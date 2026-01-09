Les Coulisses du Grand Lyon

Georges Képénékian : "Il faut qu'on réinvente une démocratie locale à Lyon"

Georges Képénékian, candidat aux élections municipales à Lyon, est l’invité ce vendredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Toujours candidat aux municipales lyonnaises, Georges Képénékian ne veut pas encore dévoiler son programme, agacé par la surenchère de ses concurrents. Sur le mégatunnel de Véronique Sarselli par exemple, "sur le papier, c'est une très bonne idée. Faisons-le ! Mais il est infaisable aujourd'hui", tacle l'ancien maire de Lyon.

Il cible également Grégory Doucet, qu'il qualifie de "maire décroissant".

Selon Georges Képénékian, la priorité est ailleurs. "Il faut qu'on réinvente une démocratie locale", prône-t-il.

"Je porte une voix centrale. (...) L'essentiel de mon projet, c'est la transmission", poursuit le candidat.

00:00 Livre sur Lyon
03:05 Mégatunnel
05:50 Immigration illégale
07:10 Grégory Doucet
08:59 Logement
11:30 Lyon Chrono
12:42 Cité de l'innovation
13:42 Pas d'alliances ?
15:57 Grève des médecins

3 commentaires
biz le 09/01/2026 à 18:01

moi je propose la démocratie dictatoriale extrémiste et unilatérale

leger le 09/01/2026 à 17:57

il va donc réinventer l'eau chaude ..mais c'est quoi la démocratie locale au fait parce il y aurait des démocraties régionales et nationales .C'est une sorte de bouteille jetter a la mer que personne ne trouvera sinon dans des décennies lorsque se pauvre Kepenepian ne sera plus de ce monde ...

Bagn-aulas le 09/01/2026 à 16:27
MiLyon a écrit le 09/01/2026 à 15h48

Très drôle il se prend pour Dieu le pere mais franchement comment fait on pour ne pas vouloir voter pour lui enfin !
un conseil Mr Kepenekian ,profitez de votre retraite et de vos petits enfants car vous avez fait votre temps

Méme message pour le papay Aulas !

MiLyon le 09/01/2026 à 15:48

Très drôle il se prend pour Dieu le pere mais franchement comment fait on pour ne pas vouloir voter pour lui enfin !
un conseil Mr Kepenekian ,profitez de votre retraite et de vos petits enfants car vous avez fait votre temps

Ca faisait longtemps le 09/01/2026 à 15:47

que le " y'a qu'à Faut qu'on " de gauche ne s'était pas manifesté .....

