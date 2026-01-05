Thimotée Martin-Brossat : "La façon de faire campagne de Jean-Michel Aulas est dégoûtante"

Candidat aux municipales dans le 3e arrondissement, Thimotée Martin-Brossat a décidé de rejoindre les listes de Lyon avec Vous de Nathalie Perrin-Gilbert.

"Nathalie Perrin-Gilbert est la seule à faire véritablement une campagne démocratique, avec des valeurs très importantes. Elle apporte une vision claire, là où les écologistes et le camp Aulas s'affrontent sur la forme. Sa façon de faire est saine", explique-t-il.

A contrario, Thimotée Martin-Brossat dénonce les méthodes des proches de Jean-Michel Aulas, ciblant Edouard Hoffmann, "le Trump lyonnais" ou Pierre Oliver, "le candidat aux TikToks et aux fake news faciles". "Aulas est dangereux pour Lyon. Sa façon de faire campagne est dégoûtante", dénonce-t-il.

Si les discussions pour une union entre NPG et Georges Képénékian a existé, elle n'a visiblement pas eu lieu. "Georges Képénékian est dans les choux, il faut lâcher prise. Fondamentalement il n'apporte plus rien", critique Thimotée Martin-Brossat.

00:00 Ralliement à Nathalie Perrin-Gilbert

03:30 Jean-Michel Aulas

03:49 Engagement à gauche

04:35 Culture

06:58 Participation citoyenne

07:54 Différence avec les écologistes

09:03 Alliance avec Georges Képénékian ?