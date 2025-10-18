Vénissieux : la future Cité internationale des arts du cirque labellisée "Pôle national du cirque" par Rachida Dati

C’est une reconnaissance majeure pour la métropole lyonnaise : UtoPistes – Cité internationale des arts du cirque de Vénissieux vient d’obtenir le label "Pôle national du cirque" (PNC), décerné par la ministre de la Culture, chahutée dans la matinée à Villeurbanne par la CGT Spectacle.
Cette distinction consacre plus de quinze ans de travail mené par la compagnie MPTA de Mathurin Bolze et l’École de cirque de Lyon pour faire émerger un projet d’envergure dédié à la création, la formation et la diffusion du cirque contemporain.
Installée à partir de 2028 dans le quartier Parilly à Vénissieux, la future Cité internationale s’inscrira dans une dynamique nationale avec 14 autres Pôles nationaux de cirque déjà implantés en France. Ce nouvel équipement culturel, soutenu par l’État, la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon et la Ville de Vénissieux, offrira des espaces de création, de formation et de rencontre destinés aux artistes comme au grand public.
Porté par Mathurin Bolze, le projet reposera sur trois piliers : la création et la production, via un accompagnement des artistes de la scène circassienne française et internationale ; la formation et la transmission, grâce à l’expertise reconnue de l’École de cirque de Lyon ; et enfin l’ancrage territorial, avec une programmation régulière et des actions culturelles de proximité.
"Cette nouvelle Cité internationale des arts du cirque, ancrée dans la métropole lyonnaise, réunira de manière unique une compagnie de création de référence et une école de formation réputée pour son excellence", a déclaré Rachida Dati, saluant "un projet ambitieux, fruit d’un travail main dans la main de l’État, des collectivités et des acteurs de la filière circassienne".
Le @MinistereCC soutient les arts du cirque : l’asso UtoPistes obtient le label Pôle national du Cirque pour la future Cité des arts du cirque à Vénissieux (2028). Une reconnaissance forte pour une filière dynamique en Auvergne-Rhône-Alpes : 4 700 licenciés, 160 compagnies. pic.twitter.com/HK33I1BRPa— Rachida Dati ن (@datirachida) October 17, 2025
