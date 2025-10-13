"Des rustines en urgence et au prix fort" : la droite tape sur les ajustements non anticipés des écologistes à la Métropole de Lyon

Le groupe La Métro Positive, présidé par le maire LR de Saint-Priest Gilles Gascon, s'est ému d'apprendre que les écologistes proposaient un avenant au contrat de concession Pars et aires de stationnement signé avec la SPLM.

Un ajustement qui est "révélateur d'une méthode, d'un aveuglement idéologique et d'un amateurisme qui coûtent cher aux Lyonnais", selon les opposants.

Car l'avenant révèle notamment que le coût du parc de Perrache passera de 2 à 7 millions d'euros car il va falloir "ajouter un étage supplémentaire qui n'a pas été anticipé".

Il prévoit aussi la création de places dédiées aux taxis en gare de la Part-Dieu, une manière selon la Métro Positive d'"effacer 5 ans de mépris et d'indifférence" à leur égard.

"Notre constat est simple : la lutte systématique contre la voiture a ses limites et les écologistes sont obligés de mettre des rustines en urgence et au prix fort. L’idéologie avant le pragmatisme, la posture avant la compétence, et l’amateurisme avant la responsabilité. Et peu importe le porte-monnaie des grands lyonnais", conclut le groupe de la droite et du centre.