Politique

"Des rustines en urgence et au prix fort" : la droite tape sur les ajustements non anticipés des écologistes à la Métropole de Lyon

"Des rustines en urgence et au prix fort" : la droite tape sur les ajustements non anticipés des écologistes à la Métropole de Lyon

Ce lundi, la commission permanente de la Métropole de Lyon a été le théâtre de joutes verbales, à huis-clos.

Le groupe La Métro Positive, présidé par le maire LR de Saint-Priest Gilles Gascon, s'est ému d'apprendre que les écologistes proposaient un avenant au contrat de concession Pars et aires de stationnement signé avec la SPLM.

Un ajustement qui est "révélateur d'une méthode, d'un aveuglement idéologique et d'un amateurisme qui coûtent cher aux Lyonnais", selon les opposants.

Car l'avenant révèle notamment que le coût du parc de Perrache passera de 2 à 7 millions d'euros car il va falloir "ajouter un étage supplémentaire qui n'a pas été anticipé".

Il prévoit aussi la création de places dédiées aux taxis en gare de la Part-Dieu, une manière selon la Métro Positive d'"effacer 5 ans de mépris et d'indifférence" à leur égard.

"Notre constat est simple : la lutte systématique contre la voiture a ses limites et les écologistes sont obligés de mettre des rustines en urgence et au prix fort. L’idéologie avant le  pragmatisme, la posture avant la compétence, et l’amateurisme avant la responsabilité. Et peu importe le porte-monnaie des grands lyonnais", conclut le groupe de la droite et du centre.

Tags :

métropole de Lyon

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Aulas et Gascon le 13/10/2025 à 14:45

Aulas et Gascon vite !

Signaler Répondre
avatar
Le changement c'est maintenant le 13/10/2025 à 14:43

Va falloir changer, Lyon et la métropole sont devenues impossible à vivre...

Signaler Répondre
avatar
Jérémie le Brondillant le 13/10/2025 à 14:38

Heureusement que le maire de St Priest veille aux grains pour dénoncer l idéologique verte

Signaler Répondre
avatar
Vivement le grand nettoyage de printemps le 13/10/2025 à 14:25

Des dogmatiques doublés de nullité crasse en même temps, rien de nouveau sous le soleil lyonnais ☀️

Signaler Répondre
avatar
le doc le 13/10/2025 à 14:04

c est bien Gascon qui a raison hélas !

Signaler Répondre
avatar
Superbe photo le 13/10/2025 à 13:51

Une question s'impose : "Ou est Charly ?"
(avec un Y bien entendu)

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 13/10/2025 à 13:45

Comme çà ce sont les successeurs aux pastèques qui vont devoir annoncer la douloureuse aux métropolitains.
En plus de payer leurs parkings on paie leur installation et certainement leur entretien, mais ce n'est pas spécifique aux bouffeurs de quinoa ils l'ont tous fait...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.