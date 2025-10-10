Villeurbanne : une campagne de dons pour créer une pension de famille solidaire

Elle doit permettre de financer la future pension de famille Pierre-Voyant, à Villeurbanne. Ce projet, implanté au 79 rue Pierre-Voyant, vise à offrir un cadre de vie stable à 25 personnes en situation d’exclusion, tout en favorisant la reconstruction personnelle et le lien social.

Reconnue d’utilité publique et présente depuis plus de 70 ans dans la métropole lyonnaise et à Saint-Étienne, la Fondation Aralis gère près de 4000 logements répartis dans 50 résidences sociales. Chaque année, elle accompagne plusieurs milliers de personnes vers un retour à l’autonomie. La nouvelle structure villeurbannaise s’inscrit dans cette continuité : elle proposera à chacun des résidents un logement individuel, mais aussi des espaces collectifs propices aux échanges et à la solidarité.

Le projet bénéficie déjà de soutiens publics, mais l’organisme fait appel à la générosité du public et des entreprises pour boucler son financement. Les dons privés permettront de finaliser la rénovation du bâtiment et de créer les espaces communs, lieux de partage essentiels au bon fonctionnement d’une pension de famille.

"Ce projet s’inscrit au cœur de notre engagement : offrir un cadre de vie digne et durable aux personnes les plus vulnérables", souligne Mohamed Benazzouz, directeur général de la Fondation Aralis.

Les dons peuvent être effectués directement sur son site. Ils ouvrent droit à une déduction fiscale de 66 % pour les particuliers et 60 % pour les entreprises.

Créée en 1954, la Fondation Aralis s’est imposée comme un acteur majeur du logement accompagné dans la région lyonnaise. Depuis 1997, elle a ouvert huit pensions de famille, représentant 156 places, et ambitionne d’en créer cinq nouvelles d’ici 2028, soit 130 places supplémentaires.