LOU Rugby : les Lyonnais affrontent Toulon avec l’envie de se relancer

Le LOU Rugby a vécu une semaine agitée après sa première défaite à domicile de la saison, face à La Rochelle. Un revers difficile à encaisser pour une équipe encore marquée par son irrégularité. Ce samedi, les hommes de Karim Ghezal se déplacent à Toulon à 14h30 avec la volonté de réagir sur la pelouse mythique de Mayol.

"C’est un stade mythique, il y a une très grosse équipe qui est en forme cette saison. Donc c’est bon, on va être très excités et on a hâte d’y être", a confié le troisième ligne lyonnais, Antoine Deliance.

Karim Ghezal, lui, attend un sursaut collectif après avoir publiquement pointé du doigt le manque de constance de son groupe. "C’est un groupe qui donne des réponses sur le terrain. On a la qualité, le staff, les infrastructures et les supporters pour. Mais il faut enrayer ce souci d’inconstance. L’année dernière, on a fait cinq matchs sans victoire, et je ne veux pas que ça recommence. J’ai envoyé des mots forts pour voir si j’allais avoir du monde derrière, et j’ai eu des réponses cette semaine", a-t-il expliqué.

Le coach lyonnais a insisté également sur la responsabilité de chacun avant ce déplacement : "Les 23 joueurs qui vont prendre le maillot doivent savoir que ce maillot-là, on l’emprunte pendant 80 minutes et on le rend à la fin du match. L’engagement et l’attitude, c’est le minimum. L’engagement qu’on a mis samedi m’a déçu, et ça, je l’ai déjà dit. Mais aujourd’hui, les joueurs ont compris qu’ils devaient porter cette responsabilité".

Confiant dans les qualités de son effectif et le travail accompli depuis le début de la saison, Karim Ghezal garde foi en ses hommes : "Les matchs sont très durs pour tout le monde. Et voilà, moi je suis un demi-finaliste avec une équipe qui est costaude".

Face à Toulon, demi-finaliste du dernier Top 14 et toujours redoutable à domicile, le LOU Rugby devra allier rigueur et engagement pour espérer se relancer.