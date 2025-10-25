Lyon : un ancien maire écologiste rejoint Jean-Michel Aulas

En vue des élections municipales lyonnaises, Alain Giordano a décidé de se ranger derrière l'ancien président de l'OL. Celui qui fut maire du 9e arrondissement de Lyon (2008-2014) et adjoint chargé des Espaces verts sous Gérard Collomb a déclaré que Jean-Michel Aulas "nous donnera les moyens d'une écologie du concret, tournée vers les habitants, ancrée dans la réalité de la ville".
Suspendu par EELV en 2012, Alain Giordano espère voir JMA arriver à la tête de la mairie pour "reprendre la création des grands espaces verts (Blandan, Vallon, Clos Layat, Zénith, Passerelle, Confluence) et des liaisons vertes comme les berges du Rhône et les rives de Saône", des "réalisations concrètes" qui ont manqué dans ce mandat des écologistes.
De son côté, Jean-Michel Aulas s'est félicité de ce renfort : "Avec Alain Giordano, nous voulons bâtir une écologie du réel, proche des Lyonnais, qui améliore concrètement leur vie : transports plus accessibles, nature à portée de main, rénovation simplifiée, solidarités renforcées".
Le rassemblement des Lyonnais se poursuit ! Merci Alain d’être avec nous et avec la dynamique de #CoeurLyonnais ! pic.twitter.com/rTcfNGJX5c— Coeur Lyonnais (@Coeur_Lyonnais_) October 25, 2025
il peut etre de bons conseils pour instiller à l'equipe nouvelle une politique environnementale raisonnée ,lucide et surtout raisonnable:en tous cas je l espere..Signaler Répondre
j'espère que ce Monsieur va se présenter dans le septième arrondissement. C'est une personne équilibrée contrairement à ce jour à la Maire en place dans l'arrondissement précité.Signaler Répondre
N'importe qui d'autre fera mieux le job de maire que Doucet. Ce gauchiste ultra politisé, clivant, malhonnête et malsain mérite de rejoindre les oubliettes de l'histoire.Signaler Répondre
Et c’est d’ailleurs pour cela, qu’au 2nd tour il se cachera derrière LFI.Signaler Répondre
La réalité, c’est que le match est déjà plié. Doucet a déjà perdu.
Que doucet c'est la crème de la crème, un espèce de Mr perfect en gros vu tout ce qu'il a fait pour LyonSignaler Répondre
Doucet, lui produit beaucoup de rejet.Signaler Répondre
Les écolos, vous flippez. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi Doucet est à ce point rejeté ? Il n’y aurait pas un léger problème avec son idéologie gauchiste ?
il là jamais étéSignaler Répondre
Je préfère que les arrivistes talentueux choisissent Aulas plutôt que Doucet.Signaler Répondre
Doucet n'a jamais rassemblé de l'écologie à Wauquiez. Il ne s'est jamais présenté avec d'autres étiquettes politiques que la sienne.Signaler Répondre
Ou étiez vous les 10 dernière années au juste ?
pas vraiment vous connaissez pas ce Monsieur, moi contrairement à vous "oui". Il a été écarté par Doucet car il n'est un chantre de l'écologie punitive.Signaler Répondre
Petit pas après petit pas, Aulas s'enracine dans le milieu politique lyonnais, et prépare l'alternance.Signaler Répondre
La période Doucet aura été une immense insulte à l'intelligence des Lyonnais, une escroquerie sans nom, une outrance à la beauté de notre ville.
Je suis mais tellement soulagé de voir que les écolos vont se prendre une énorme claque aux prochaines élections !
mais qui produit aucun KW ,encore un candidat à la recherche d'une place payé par nos impôtsSignaler Répondre
AULAS c'est juste le prestige de la fonction avec plein d'arrivistes autour de lui
Tout ce qui nuit à la campagne de Doucet l'idéologue est bon à prendre !Signaler Répondre
il a été écarté par EELV en 2012 ; sans doute pas assez doctrinaire et dogmatique ; c'est plutôt rassurantSignaler Répondre
Pour l'avoir côtoyé, je me dois de préciser qu'il s'agit d'un écologiste mesuré et réaliste, avec les pieds sur terre. Il a certes ses convictions, mais il prend aussi le temps de discuter, d'écouter les avis opposés et de proposer des projets réalistes et acceptables.Signaler Répondre
Pour résumer, c'est le contraire du dogmatisme.
C'est clairement le genre de personnalité qui a cruellement manqué autour de Doucet ces dernières années.
Aulas le rassembleur de l'écologie à Wauquiez.Signaler Répondre
Macron a fait la meme chose, avec le succès que nous connaissons aujourd'hui !
En gros, Aulas va peut etre changer les couleurs des rideaux de l'hôtel de ville pour schématiser.
C'est parce qu'il a compris que les Jean-Michel sont les meilleurs !!Signaler Répondre
Les rats quittent le navire... l'écologie clivante et démago comme pratiquée par ces extrémistes comme Rousseau, Doucet, Piolle ..n'aura été qu'un feu de paille pour notre plus grand bonheur. L'écologie n'appartient à aucun parti.Signaler Répondre
JM on est avec toi. Total soutien
Encore un moulin qui prend le vent !Signaler Répondre
Tout dépendra de qui prendra le vrai pôle de gouvernance c'est à dire La Métropole. Etre maire ne suffit plus pour changer les choses ....Signaler Répondre
Moué faut qu'il prouve qu'il est plus du tout "écologique" avant toute choseSignaler Répondre