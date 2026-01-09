Georges Képénékian : "Il faut qu'on réinvente une démocratie locale à Lyon"

Toujours candidat aux municipales lyonnaises, Georges Képénékian ne veut pas encore dévoiler son programme, agacé par la surenchère de ses concurrents. Sur le mégatunnel de Véronique Sarselli par exemple, "sur le papier, c'est une très bonne idée. Faisons-le ! Mais il est infaisable aujourd'hui", tacle l'ancien maire de Lyon.
Il cible également Grégory Doucet, qu'il qualifie de "maire décroissant".
Selon Georges Képénékian, la priorité est ailleurs. "Il faut qu'on réinvente une démocratie locale", prône-t-il.
"Je porte une voix centrale. (...) L'essentiel de mon projet, c'est la transmission", poursuit le candidat.
