Municipales 2026 à Villeurbanne : Mathieu Garabedian officialise sa candidature pour LFI

L’annonce a été faite ce lundi 29 septembre, aux côtés du député insoumis de la 6e circonscription du Rhône Gabriel Amard, dont le rôle a parfois dépassé le simple soutien, intervenant à plusieurs reprises comme pour épauler son "poulain".
"Ça fait plusieurs mois que nous discutons avec les militants de la France insoumise. C’est une stratégie qui s’élabore depuis le printemps dernier", a expliqué Mathieu Garabedian. Il précise avoir proposé sa candidature aux militants insoumis "qui l'ont accepté à l'unanimité et qui a été validé par notre comité électoral."
Concernant son choix de se retrouver contre le maire sortant Cédric Van Styvendael, l'ingénieur insiste : "Ce n'est pas une question de scission, c'est une question de cohérence politique. Nous pensons qu'il y a une seule bataille qui se mène en ce moment dans le pays et que tous les sujets sur lesquels nous travaillons et qui intéressent les villeurbannais méritent d'être portés par un projet insoumis."
Le candidat pointe notamment plusieurs désaccord avec le maire socialiste concernant notamment le déploiement de caméra ou les délégations de service public.
Il ajoute que le projet insoumis, "est un projet qui a fait 38 % aux dernières présidentielles, 25 % aux dernières européennes, nous pensions qu'il était important pour les habitants et les habitants de Villeurbanne de pouvoir avoir cette option à Villeurbanne, et qu'évidemment ils puissent aussi la travailler avec nous Et construire le programme que nous leur présenterons en mars prochain."
"Les policiers municipaux viennent compenser un désengagement de l’État"
Sur la sécurité, le candidat précise l'idée du désarmement de la police municipale. "Les policiers municipaux viennent compenser un désengagement de l’État. Ce que nous demandons de la police nationale, si c’est fait, les missions de la police municipale changeront et donc les armes ne serviront plus", a-t-il affirmé.
Sur la question des caméras, "même si les habitants y sont favorables, notre rôle est d’expliquer que la présence humaine est meilleure que l’installation de caméras", a défendu Mathieu Garabedian, ajoutant que LFI préfère miser sur une police de proximité plutôt que dans la vidéosurveillance.
Le député Gabriel Amard a pris le relais sur plusieurs questions, rappelant que "la question de la sécurité ou du sentiment d’insécurité est quelque chose sur lequel nous avons plaidé à l’Assemblée nationale pour plus de moyens humains et anéantir les trafics. Malheureusement, on n'a pas pu voter les lois. Le gouvernement en place veut du chiffre, il déplace les problèmes et ne les règle pas au fond." Et de souligner : "Pour nous, avoir un maximum de maires LFI en 2026 sera de bon augure pour 2027."
Autour des alliances, le message est clair. "Nous avons écrit notamment aux écologistes et aux communistes pour discuter d’un rassemblement pour Villeurbanne", a indiqué Gabriel Amard, bien qu'aucune alliance n'ait abouti à ce jour. Mais sur une impossible alliance avec l’ancien maire Jean-Paul Bret, il tranche : "Jean-Paul Bret n’est qu’une succursale de la macronie et nous n'avons pas d’accroche avec la macronie et leurs succursales."
Villeurbanne est donc officiellement la première commune de l'agglomération où LFI officialise sa volonté de renverser la mairie de gauche pour se l'accaparer. Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Lyon et Saint-Fons devraient suivre ces prochains jours.
A.A.
Les beaux gosses 😂Signaler Répondre
LFI🤮la France islamiste qui veut un chaos,Signaler Répondre
à bannir nos enfants n’ont plus d’avenir avec ces gens là !
entre le tonton et le patron, LFI à Villeurbanne est à l’image de ce parti! Clanique, autoritaire et chaos! Une seule issue, la défaite pour cette extrême gauche de la honte du chaos et du communautarisme !!!!!Signaler Répondre
Tiens pourqouoi le gendre du gourou n’y va pas….? Une claque à Villeurbanne n’arrangerait pas son cv, qui ne doit son poste qu’au gourouSignaler Répondre
Moi aussi je suis candidat. Votez pour moi mesdames et messieurs.Signaler Répondre
Si je suis élu, cookies gratuits pour tout le monde tous les mercredis.
Aussi je tenterai de négocier un contrat avec le climat afin qu'il ne nous inflige pas des températures négatives l'hiver ainsi que les canicules l'été.
Enfin j'interdirais les endives au jambon. C'est amer, c'est pas bon. Pas possible de proposer ce genre de plats dans un pays comme la France .
Votez pour moi, merci.
Allez les villeurbannais, soyez a la hauteur de Villeneuve St Georges🤣🤣🤣Signaler Répondre
Enchanté de le connaitre, et de l'oublier dans 5 mois ;-)Signaler Répondre
En plus sponsorisé par le gendre que personne ne veut plus voir...
On n'en veux pas de ton parachuté !Signaler Répondre
38% a Villeurbanne . C bon ou j'explique encore ?Signaler Répondre
surprenant ! A moins qu’il ait la mémoire courte ! la aussi on parle de genocide !! les communistes n ont pas été très cool avec l Arménie ! ses grands parents doivent pleurer de chagrin ….Signaler Répondre
Quel intérêt de donner un chiffre ultra local d’une élection nationale ? Il aurait dû donner le chiffre de son immeuble il aurait peut être eu 80% ?Signaler Répondre
Mathieu ! Mathieu ! Mathieu !Signaler Répondre
Les villeurbannais.es vont pouvoir enfin être représenté.es dignement.
Lyon sera le bouquet final.
les armes ont déjà changé de camp! Comment LFI compte faire pour désarmer ceux qui ne soient pas policiers??Signaler Répondre
La France Islamiste dehors !!Signaler Répondre
Encore un qui est dans sa bulle.Signaler Répondre
Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
La France Inutile, du balai.
38%... à Villeurbanne !!Signaler Répondre
une autoroute pour le jean paul?un retour façon empereur?Signaler Répondre
Belle occasion pour la gauche de se débarrasser de cet allié nuisible de LFI …avec qui cette gauche n a rien plus rien en commun …et qui ne peut que perdre si les verts et les autres représentants ne se soumettent pas à lfi …Signaler Répondre
38% aux dernières présidentielles ? Mais alors puisqu’ils font plus du tiers pourquoi n’étaient ils pas au second tour ? Comme quoi pas besoin de savoir compter pour être chez LFI…Signaler Répondre
Super la meute se déchaîne…Signaler Répondre
Ils pourront se compter sans leurs alliés….et tout le monde verra bien ce que pèse LFI tout seul….
Les paris sont ouverts!
Allez entre 5 et 8 max😂😂
styvendael s est fait n.quer!!à vouloir faire entrer le loup dans la bergerie ,il a bouffé aussi le berger...Signaler Répondre
Du genre n'importe quoi ils sont forts. d'après eux l'insécurité est un sentiment mais ils veulent plus de moyens humains non armé .Escomptent ils embaucher des psys ? D'un autre côté cela leur fera du bien.Signaler Répondre
Ils seront sûrement concurrencé par une liste socialiste, mais assurés de faire à minima un bon score sur Villeurbanne.Signaler Répondre