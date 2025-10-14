Villeurbanne : un sexagénaire handicapé violé par un jeune dans un parc

Vers 6h30, il a repéré cet homme handicapé rue Pierre Baratin à Villeurbanne et l'a convaincu de le suivre dans un parc où il l'aurait violé.
La victime a ensuite été délestée de sa carte bancaire et a été sommée de suivre le jeune homme jusqu'à un bar-tabac pour composer son code confidentiel et lui acheter des cigarettes.
Le buraliste a compris que quelque chose clochait dans le manège de l'individu, d'autant qu'il connaissait la fragilité du sexagénaire qui l'accompagnait, et a tenté de le maîtriser. Mais ce dernier a pris la fuite.
Grâce aux images de vidéosurveillance de la boutique, les policiers ont immédiatement reconnu le suspect, déjà très défavorablement connu de leurs services.
Il a ensuite été retrouvé et placé en garde à vue. L'enquête ouverte pour viol se poursuit.
