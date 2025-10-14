Des vélos électriques pour les aides à domicile ? La Métropole de Lyon débloque 300 000 euros

De nombreux métiers ont vu leur quotidien bouleversé par les chantiers et projets initiés par la Métropole de Lyon. La ZFE, mais aussi les changements de circulation dans certains quartiers compliquent les missions de certains professionnels.

La Métropole de Lyon annonce avoir adopté une délibération pour faciliter les déplacements des aides à domicile, un métier essentiel au maintien à domicile des personnes âgées et en situation de handicap. Cette décision, validée lundi, s’inscrit dans le cadre de la loi du 8 avril 2024 sur le bien-vieillir et l’autonomie.

Grâce à une aide de 539 545 euros de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), le dispositif permettra de financer l’achat de véhicules à faibles émissions et de vélos à assistance électrique.

Sur cette enveloppe, 300 000 euros seront consacrés à la mobilité propre, tandis que 239 545 euros financeront des temps d’échanges et de partage de pratiques professionnelles.

"Cette délibération permet la mise en oeuvre locale du dispositif national, qui vise à améliorer les conditions d’exercice des professionnels de l’aide à domicile et le bon accompagnement des personnes âgées et handicapées vivant chez elles sur le territoire métropolitain", se félicite la collectivité.