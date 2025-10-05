Logement social étudiant : la Métropole de Lyon débloque 1,8 million d’euros

Elle doit permettre de soutenir la création de logements sociaux étudiants.

Cette décision s’inscrit dans la continuité du plan d’action lancé en 2023, qui avait déjà mobilisé 3,5 millions d’euros sur un total de près de 6 millions engagés dans le cadre du Contrat de plan État-Région (CPER) 2021-2027. Objectif : accélérer le rattrapage du retard en matière d’hébergement étudiant et permettre à chacun, notamment aux plus modestes, de choisir Lyon pour ses études.

Avec 190 000 étudiants, dont 38 000 boursiers et 23 000 internationaux, la capitale des Gaules est le deuxième pôle universitaire de France. Mais l’accès au logement y reste un défi permanent. La Métropole prévoit ainsi que 900 nouvelles places feront l’objet d’une demande de financement d’ici la fin de l’année 2025.

À l’horizon 2029, près de 4850 logements étudiants devraient être créés en partenariat avec le CROUS et les bailleurs sociaux, afin de porter le taux de couverture du logement social étudiant de 5,5% en 2015 à 9,5%. Il atteint aujourd’hui 8,3%.

Actuellement, le territoire compte 16 000 logements sociaux étudiants et une production annuelle moyenne de 660 logements. Au total, 74 millions d’euros sont investis par la collectivité pour moderniser les campus et améliorer les conditions de vie étudiante.