Villeurbanne : avec 4 balles dans le corps, il se présente aux urgences

Si son pronostic vital n'est pas engagé, il présentait tout de même quatre blessures distinctes puisque quatre balles l'avaient atteint aux cuisses, à la fesse et au bras.
Prise en charge, la victime a été assez peu coopérative avec les forces de l'ordre prévenues par l'équipe soignante du Médipôle. Dans un premier temps, elle aurait expliqué ne pas avoir de souvenirs de la fusillade. Puis elle aurait admis avoir été atteinte par des tirs alors qu'elle se trouvait dans la voiture d'un proche à Décines.
Une version qui sera facile à confirmer ou infirmer par les enquêteurs.
D'autant que la précision des blessures peut surtout laisser penser à une "jambisation", technique de plus en plus courante chez les trafiquants de drogue qui tirent dans les jambes pour punir plutôt que tuer.
