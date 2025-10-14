Faits Divers

Villeurbanne : un sexagénaire handicapé violé par un jeune dans un parc

Samedi matin, il était tôt lorsqu'un jeune homme de 23 ans a croisé la route d'un sexagénaire.

Vers 6h30, il a repéré cet homme handicapé rue Pierre Baratin à Villeurbanne et l'a convaincu de le suivre dans un parc où il l'aurait violé.

La victime a ensuite été délestée de sa carte bancaire et a été sommée de suivre le jeune homme jusqu'à un bar-tabac pour composer son code confidentiel et lui acheter des cigarettes.

Le buraliste a compris que quelque chose clochait dans le manège de l'individu, d'autant qu'il connaissait la fragilité du sexagénaire qui l'accompagnait, et a tenté de le maîtriser. Mais ce dernier a pris la fuite.

Grâce aux images de vidéosurveillance de la boutique, les policiers ont immédiatement reconnu le suspect, déjà très défavorablement connu de leurs services.

Il a ensuite été retrouvé et placé en garde à vue. L'enquête ouverte pour viol se poursuit.

avatar
viandooor le 14/10/2025 à 11:15

Heureusement la belle justice française va bien s'occuper de lui et le laisser en liberté... et pendant ce temps un ancien président va dormir en prison....

avatar
johnny le 14/10/2025 à 10:55

Donc le mec 23 ans connu des flics ceux dit tiens vais violé quelqu'un a 6h du mat normal c'est logique

avatar
Titus69 le 14/10/2025 à 10:45

On peut connaitre l'identité de l'individu.

Une petite recherche rapide vous permettra de vérifier le nombre en augmentation de viol de personnes agées et parfois handicapées. Sur ses nombreux articles je vous laisserais vérifier l'identité des agresseurs (qui n'est pas spécialement surprenante).
L'Etat laisse tuer les enfants dans les rues, et laisse violer nos grand-mères... ceci avec le consentement une grand partie des médias (toujours de gauche) car il ne faut surtout pas pointer le problème de l'origine des agresseurs voir au contraire les faire passer pour les victimes d'une société.

avatar
Amen le 14/10/2025 à 10:37

Très défavorablement connu des services de police , pourquoi attendre pour le mettre hors d'état de nuire , qu'il tue ou viole encore ?
Avec le remplacement , au rythme où ça va , c'est une prison de 200 000 places qu'il faudrait construire pour loger cette faune sauvage !
Dans l'affaire d'aujourd'hui , il n'y a pas de qualificatif assez puissant pour décrire cet acte ignoble , immonde , irréel !
Bienvenue en France !

avatar
Retour sur Terre le 14/10/2025 à 10:21

Le genre de titre qu'on relit 2 fois pour être sûr d'avoir bien compris...
Que peut on bien faire de ce genre d'individu dans une société comme la notre ?

avatar
mine le 14/10/2025 à 10:11

Écœurant.

avatar
Monpays le 14/10/2025 à 09:48

Nom ,origine et passif de l'agresseur , juste pour voir si ce ne serait pas simplement un fait divers !

Signaler Répondre
avatar
Entomologie humaine le 14/10/2025 à 09:45
RÉGIME DE RETRAITE a écrit le 14/10/2025 à 09h38

A qui le tour ? Mamies régulièrement violées par des migrants OQTF, personnes âgées maltraitees dans les établissements EPAHD. Vous voyez bien se qui se dessine pour le régime des retraites 🤣😂

Vous serez TOUS obligés de payer le prix pour les crimes coloniaux perpétués par nos aïeux. Certains descendants des indigènes colonisés recherchant leur rétribution comme ils peuvent ainsi. L'Histoire est une garde, on ne pourra pas l'echapper.

avatar
RÉGIME DE RETRAITE le 14/10/2025 à 09:38

A qui le tour ? Mamies régulièrement violées par des migrants OQTF, personnes âgées maltraitees dans les établissements EPAHD. Vous voyez bien se qui se dessine pour le régime des retraites 🤣😂

avatar
Il a 23ans le 14/10/2025 à 09:24

Nom et prénom du violeur.

avatar
raslebol69 le 14/10/2025 à 09:20
kool a écrit le 14/10/2025 à 08h21

Toi t'es vraiment mal en point pour écrire ton ânerie

C'est pourtant ce qu'a souvent affirmé la municipalité pour refuser l'installation de nouvelles caméra (la vidéo-surveillance "n'empêcherai pas les crimes")... Vous avez la mémoire courte.

avatar
Alouf le 14/10/2025 à 09:15

Je me dis régulièrement et certainement naïvement que notre société a touché le fond et notamment dans le domaine du sordide mais non !!!
Encore un qui va bénéficier d'un bon examen psychiatrique pour minimiser cette agression.
Lamentable.

avatar
Entomologie humaine le 14/10/2025 à 09:00
laya a écrit le 14/10/2025 à 08h52

il faut espérer que cette pourriture soit incarcérée le plus rapidement possible et pour longtemps.Il paraît que ceux qui violent les gosses subissent la même chose en prison.En est il de même pour ceux qui violent les personnes en situation d'handicap?En attendant,la victime a souffert.

En Angleterre deux taulards se sont débarrassés d'un rockeur incarcéré pour des viols sur mineurs et de la possession de la pédopornographie. Pas de larmes versés pour cet animal.

avatar
GAD le 14/10/2025 à 08:53

Evènement ordinaire dans une société de plus en plus apaisée ...

avatar
laya le 14/10/2025 à 08:52

il faut espérer que cette pourriture soit incarcérée le plus rapidement possible et pour longtemps.Il paraît que ceux qui violent les gosses subissent la même chose en prison.En est il de même pour ceux qui violent les personnes en situation d'handicap?En attendant,la victime a souffert.

avatar
Vous faites peur le 14/10/2025 à 08:41
kool a écrit le 14/10/2025 à 08h21

Toi t'es vraiment mal en point pour écrire ton ânerie

Ironie et second degré vous sont inconnus à ce point ?

avatar
French connection le 14/10/2025 à 08:40

On dit merci à Robert pour laisser des pourritures pareilles sur cette terre

avatar
Chris696969 le 14/10/2025 à 08:26

"déjà très défavorablement connu de leurs services."

Il devait être tout malade le.pauvre.... Raison pour laquelle il fallait le laisser sur la voie publique....

avatar
kool le 14/10/2025 à 08:21
Etonnent !!!! a écrit le 14/10/2025 à 08h15

"Grâce aux images de vidéosurveillance"
Pourtant la video surveillance c'est mal !!!!

Toi t'es vraiment mal en point pour écrire ton ânerie

avatar
Catalan le 14/10/2025 à 08:18

ce gars n a même pas le droit a l appellation d être humain.

avatar
Etonnent !!!! le 14/10/2025 à 08:15

"Grâce aux images de vidéosurveillance"
Pourtant la video surveillance c'est mal !!!!

