Municipales 2026 à Villeurbanne : Mathieu Garabedian officialise sa candidature pour LFI

Adjoint du maire socialiste Cédric Van Styvendael, Mathieu Garabedian sera le candidat de la France insoumise aux élections municipales de 2026 à Villeurbanne.

L’annonce a été faite ce lundi 29 septembre, aux côtés du député insoumis de la 6e circonscription du Rhône Gabriel Amard, dont le rôle a parfois dépassé le simple soutien, intervenant à plusieurs reprises comme pour épauler son "poulain".

"Ça fait plusieurs mois que nous discutons avec les militants de la France insoumise. C’est une stratégie qui s’élabore depuis le printemps dernier", a expliqué Mathieu Garabedian. Il précise avoir proposé sa candidature aux militants insoumis "qui l'ont accepté à l'unanimité et qui a été validé par notre comité électoral."

Concernant son choix de se retrouver contre le maire sortant Cédric Van Styvendael, l'ingénieur insiste : "Ce n'est pas une question de scission, c'est une question de cohérence politique. Nous pensons qu'il y a une seule bataille qui se mène en ce moment dans le pays et que tous les sujets sur lesquels nous travaillons et qui intéressent les villeurbannais méritent d'être portés par un projet insoumis."

Le candidat pointe notamment plusieurs désaccord avec le maire socialiste concernant notamment le déploiement de caméra ou les délégations de service public.

Il ajoute que le projet insoumis, "est un projet qui a fait 38 % aux dernières présidentielles, 25 % aux dernières européennes, nous pensions qu'il était important pour les habitants et les habitants de Villeurbanne de pouvoir avoir cette option à Villeurbanne, et qu'évidemment ils puissent aussi la travailler avec nous Et construire le programme que nous leur présenterons en mars prochain."

"Les policiers municipaux viennent compenser un désengagement de l’État"

Sur la sécurité, le candidat précise l'idée du désarmement de la police municipale. "Les policiers municipaux viennent compenser un désengagement de l’État. Ce que nous demandons de la police nationale, si c’est fait, les missions de la police municipale changeront et donc les armes ne serviront plus", a-t-il affirmé.

Sur la question des caméras, "même si les habitants y sont favorables, notre rôle est d’expliquer que la présence humaine est meilleure que l’installation de caméras", a défendu Mathieu Garabedian, ajoutant que LFI préfère miser sur une police de proximité plutôt que dans la vidéosurveillance.

Le député Gabriel Amard a pris le relais sur plusieurs questions, rappelant que "la question de la sécurité ou du sentiment d’insécurité est quelque chose sur lequel nous avons plaidé à l’Assemblée nationale pour plus de moyens humains et anéantir les trafics. Malheureusement, on n'a pas pu voter les lois. Le gouvernement en place veut du chiffre, il déplace les problèmes et ne les règle pas au fond." Et de souligner : "Pour nous, avoir un maximum de maires LFI en 2026 sera de bon augure pour 2027."

Autour des alliances, le message est clair. "Nous avons écrit notamment aux écologistes et aux communistes pour discuter d’un rassemblement pour Villeurbanne", a indiqué Gabriel Amard, bien qu'aucune alliance n'ait abouti à ce jour. Mais sur une impossible alliance avec l’ancien maire Jean-Paul Bret, il tranche : "Jean-Paul Bret n’est qu’une succursale de la macronie et nous n'avons pas d’accroche avec la macronie et leurs succursales." 

Villeurbanne est donc officiellement la première commune de l'agglomération où LFI officialise sa volonté de renverser la mairie de gauche pour se l'accaparer. Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Lyon et Saint-Fons devraient suivre ces prochains jours.

A.A.

avatar
Jay le 29/09/2025 à 19:10

Les beaux gosses 😂

avatar
Captain le 29/09/2025 à 19:08

LFI🤮la France islamiste qui veut un chaos,
à bannir nos enfants n’ont plus d’avenir avec ces gens là !

avatar
Le melenchonisme le 29/09/2025 à 18:55

entre le tonton et le patron, LFI à Villeurbanne est à l’image de ce parti! Clanique, autoritaire et chaos! Une seule issue, la défaite pour cette extrême gauche de la honte du chaos et du communautarisme !!!!!

avatar
Gaby Amard le pétochard le 29/09/2025 à 18:52

Tiens pourqouoi le gendre du gourou n’y va pas….? Une claque à Villeurbanne n’arrangerait pas son cv, qui ne doit son poste qu’au gourou

avatar
Candidature le 29/09/2025 à 18:52

Moi aussi je suis candidat. Votez pour moi mesdames et messieurs.

Si je suis élu, cookies gratuits pour tout le monde tous les mercredis.

Aussi je tenterai de négocier un contrat avec le climat afin qu'il ne nous inflige pas des températures négatives l'hiver ainsi que les canicules l'été.


Enfin j'interdirais les endives au jambon. C'est amer, c'est pas bon. Pas possible de proposer ce genre de plats dans un pays comme la France .



Votez pour moi, merci.

avatar
Lyon2026revient le 29/09/2025 à 18:47

Allez les villeurbannais, soyez a la hauteur de Villeneuve St Georges🤣🤣🤣

avatar
Ex Précisions le 29/09/2025 à 18:46

Enchanté de le connaitre, et de l'oublier dans 5 mois ;-)
En plus sponsorisé par le gendre que personne ne veut plus voir...

avatar
oui et bien le 29/09/2025 à 18:38
LFI 69 a écrit le 29/09/2025 à 18h05

Mathieu ! Mathieu ! Mathieu !
Les villeurbannais.es vont pouvoir enfin être représenté.es dignement.
Lyon sera le bouquet final.

On n'en veux pas de ton parachuté !

avatar
Anti chiffres le 29/09/2025 à 18:24
Chiffres a écrit le 29/09/2025 à 17h28

38% aux dernières présidentielles ? Mais alors puisqu’ils font plus du tiers pourquoi n’étaient ils pas au second tour ? Comme quoi pas besoin de savoir compter pour être chez LFI…

38% a Villeurbanne . C bon ou j'explique encore ?

avatar
un arménien LFI le 29/09/2025 à 18:19

surprenant ! A moins qu’il ait la mémoire courte ! la aussi on parle de genocide !! les communistes n ont pas été très cool avec l Arménie ! ses grands parents doivent pleurer de chagrin ….

avatar
Chiffres le 29/09/2025 à 18:10
Il sait bien compter (c'est au moins ça...) a écrit le 29/09/2025 à 17h48

38%... à Villeurbanne !!

Quel intérêt de donner un chiffre ultra local d’une élection nationale ? Il aurait dû donner le chiffre de son immeuble il aurait peut être eu 80% ?

avatar
LFI 69 le 29/09/2025 à 18:05

Mathieu ! Mathieu ! Mathieu !
Les villeurbannais.es vont pouvoir enfin être représenté.es dignement.
Lyon sera le bouquet final.

avatar
mits le 29/09/2025 à 18:02

les armes ont déjà changé de camp! Comment LFI compte faire pour désarmer ceux qui ne soient pas policiers??

avatar
stef69999 le 29/09/2025 à 17:59

La France Islamiste dehors !!

avatar
Rlb le 29/09/2025 à 17:50

Encore un qui est dans sa bulle.
Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
La France Inutile, du balai.

avatar
Il sait bien compter (c'est au moins ça...) le 29/09/2025 à 17:48
Chiffres a écrit le 29/09/2025 à 17h28

38% aux dernières présidentielles ? Mais alors puisqu’ils font plus du tiers pourquoi n’étaient ils pas au second tour ? Comme quoi pas besoin de savoir compter pour être chez LFI…

38%... à Villeurbanne !!

avatar
superbret le 29/09/2025 à 17:42
Muche a écrit le 29/09/2025 à 17h33

Belle occasion pour la gauche de se débarrasser de cet allié nuisible de LFI …avec qui cette gauche n a rien plus rien en commun …et qui ne peut que perdre si les verts et les autres représentants ne se soumettent pas à lfi …

une autoroute pour le jean paul?un retour façon empereur?

avatar
Muche le 29/09/2025 à 17:33

Belle occasion pour la gauche de se débarrasser de cet allié nuisible de LFI …avec qui cette gauche n a rien plus rien en commun …et qui ne peut que perdre si les verts et les autres représentants ne se soumettent pas à lfi …

avatar
Chiffres le 29/09/2025 à 17:28

38% aux dernières présidentielles ? Mais alors puisqu’ils font plus du tiers pourquoi n’étaient ils pas au second tour ? Comme quoi pas besoin de savoir compter pour être chez LFI…

avatar
À vos pronostics le 29/09/2025 à 17:20

Super la meute se déchaîne…
Ils pourront se compter sans leurs alliés….et tout le monde verra bien ce que pèse LFI tout seul….
Les paris sont ouverts!
Allez entre 5 et 8 max😂😂

avatar
ha bin voilà,c etait ecrit du depart: le 29/09/2025 à 17:11

styvendael s est fait n.quer!!à vouloir faire entrer le loup dans la bergerie ,il a bouffé aussi le berger...

avatar
GLOUGLOU 1er le 29/09/2025 à 17:06

Du genre n'importe quoi ils sont forts. d'après eux l'insécurité est un sentiment mais ils veulent plus de moyens humains non armé .Escomptent ils embaucher des psys ? D'un autre côté cela leur fera du bien.

avatar
Chris696969 le 29/09/2025 à 17:00

Ils seront sûrement concurrencé par une liste socialiste, mais assurés de faire à minima un bon score sur Villeurbanne.

