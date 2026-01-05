Les Coulisses du Grand Lyon

Thimotée Martin-Brossat : "La façon de faire campagne de Jean-Michel Aulas est dégoûtante"

Thimotée Martin-Brossat, président du mouvement En Action Lyon 3, est l’invité ce lundi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Candidat aux municipales dans le 3e arrondissement, Thimotée Martin-Brossat a décidé de rejoindre les listes de Lyon avec Vous de Nathalie Perrin-Gilbert.

"Nathalie Perrin-Gilbert est la seule à faire véritablement une campagne démocratique, avec des valeurs très importantes. Elle apporte une vision claire, là où les écologistes et le camp Aulas s'affrontent sur la forme. Sa façon de faire est saine", explique-t-il.

A contrario, Thimotée Martin-Brossat dénonce les méthodes des proches de Jean-Michel Aulas, ciblant Edouard Hoffmann, "le Trump lyonnais" ou Pierre Oliver, "le candidat aux TikToks et aux fake news faciles". "Aulas est dangereux pour Lyon. Sa façon de faire campagne est dégoûtante", dénonce-t-il.

Si les discussions pour une union entre NPG et Georges Képénékian a existé, elle n'a visiblement pas eu lieu. "Georges Képénékian est dans les choux, il faut lâcher prise. Fondamentalement il n'apporte plus rien", critique Thimotée Martin-Brossat.

00:00 Ralliement à Nathalie Perrin-Gilbert
03:30 Jean-Michel Aulas
03:49 Engagement à gauche
04:35 Culture
06:58 Participation citoyenne
07:54 Différence avec les écologistes
09:03 Alliance avec Georges Képénékian ?

Thimotée Martin-Brossat

municipales 2026 à Lyon

36 commentaires
avatar
le TAGAZOUT le 05/01/2026 à 15:27

La clique écolo s'est réveillée pour inonder Lyonmag de commentaires ?

C'est beau la solidarité et l'entre-soi mais après les élections tout se délitera et chacun retournera à ses casseroles

Signaler
avatar
Ma tante est mon oncle le 05/01/2026 à 15:19
habitant3 a écrit le 05/01/2026 à 14h48

En tant qu’habitant du 3 ème ce jeune est vraiment investi ! Je voulais voter pour lui et bien je pense le faire et voter aussi pour NPG ! Il a totalement Raison !

En quoi cela nous concerne ? Le vote est une affaire personnelle en plus....

Signaler
avatar
mazipoumo le 05/01/2026 à 15:08

On lui presse le nez, il en sort du lait. Mais c'est un sententieux précoce.

Signaler
avatar
David Cro le 05/01/2026 à 14:56

C'est beau de voir tous les copains rappliquer pour mettre des commentaires.
Contreproductif et inutile, mais beau.

Signaler
avatar
habitant3 le 05/01/2026 à 14:48

En tant qu’habitant du 3 ème ce jeune est vraiment investi ! Je voulais voter pour lui et bien je pense le faire et voter aussi pour NPG ! Il a totalement Raison !

Signaler
avatar
mlika le 05/01/2026 à 14:39

NPG a besoin de ce jeune et ce qu’il représente, c’est un atout majeur ! Bravo

Signaler
avatar
MiLyon le 05/01/2026 à 14:24

avec ce gars là NPG va gagner les élections municipales : Quel renfort de choix et si certains sont dans les choux lui est dans la stratosphère !

Signaler
avatar
merci le 05/01/2026 à 14:18

Merci de ne pas parler avec langue de bois, la franchise on en a besoin !

Signaler
avatar
marielado le 05/01/2026 à 14:09

Super, merci de parler de la santé mentale !

Signaler
avatar
supertim le 05/01/2026 à 13:57

Bravo pour ton engagement !

Signaler
avatar
france22 le 05/01/2026 à 13:52

un adorateur des tags qui balafrent notre belle ville 🤡

Signaler
avatar
David Cro le 05/01/2026 à 13:46

"Le trump lyonnais": juste en lisant ça, on peut voir que cette personne utilise les méthodes qu'il critique chez les autres.

Signaler
avatar
chuttt le 05/01/2026 à 13:21
Castor a écrit le 05/01/2026 à 12h58

Ce jeune homme qui a un charisme de gasteropode marin devrait commencer par prendre rendez vous chez un coiffeur.

tu as même pas le courage de parler à des gens comme lui, alors arrête stp

Signaler
avatar
koka le 05/01/2026 à 13:20

bravo

Signaler
avatar
NPG le 05/01/2026 à 13:19

Super de l’avoir rejoint, ça donne vraiment un souffle et Lyon en a besoin

Signaler
avatar
prefere le 05/01/2026 à 13:18

Je préfère voter pour lui que Aulas

Signaler
avatar
coool le 05/01/2026 à 13:18

cassant, franc, il est vraiment bien, j’ai pris du plaisir à l’entendre !

Signaler
avatar
beaumaisjeune le 05/01/2026 à 13:17

il est charismatique mais trop jeune encore !

Signaler
avatar
lGalako le 05/01/2026 à 13:16

Il faut des jeunes, et bravo à lui de dire la vérité malgré les critiques

Signaler
avatar
Bill Clinetone le 05/01/2026 à 13:12

Et même si ce que tu dis est vrai, tu crois que ton parti ne fait pas de même ??

Encore un gamin qui découvre le monde politique et que son parti envoie en 1ère ligne

........................pour faire le béni oui oui

Signaler
avatar
Educator le 05/01/2026 à 13:09
Castor a écrit le 05/01/2026 à 12h58

Ce jeune homme qui a un charisme de gasteropode marin devrait commencer par prendre rendez vous chez un coiffeur.

Le prototype parfait de ce que l'éducation nationale française peut produire de nos jours
Serait il passé par Lyon 2 ?

Signaler
avatar
Gros mot le 05/01/2026 à 13:08

Ca fait 10 fois que le camp aulas est accusé de trumpisme, les lyonnais n’ont pas bougé d’un iota dans les sondages.
Il faut changer de disque et se regarder dans la glace, ces propos grotesques et démagogues de la gauche ne réhaussent pas le niveau...
C’est vraiment l’hopital qui se fout de la charité

Signaler
avatar
Ex Précisions le 05/01/2026 à 13:02

Oui oui, "c'est dégoûtant, ce monsieur est pas gentil il dit que des méchancetés, et j'ai perdu mon doudou, ouiiiinn" ;-)

Signaler
avatar
Castor le 05/01/2026 à 12:58

Ce jeune homme qui a un charisme de gasteropode marin devrait commencer par prendre rendez vous chez un coiffeur.

Signaler
avatar
question importante le 05/01/2026 à 12:52

Thimotée ou Timothée ?

Signaler
avatar
Raoul le 05/01/2026 à 12:45

Mais pourquoi Mme perrin fait très peu campagne dans les médias alors qu’elle a lancé des idées intéressantes?

Signaler
avatar
Moliere en est mort le 05/01/2026 à 12:43

Hors sol le mec ...

La culture culturante en étendard. Pour le reste c'est bien beau d'avoir un avis sur les autres candidat mais encore faudrait il être en capacité d'émettre une forme de proposition concrète pour le quotidien des lyonnais .
Je conçois que en 10 minutes c'est pas forcement facile. Mais a part disqualifié autrui a grand coup de extreme droate, fake neews, trumpisme, rien nada ...

Le seul truc ou je le sent particulièrement concerné dans son discours c'est le passage sur la santé mentale .

Signaler
avatar
Hab69 le 05/01/2026 à 12:37

Bonjour, je l'ai rencontré plusieurs fois sur le marché Gabillot. Il semble motivé et c'est bien, mais dans ce cas il va trop loin et surtout pour exister. Je suis d'accord sur Oliver qui va de fake news en fake news pas sur le commentaire général sur JMA. Il sera peut-être un bon conseiller d'arrondissement mais pas au-delà.

Signaler
avatar
Samlion le 05/01/2026 à 12:31

Ont les prends maintenant à la maternelle, revenez dans quelles années, pour avoir une chance, d'être élu. et un peu plus de tact envers les boomers.

Signaler
avatar
C'est qui ? le 05/01/2026 à 12:28

On ne sait pas qui c'est. Il est peut-être de la même famille que Ian BROSSAT, le communiste parisien...

Signaler
avatar
FCLYON6 le 05/01/2026 à 12:19

🤣🤣🤣🤣😂

Signaler
avatar
Paille / Poutre le 05/01/2026 à 12:16

Si jeune et déjà si dogmatique et sectaire (comme de nombreux jeunes malheureusement) : dommage car comme il dit c'est dangereux, ceux qui ne pensent pas comme lui sont dangereux et d'extrême droite....

Signaler
avatar
Jon le 05/01/2026 à 12:14

Faut il vraiment ITW ce genre de guignol ?
Il n’a jamais travaillé de sa vie et ne connaît rien cette ville et des préoccupations des gens.
C’est du temps perdu pour cette personne sans intérêts

Signaler
avatar
Hildegonde le 05/01/2026 à 12:12

Attendons de voir la façon dont lui va faire campagne .....

Signaler
avatar
verdoxxxx le 05/01/2026 à 12:10

Mais c'est quoi ce truc? Ça a encore besoin d'un bavoir pour manger proprement et ça donne des grandes leçons de vie...😄

Signaler
avatar
kool le 05/01/2026 à 12:05

Encore un jeune qui croit tout connaître en politique..

Signaler

