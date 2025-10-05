Logement social étudiant : la Métropole de Lyon débloque 1,8 million d’euros

Elle doit permettre de soutenir la création de logements sociaux étudiants.
Cette décision s’inscrit dans la continuité du plan d’action lancé en 2023, qui avait déjà mobilisé 3,5 millions d’euros sur un total de près de 6 millions engagés dans le cadre du Contrat de plan État-Région (CPER) 2021-2027. Objectif : accélérer le rattrapage du retard en matière d’hébergement étudiant et permettre à chacun, notamment aux plus modestes, de choisir Lyon pour ses études.
Avec 190 000 étudiants, dont 38 000 boursiers et 23 000 internationaux, la capitale des Gaules est le deuxième pôle universitaire de France. Mais l’accès au logement y reste un défi permanent. La Métropole prévoit ainsi que 900 nouvelles places feront l’objet d’une demande de financement d’ici la fin de l’année 2025.
À l’horizon 2029, près de 4850 logements étudiants devraient être créés en partenariat avec le CROUS et les bailleurs sociaux, afin de porter le taux de couverture du logement social étudiant de 5,5% en 2015 à 9,5%. Il atteint aujourd’hui 8,3%.
Actuellement, le territoire compte 16 000 logements sociaux étudiants et une production annuelle moyenne de 660 logements. Au total, 74 millions d’euros sont investis par la collectivité pour moderniser les campus et améliorer les conditions de vie étudiante.
La métropole a elle même créé le problèmeSignaler Répondre
Non construction, loyer plafonné, logement classé F interdit
RÉSULTAT les étudiants n’ont plus de logement ou à des loyers hallucinants.
On rigole mais il faut exposer clairement la situation du modèle social français et les failles inhérentes à la situation actuelle.Signaler Répondre
il faut arrêter de faire de la démagogie et être honnête et dire les choses franchement soit les gens l'acceptent et valident soit ils veulent stopper les décisions prises.
Ici on parle donc des logements étudiants qui sont nécessaires et urgents. Mais dans les faits une fois construits ils seront réservés à qui?
Idem sur d'autres sujets dont on ne parle pas.
L'Aide à l'Enfance en ruine. Le financement des mineurs isolés étrangers qui pompent une large partie du fric, des conseils généraux qui ne peuvent plus suivre et sonnent l'alarme pendant que nos propres enfants "nationaux" sont soumis à des réseaux de prostitution qui mettent la main sur les foyers des enfants placés.
La prise en charge de la vieillesse. Des gens âgés qui ne peuvent pas payer des EHPAD car retraites trop faibles alors qu'ils ont travaillés et cotisés toute une vie. Ils voient venir des "étrangers âgés" qui après quelques mois bénéficient des minimums vieillesses sans avoir jamais cotisés en France.
Le contribuables qui bossent et payent des impôts et on donne des "aides" à des gens qui arrivent sans rien faire.
Je comprendrais la situation si la France était un pays "riche" sans misère et pauvres mais ce n'est pas le cas car les "petits gens" sont de plus en plus précaires et pauvres.
Puis on vient entendre des "politiques" qui disent que le modèle social français n'est plus "soutenable" alors que c'est leurs décisions qui déversent des sommes folles à l'accueil car ils ne veulent pas régler les problèmes.
Ce modèle français a été paramétré avec des "entrants" et des "sortants" (comme tout bon système comptable) si on modifie les règles en cours de route forcément au final la situation n'est plus équilibrée.
Certains (surtout les "libéraux") se servent de cette situation déséquilibrée (et voulue) pour avancer à petits pas et remettre en cause le modèle social.
Remettre de l'ordre pour préserver le modèle social français nécessiterait une refonte complète et des décisions fortes et assez drastiques (quitte à sortir de certains accords ou traités internationaux) mais on n'a pas de politiques assez courageux pour engager cette bataille.
Donc les perspectives sont négatives car au rythme actuel en effet ce modèle social Français qu'on aime tous sera rayé d'un trait de plume.
Beaucoup de personnes âgées isolées habitent loin d un centre ville ou d une université.Signaler Répondre
Et ils s'étonnent après de devoir faire des rallonges (et des déficits) budgétaires pour aider les étudiants à se loger.Signaler Répondre
« La Métropole prévoit ainsi que 900 nouvelles places feront l’objet d’une demande de financement d’ici la fin de l’année 2025. »Signaler Répondre
Pourquoi avoir attendu la fin du mandat ? Parce qu’Annabelle et Virgile, fils des bobos pour qui Bruno Bernard gouverne depuis bientôt 6 ans, n’en ont pas besoin ! Il a donc préféré offrir des arbres et des composteurs à leurs parents.
Dans 6 mois, il y a élections. Cette minorité de possédants ne remplira pas les urnes. Il y a donc urgence à faire de la pub auprès de la jeunesse naïve. Le parti devrait aussi rendre les trottinettes gratuites jusqu’à 30 ans et distribuer du CBD à l’entrée des universités.
C’est tellement mieux les fractures inter générationnelles, plutôt que d’explorer d’autres pistes humaines et qui ne coutent rien, une chambre chez une personne isolée en échange de qq courses, d’un échange d’expérience riche et solidaire. Réflexe pavlovien ils dégainent toujours le chéquier en priorité, c’est dingue non ?Signaler Répondre
« En France, 2 millions de personnes âgées souffrent d'isolement. Parmi elles, 750 000 vivent en situation de mort sociale, sans aucun contact humain. »
Il en faudra des logements sociaux pour accueillir les 8500 soi-disant étudiants algériens que la France se félicite de faire venir !Signaler Répondre
Étape 1 : les écolos mettent en place l'encadrement des loyersSignaler Répondre
Étape 2 : les investisseurs immobilier et propriétaires bailleurs se détournent du marché lyonnais, trop peu attractif
Étape 3 : les écolos dépensent encore plus d'argent public pour loger les étudiants, dans des proportions évidemment insuffisantes pour régler le problème.
L'étape numéro 4, ça sera la forte dégradation du parc locatif privé, faute d'investissement et de rentabilité. Si les écolos avaient interrogé des économistes non politisés, ils se seraient souvenus de la loi de 1948 et de ses conséquences désastreuses...
Moi je m'en fou de droite ou gauche je relève les incohérences et les mensonges.Signaler Répondre
On a un réel problème de pauvreté étudiante, ils ne peuvent pas se nourrir correctement car ils doivent payer des loyers de + en + élevé dans le privé car pas assez de logement CROUS. C'est vrai cela concerne nos étudiants "nationaux".
Alors je pose la question idiote:
Quand on a de + en + d'étudiants pauvres en France (et une partie des facs en faillite) pourquoi on décide d'accueillir de + en + d'étudiants étrangers et de leur réserver prioritairement des logements publics (du CROUS) quittent à rendre les "étudiants nationaux" encore plus pauvres? C'est le "concours de la misère" ?
Le BB débloque bien beaucoup d'argent à l'approche des élections, je croyais qu'il n'y avait plus un radis dans les caisses depuis plusieurs mois ?Signaler Répondre
On dirait macron qui distribue du pognon à tout va et après impose à la population de rembourser...