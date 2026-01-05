Thimotée Martin-Brossat : "La façon de faire campagne de Jean-Michel Aulas est dégoûtante"

Candidat aux municipales dans le 3e arrondissement, Thimotée Martin-Brossat a décidé de rejoindre les listes de Lyon avec Vous de Nathalie Perrin-Gilbert.
"Nathalie Perrin-Gilbert est la seule à faire véritablement une campagne démocratique, avec des valeurs très importantes. Elle apporte une vision claire, là où les écologistes et le camp Aulas s'affrontent sur la forme. Sa façon de faire est saine", explique-t-il.
A contrario, Thimotée Martin-Brossat dénonce les méthodes des proches de Jean-Michel Aulas, ciblant Edouard Hoffmann, "le Trump lyonnais" ou Pierre Oliver, "le candidat aux TikToks et aux fake news faciles". "Aulas est dangereux pour Lyon. Sa façon de faire campagne est dégoûtante", dénonce-t-il.
Si les discussions pour une union entre NPG et Georges Képénékian a existé, elle n'a visiblement pas eu lieu. "Georges Képénékian est dans les choux, il faut lâcher prise. Fondamentalement il n'apporte plus rien", critique Thimotée Martin-Brossat.
00:00 Ralliement à Nathalie Perrin-Gilbert
03:30 Jean-Michel Aulas
03:49 Engagement à gauche
04:35 Culture
06:58 Participation citoyenne
07:54 Différence avec les écologistes
09:03 Alliance avec Georges Képénékian ?
La clique écolo s'est réveillée pour inonder Lyonmag de commentaires ?Signaler Répondre
C'est beau la solidarité et l'entre-soi mais après les élections tout se délitera et chacun retournera à ses casseroles
En quoi cela nous concerne ? Le vote est une affaire personnelle en plus....Signaler Répondre
On lui presse le nez, il en sort du lait. Mais c'est un sententieux précoce.Signaler Répondre
C'est beau de voir tous les copains rappliquer pour mettre des commentaires.Signaler Répondre
Contreproductif et inutile, mais beau.
En tant qu’habitant du 3 ème ce jeune est vraiment investi ! Je voulais voter pour lui et bien je pense le faire et voter aussi pour NPG ! Il a totalement Raison !Signaler Répondre
NPG a besoin de ce jeune et ce qu’il représente, c’est un atout majeur ! BravoSignaler Répondre
avec ce gars là NPG va gagner les élections municipales : Quel renfort de choix et si certains sont dans les choux lui est dans la stratosphère !Signaler Répondre
Merci de ne pas parler avec langue de bois, la franchise on en a besoin !Signaler Répondre
Super, merci de parler de la santé mentale !Signaler Répondre
Bravo pour ton engagement !Signaler Répondre
un adorateur des tags qui balafrent notre belle ville 🤡Signaler Répondre
"Le trump lyonnais": juste en lisant ça, on peut voir que cette personne utilise les méthodes qu'il critique chez les autres.Signaler Répondre
tu as même pas le courage de parler à des gens comme lui, alors arrête stpSignaler Répondre
bravoSignaler Répondre
Super de l’avoir rejoint, ça donne vraiment un souffle et Lyon en a besoinSignaler Répondre
Je préfère voter pour lui que AulasSignaler Répondre
cassant, franc, il est vraiment bien, j’ai pris du plaisir à l’entendre !Signaler Répondre
il est charismatique mais trop jeune encore !Signaler Répondre
Il faut des jeunes, et bravo à lui de dire la vérité malgré les critiquesSignaler Répondre
Et même si ce que tu dis est vrai, tu crois que ton parti ne fait pas de même ??Signaler Répondre
Encore un gamin qui découvre le monde politique et que son parti envoie en 1ère ligne
........................pour faire le béni oui oui
Le prototype parfait de ce que l'éducation nationale française peut produire de nos joursSignaler Répondre
Serait il passé par Lyon 2 ?
Ca fait 10 fois que le camp aulas est accusé de trumpisme, les lyonnais n’ont pas bougé d’un iota dans les sondages.Signaler Répondre
Il faut changer de disque et se regarder dans la glace, ces propos grotesques et démagogues de la gauche ne réhaussent pas le niveau...
C’est vraiment l’hopital qui se fout de la charité
Oui oui, "c'est dégoûtant, ce monsieur est pas gentil il dit que des méchancetés, et j'ai perdu mon doudou, ouiiiinn" ;-)Signaler Répondre
Ce jeune homme qui a un charisme de gasteropode marin devrait commencer par prendre rendez vous chez un coiffeur.Signaler Répondre
Thimotée ou Timothée ?Signaler Répondre
Mais pourquoi Mme perrin fait très peu campagne dans les médias alors qu’elle a lancé des idées intéressantes?Signaler Répondre
Hors sol le mec ...Signaler Répondre
La culture culturante en étendard. Pour le reste c'est bien beau d'avoir un avis sur les autres candidat mais encore faudrait il être en capacité d'émettre une forme de proposition concrète pour le quotidien des lyonnais .
Je conçois que en 10 minutes c'est pas forcement facile. Mais a part disqualifié autrui a grand coup de extreme droate, fake neews, trumpisme, rien nada ...
Le seul truc ou je le sent particulièrement concerné dans son discours c'est le passage sur la santé mentale .
Bonjour, je l'ai rencontré plusieurs fois sur le marché Gabillot. Il semble motivé et c'est bien, mais dans ce cas il va trop loin et surtout pour exister. Je suis d'accord sur Oliver qui va de fake news en fake news pas sur le commentaire général sur JMA. Il sera peut-être un bon conseiller d'arrondissement mais pas au-delà.Signaler Répondre
Ont les prends maintenant à la maternelle, revenez dans quelles années, pour avoir une chance, d'être élu. et un peu plus de tact envers les boomers.Signaler Répondre
On ne sait pas qui c'est. Il est peut-être de la même famille que Ian BROSSAT, le communiste parisien...Signaler Répondre
🤣🤣🤣🤣😂Signaler Répondre
Si jeune et déjà si dogmatique et sectaire (comme de nombreux jeunes malheureusement) : dommage car comme il dit c'est dangereux, ceux qui ne pensent pas comme lui sont dangereux et d'extrême droite....Signaler Répondre
Faut il vraiment ITW ce genre de guignol ?Signaler Répondre
Il n’a jamais travaillé de sa vie et ne connaît rien cette ville et des préoccupations des gens.
C’est du temps perdu pour cette personne sans intérêts
Attendons de voir la façon dont lui va faire campagne .....Signaler Répondre
Mais c'est quoi ce truc? Ça a encore besoin d'un bavoir pour manger proprement et ça donne des grandes leçons de vie...😄Signaler Répondre
Encore un jeune qui croit tout connaître en politique..Signaler Répondre