nous pensons qu'il y a une seule bataille qui se mène en ce moment dans le pays et que tous les sujets sur lesquels nous travaillons et qui intéressent les villeurbannais méritent d'être portés par un projet insoumis."

Le candidat pointe notamment plusieurs désaccord avec le maire socialiste concernant notamment le déploiement de caméra ou les délégations de service public.

Il ajoute que le projet insoumis, "est un projet qui a fait 38 % aux dernières présidentielles, 25 % aux dernières européennes, nous pensions qu'il était important pour les habitants et les habitants de Villeurbanne de pouvoir avoir cette option à Villeurbanne, et qu'évidemment ils puissent aussi la travailler avec nous Et construire le programme que nous leur présenterons en mars prochain."

"Les policiers municipaux viennent compenser un désengagement de l’État"

Sur la sécurité, le candidat précise l'idée du désarmement de la police municipale. "Les policiers municipaux viennent compenser un désengagement de l’État. Ce que nous demandons de la police nationale, si c’est fait, les missions de la police municipale changeront et donc les armes ne serviront plus", a-t-il affirmé.

Sur la question des caméras, "même si les habitants y sont favorables, notre rôle est d’expliquer que la présence humaine est meilleure que l’installation de caméras", a défendu Mathieu Garabedian, ajoutant que LFI préfère miser sur une police de proximité plutôt que dans la vidéosurveillance.

Le député Gabriel Amard a pris le relais sur plusieurs questions, rappelant que "la question de la sécurité ou du sentiment d’insécurité est quelque chose sur lequel nous avons plaidé à l’Assemblée nationale pour plus de moyens humains et anéantir les trafics. Malheureusement, on n'a pas pu voter les lois. Le gouvernement en place veut du chiffre, il déplace les problèmes et ne les règle pas au fond." Et de souligner : "Pour nous, avoir un maximum de maires LFI en 2026 sera de bon augure pour 2027."

Autour des alliances, le message est clair. "Nous avons écrit notamment aux écologistes et aux communistes pour discuter d’un rassemblement pour Villeurbanne", a indiqué Gabriel Amard, bien qu'aucune alliance n'ait abouti à ce jour. Mais sur une impossible alliance avec l’ancien maire Jean-Paul Bret, il tranche : "Jean-Paul Bret n’est qu’une succursale de la macronie et nous n'avons pas d’accroche avec la macronie et leurs succursales."

Villeurbanne est donc officiellement la première commune de l'agglomération où LFI officialise sa volonté de renverser la mairie de gauche pour se l'accaparer. Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Lyon et Saint-Fons devraient suivre ces prochains jours.

A.A.