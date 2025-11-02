Faits Divers

Villeurbanne : avec 4 balles dans le corps, il se présente aux urgences

Ce samedi matin, un homme blessé par balles s'est présenté aux urgences du Médipôle à Villeurbanne.

Si son pronostic vital n'est pas engagé, il présentait tout de même quatre blessures distinctes puisque quatre balles l'avaient atteint aux cuisses, à la fesse et au bras.

Prise en charge, la victime a été assez peu coopérative avec les forces de l'ordre prévenues par l'équipe soignante du Médipôle. Dans un premier temps, elle aurait expliqué ne pas avoir de souvenirs de la fusillade. Puis elle aurait admis avoir été atteinte par des tirs alors qu'elle se trouvait dans la voiture d'un proche à Décines.

Une version qui sera facile à confirmer ou infirmer par les enquêteurs.

D'autant que la précision des blessures peut surtout laisser penser à une "jambisation", technique de plus en plus courante chez les trafiquants de drogue qui tirent dans les jambes pour punir plutôt que tuer.

8 commentaires
avatar
Romy le 02/11/2025 à 11:39
Charlie a écrit le 02/11/2025 à 11h25

Un scandale d'état de plus !

C'est honteux ¡ Nous qui avons travaillé ou avons eu des enfants n'avons presque rien des retraites ridicules qui nous oblige à travailler encore pour nous nourrir!!!!¡

Signaler Répondre
avatar
Charlie le 02/11/2025 à 11:25
ton avis stp a écrit le 02/11/2025 à 11h05

Et les Algériens qui arrivent en France et qui touche le RSA et l'allocation vieillesse sans jamais avoir cotisés tu en pense quoi?

Un scandale d'état de plus !

Signaler Répondre
avatar
4 balles le 02/11/2025 à 11:25
2 francs 50 a écrit le 02/11/2025 à 10h38

C'est pas l'intervention à 2 balles alors!

Mais à Nicolas, ça va lui coûter un peu plus que 4 balles...

Signaler Répondre
avatar
RN6 le 02/11/2025 à 11:10

Chronique d’une journée ordinaire dans la France de Macron !

Signaler Répondre
avatar
ton avis stp le 02/11/2025 à 11:05
Gentils les français qui bossent a écrit le 02/11/2025 à 10h49

Je suppose que ce brave homme sera pris en charge à 100% et que ça ne lui coûtera pas un centime contrairement aux pauvres cons de français qui bossent pour ce genre de merde .

Et les Algériens qui arrivent en France et qui touche le RSA et l'allocation vieillesse sans jamais avoir cotisés tu en pense quoi?

Signaler Répondre
avatar
DMPP le 02/11/2025 à 10:56

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes....la fin du disco ou du discours.....?

Signaler Répondre
avatar
Gentils les français qui bossent le 02/11/2025 à 10:49

Je suppose que ce brave homme sera pris en charge à 100% et que ça ne lui coûtera pas un centime contrairement aux pauvres cons de français qui bossent pour ce genre de merde .

Signaler Répondre
avatar
2 francs 50 le 02/11/2025 à 10:38

C'est pas l'intervention à 2 balles alors!

Signaler Répondre

