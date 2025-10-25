Lyon : un ancien maire écologiste rejoint Jean-Michel Aulas

En vue des élections municipales lyonnaises, Alain Giordano a décidé de se ranger derrière l'ancien président de l'OL. Celui qui fut maire du 9e arrondissement de Lyon (2008-2014) et adjoint chargé des Espaces verts sous Gérard Collomb a déclaré que Jean-Michel Aulas "nous donnera les moyens d'une écologie du concret, tournée vers les habitants, ancrée dans la réalité de la ville".

Suspendu par EELV en 2012, Alain Giordano espère voir JMA arriver à la tête de la mairie pour "reprendre la création des grands espaces verts (Blandan, Vallon, Clos Layat, Zénith, Passerelle, Confluence) et des liaisons vertes comme les berges du Rhône et les rives de Saône", des "réalisations concrètes" qui ont manqué dans ce mandat des écologistes.

De son côté, Jean-Michel Aulas s'est félicité de ce renfort : "Avec Alain Giordano, nous voulons bâtir une écologie du réel, proche des Lyonnais, qui améliore concrètement leur vie : transports plus accessibles, nature à portée de main, rénovation simplifiée, solidarités renforcées".