Lyon : un ancien maire écologiste rejoint Jean-Michel Aulas

Après Jean-Marc Governatori, c'est un nouvel écologiste qui annonce soutenir Jean-Michel Aulas.

En vue des élections municipales lyonnaises, Alain Giordano a décidé de se ranger derrière l'ancien président de l'OL. Celui qui fut maire du 9e arrondissement de Lyon (2008-2014) et adjoint chargé des Espaces verts sous Gérard Collomb a déclaré que Jean-Michel Aulas "nous donnera les moyens d'une écologie du concret, tournée vers les habitants, ancrée dans la réalité de la ville".

Suspendu par EELV en 2012, Alain Giordano espère voir JMA arriver à la tête de la mairie pour "reprendre la création des grands espaces verts (Blandan, Vallon, Clos Layat, Zénith, Passerelle, Confluence) et des liaisons vertes comme les berges du Rhône et les rives de Saône", des "réalisations concrètes" qui ont manqué dans ce mandat des écologistes.

De son côté, Jean-Michel Aulas s'est félicité de ce renfort : "Avec Alain Giordano, nous voulons bâtir une écologie du réel, proche des Lyonnais, qui améliore concrètement leur vie : transports plus accessibles, nature à portée de main, rénovation simplifiée, solidarités renforcées".

alain giordano

Jean-Michel Aulas

municipales 2026 à Lyon

22 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
oui le 25/10/2025 à 15:12
pas vraiment a écrit le 25/10/2025 à 14h39

il a été écarté par EELV en 2012 ; sans doute pas assez doctrinaire et dogmatique ; c'est plutôt rassurant

il peut etre de bons conseils pour instiller à l'equipe nouvelle une politique environnementale raisonnée ,lucide et surtout raisonnable:en tous cas je l espere..

Signaler Répondre
avatar
l'aube blanche le 25/10/2025 à 15:11

j'espère que ce Monsieur va se présenter dans le septième arrondissement. C'est une personne équilibrée contrairement à ce jour à la Maire en place dans l'arrondissement précité.

Signaler Répondre
avatar
je voulais dire Macron le 25/10/2025 à 15:05
Faux, faux et faux a écrit le 25/10/2025 à 14h47

Doucet n'a jamais rassemblé de l'écologie à Wauquiez. Il ne s'est jamais présenté avec d'autres étiquettes politiques que la sienne.

Ou étiez vous les 10 dernière années au juste ?

...

Signaler Répondre
avatar
Doucet est une erreur le 25/10/2025 à 15:04

N'importe qui d'autre fera mieux le job de maire que Doucet. Ce gauchiste ultra politisé, clivant, malhonnête et malsain mérite de rejoindre les oubliettes de l'histoire.

Signaler Répondre
avatar
Vous êtes très amusant le 25/10/2025 à 15:02
Faux, faux et faux a écrit le 25/10/2025 à 14h47

Doucet n'a jamais rassemblé de l'écologie à Wauquiez. Il ne s'est jamais présenté avec d'autres étiquettes politiques que la sienne.

Ou étiez vous les 10 dernière années au juste ?

Et c’est d’ailleurs pour cela, qu’au 2nd tour il se cachera derrière LFI.
La réalité, c’est que le match est déjà plié. Doucet a déjà perdu.

Signaler Répondre
avatar
C'est vrai le 25/10/2025 à 15:00
MR PERFECT a écrit le 25/10/2025 à 14h42

mais qui produit aucun KW ,encore un candidat à la recherche d'une place payé par nos impôts
AULAS c'est juste le prestige de la fonction avec plein d'arrivistes autour de lui

Que doucet c'est la crème de la crème, un espèce de Mr perfect en gros vu tout ce qu'il a fait pour Lyon

Signaler Répondre
avatar
Chacun son rendement le 25/10/2025 à 14:58
MR PERFECT a écrit le 25/10/2025 à 14h42

mais qui produit aucun KW ,encore un candidat à la recherche d'une place payé par nos impôts
AULAS c'est juste le prestige de la fonction avec plein d'arrivistes autour de lui

Doucet, lui produit beaucoup de rejet.
Les écolos, vous flippez. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi Doucet est à ce point rejeté ? Il n’y aurait pas un léger problème avec son idéologie gauchiste ?

Signaler Répondre
avatar
dripoux le 25/10/2025 à 14:52
prouve ta pureté idéologique a écrit le 25/10/2025 à 13h54

Moué faut qu'il prouve qu'il est plus du tout "écologique" avant toute chose

il là jamais été

Signaler Répondre
avatar
@perfect le 25/10/2025 à 14:50
MR PERFECT a écrit le 25/10/2025 à 14h42

mais qui produit aucun KW ,encore un candidat à la recherche d'une place payé par nos impôts
AULAS c'est juste le prestige de la fonction avec plein d'arrivistes autour de lui

Je préfère que les arrivistes talentueux choisissent Aulas plutôt que Doucet.

Signaler Répondre
avatar
Faux, faux et faux le 25/10/2025 à 14:47
C'est moi a écrit le 25/10/2025 à 14h34

Aulas le rassembleur de l'écologie à Wauquiez.

Macron a fait la meme chose, avec le succès que nous connaissons aujourd'hui !

En gros, Aulas va peut etre changer les couleurs des rideaux de l'hôtel de ville pour schématiser.

Doucet n'a jamais rassemblé de l'écologie à Wauquiez. Il ne s'est jamais présenté avec d'autres étiquettes politiques que la sienne.

Ou étiez vous les 10 dernière années au juste ?

Signaler Répondre
avatar
Général Salan le 25/10/2025 à 14:45
Romi a écrit le 25/10/2025 à 14h12

Encore un moulin qui prend le vent !

pas vraiment vous connaissez pas ce Monsieur, moi contrairement à vous "oui". Il a été écarté par Doucet car il n'est un chantre de l'écologie punitive.

Signaler Répondre
avatar
Dufrole le 25/10/2025 à 14:43

Petit pas après petit pas, Aulas s'enracine dans le milieu politique lyonnais, et prépare l'alternance.

La période Doucet aura été une immense insulte à l'intelligence des Lyonnais, une escroquerie sans nom, une outrance à la beauté de notre ville.

Je suis mais tellement soulagé de voir que les écolos vont se prendre une énorme claque aux prochaines élections !

Signaler Répondre
avatar
MR PERFECT le 25/10/2025 à 14:42
Romi a écrit le 25/10/2025 à 14h12

Encore un moulin qui prend le vent !

mais qui produit aucun KW ,encore un candidat à la recherche d'une place payé par nos impôts
AULAS c'est juste le prestige de la fonction avec plein d'arrivistes autour de lui

Signaler Répondre
avatar
Bonne nouvelle le 25/10/2025 à 14:39

Tout ce qui nuit à la campagne de Doucet l'idéologue est bon à prendre !

Signaler Répondre
avatar
pas vraiment le 25/10/2025 à 14:39
Romi a écrit le 25/10/2025 à 14h12

Encore un moulin qui prend le vent !

il a été écarté par EELV en 2012 ; sans doute pas assez doctrinaire et dogmatique ; c'est plutôt rassurant

Signaler Répondre
avatar
Une belle prise de guerre le 25/10/2025 à 14:37

Pour l'avoir côtoyé, je me dois de préciser qu'il s'agit d'un écologiste mesuré et réaliste, avec les pieds sur terre. Il a certes ses convictions, mais il prend aussi le temps de discuter, d'écouter les avis opposés et de proposer des projets réalistes et acceptables.

Pour résumer, c'est le contraire du dogmatisme.

C'est clairement le genre de personnalité qui a cruellement manqué autour de Doucet ces dernières années.

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 25/10/2025 à 14:34

Aulas le rassembleur de l'écologie à Wauquiez.

Macron a fait la meme chose, avec le succès que nous connaissons aujourd'hui !

En gros, Aulas va peut etre changer les couleurs des rideaux de l'hôtel de ville pour schématiser.

Signaler Répondre
avatar
Jean-Michel Trognon le 25/10/2025 à 14:30

C'est parce qu'il a compris que les Jean-Michel sont les meilleurs !!

Signaler Répondre
avatar
Bribri le 25/10/2025 à 14:14

Les rats quittent le navire... l'écologie clivante et démago comme pratiquée par ces extrémistes comme Rousseau, Doucet, Piolle ..n'aura été qu'un feu de paille pour notre plus grand bonheur. L'écologie n'appartient à aucun parti.
JM on est avec toi. Total soutien

Signaler Répondre
avatar
Romi le 25/10/2025 à 14:12

Encore un moulin qui prend le vent !

Signaler Répondre
avatar
Oui mais le 25/10/2025 à 14:11

Tout dépendra de qui prendra le vrai pôle de gouvernance c'est à dire La Métropole. Etre maire ne suffit plus pour changer les choses ....

Signaler Répondre
avatar
prouve ta pureté idéologique le 25/10/2025 à 13:54

Moué faut qu'il prouve qu'il est plus du tout "écologique" avant toute chose

Signaler Répondre

