Villeurbanne : fermeture administrative immédiate du traiteur "Manuel Donatien" pour manquements graves à l’hygiène

La préfecture du Rhône a prononcé ce jeudi 6 novembre la fermeture administrative du traiteur "MANUEL DONATIEN" à Villeurbanne dans le quartier du Tonkin. Dans son arrêté, l’autorité rappelle la "mise en demeure du 17 septembre 2025" et le contrôle réalisé par deux agents de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) du Rhône, le 6 novembre 2025.

Le rapport des agents met en évidence de "graves" manquements aux règles d’hygiène. Parmi les constats relevés : "l'absence de système de ventilation adéquat, un défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux, l'absence de référence HACCP, le non-respect des températures de conservation, l’absence de présentation des autocontrôles, la détention de denrées non conformes, l’absence de traçabilité, mais aussi l’absence de bonnes pratiques d’hygiène du personnel".

L’arrêté souligne encore "la non réalisation de la mise en demeure du 17 septembre 2025" et considère que "la situation sanitaire s'est dégradée." Pour la préfecture, "la poursuite de l'activité constitue une menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations (microbiologique, chimique, physique) et des risques d'intoxication qui en résultent." Elle conclut à "l'urgence à fermer l'établissement."

Une longue liste de mesures correctives avant toute réouverture

L'arrêté impose un ensemble très détaillé de mesures correctives. L’établissement devra notamment "effectuer la déclaration d'activité, revoir l’organisation au sein des locaux, déplacer la machine sous vide, équiper le local de production d’un système de ventilation adapté, remettre en état" les revêtements, "obstruer tous les passages probables de nuisibles, nettoyer, dégraisser, désinfecter les surfaces, transmettre les résultats des analyses microbiologiques, réaliser la traçabilité" des produits, ou encore "faire suivre au personnel une formation à l’hygiène."

La réouverture ne pourra intervenir qu’après "vérification d’un agent de la Direction départementale de la protection des populations" constatant l’"effectivité de l'intégralité des mesures correctives."