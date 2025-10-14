Des vélos électriques pour les aides à domicile ? La Métropole de Lyon débloque 300 000 euros

De nombreux métiers ont vu leur quotidien bouleversé par les chantiers et projets initiés par la Métropole de Lyon. La ZFE, mais aussi les changements de circulation dans certains quartiers compliquent les missions de certains professionnels.
La Métropole de Lyon annonce avoir adopté une délibération pour faciliter les déplacements des aides à domicile, un métier essentiel au maintien à domicile des personnes âgées et en situation de handicap. Cette décision, validée lundi, s’inscrit dans le cadre de la loi du 8 avril 2024 sur le bien-vieillir et l’autonomie.
Grâce à une aide de 539 545 euros de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), le dispositif permettra de financer l’achat de véhicules à faibles émissions et de vélos à assistance électrique.
Sur cette enveloppe, 300 000 euros seront consacrés à la mobilité propre, tandis que 239 545 euros financeront des temps d’échanges et de partage de pratiques professionnelles.
"Cette délibération permet la mise en oeuvre locale du dispositif national, qui vise à améliorer les conditions d’exercice des professionnels de l’aide à domicile et le bon accompagnement des personnes âgées et handicapées vivant chez elles sur le territoire métropolitain", se félicite la collectivité.
Le plombier a déjà dû augmenter ses tarifs pour payer les stationnement et le temps perdu dans les bouchons.Signaler Répondre
Il devra maintenant utiliser son vélo cargo avec son chauffe eau sur le dos.
Virer moi ses imcompetents de communistes vert !!!!!
Aide à domicile j’ai arrêté de venir à Lyon impossible de circuler dans Lyon. Stationnement devenu très cher. Le stress avec les vélos qui ne respectent aucune règle. J’ai annoncé à mes mamies il y a 4 mois que j’arrêtais le contrat avec elles.Signaler Répondre
C’est une honte ce que font les écologistes ! Cela touche les plus précaires !
* Et je n’ai pas les moyens de prendre un logement à Lyon !
Les caisses sont vides.Signaler Répondre
Encore des augmentations d'impôts en vue pour payer les folies politicardes.
Ceux qui payent sont ceux qui sont imposables donc en majorité les travailleurs.
Toujours plus de dépenses = plus d'impôts
Quelle est l'utilité de l'impôt quand on s'aperçoit info après info que l'argent public pour certaines sphères du pouvoir n'est qu'un instrument au service de leur idéologie et non pour le bien de tous.Signaler Répondre
Tous les services publics peuvent s'effondrer par contre l'urssaf et le fisc seront les derniers debouts
Des horaires à rallonge et des métiers très physiques, en plus il faudrait qu'ils trimballent leur matos à vélo et perdent encore plus de temps pour se déplacer ?Signaler Répondre
Ça va pour l'infirmière des quartiers bobos qui fait 2 patients maxi/jour et qui prend tellement cher que ça lui suffit, mais c'est une très large minorité.
Ils sont complètement hors sol ces pastèques... Plus que 5 mois !
En vélo cargo avec la glacière pour emmener les prises de sang au laboratoire en plein été !Signaler Répondre
Merci aux contribuables de faire vivre autant d'incompétents.Signaler Répondre
Pendant ce temps aide à l'enfance, hôpitaux etc etc en faillites
Belle décision digne d'une comédie noire
"tandis que 239 545 euros financeront des temps d’échanges et de partage de pratiques professionnelles."Signaler Répondre
Ca fait CHER de l'heure de blabla...Presque autant que les véhicules !
Il va être content le personnel infirmier de pouvoir faire sa tournée avec son matos en vélo électrique sous la pluie!Signaler Répondre