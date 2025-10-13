"Des rustines en urgence et au prix fort" : la droite tape sur les ajustements non anticipés des écologistes à la Métropole de Lyon

Le groupe La Métro Positive, présidé par le maire LR de Saint-Priest Gilles Gascon, s'est ému d'apprendre que les écologistes proposaient un avenant au contrat de concession Pars et aires de stationnement signé avec la SPLM.
Un ajustement qui est "révélateur d'une méthode, d'un aveuglement idéologique et d'un amateurisme qui coûtent cher aux Lyonnais", selon les opposants.
Car l'avenant révèle notamment que le coût du parc de Perrache passera de 2 à 7 millions d'euros car il va falloir "ajouter un étage supplémentaire qui n'a pas été anticipé".
Il prévoit aussi la création de places dédiées aux taxis en gare de la Part-Dieu, une manière selon la Métro Positive d'"effacer 5 ans de mépris et d'indifférence" à leur égard.
"Notre constat est simple : la lutte systématique contre la voiture a ses limites et les écologistes sont obligés de mettre des rustines en urgence et au prix fort. L’idéologie avant le pragmatisme, la posture avant la compétence, et l’amateurisme avant la responsabilité. Et peu importe le porte-monnaie des grands lyonnais", conclut le groupe de la droite et du centre.
Aulas et Gascon vite !Signaler Répondre
Va falloir changer, Lyon et la métropole sont devenues impossible à vivre...Signaler Répondre
Heureusement que le maire de St Priest veille aux grains pour dénoncer l idéologique verteSignaler Répondre
Des dogmatiques doublés de nullité crasse en même temps, rien de nouveau sous le soleil lyonnais ☀️Signaler Répondre
c est bien Gascon qui a raison hélas !Signaler Répondre
Une question s'impose : "Ou est Charly ?"Signaler Répondre
(avec un Y bien entendu)
Comme çà ce sont les successeurs aux pastèques qui vont devoir annoncer la douloureuse aux métropolitains.Signaler Répondre
En plus de payer leurs parkings on paie leur installation et certainement leur entretien, mais ce n'est pas spécifique aux bouffeurs de quinoa ils l'ont tous fait...