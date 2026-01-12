Municipales à Lyon : une manifestation annoncée pendant le premier meeting de Grégory Doucet

L’association PAZ annonce une action ce samedi, aux abords du Sucre, où doit se tenir le premier grand rendez-vous politique du maire écologiste sortant.

À partir de 16h15, soit avant le début du meeting prévu à 17h, des bénévoles de PAZ prévoient de distribuer des tracts aux participants de la réunion, de déployer banderoles et panneaux et de prendre la parole au mégaphone. Ils réclament depuis des années d'obtenir un engagement clair de l'édile sur la fermeture du zoo du parc de la Tête d’Or et le placement des animaux dans des sanctuaires.

Dans son communiqué, l’association indique vouloir demander à Grégory Doucet de signer la charte PAZ pour les municipales 2026, qui engage les candidats sur plusieurs mesures liées à la condition animale. "Il est temps de passer des belles paroles aux actes : nous demandons à Grégory Doucet de s’engager s’il est réélu à fermer le zoo et à placer les animaux dans des sanctuaires", explique Amandine Sanvisens, cofondatrice de PAZ.

PAZ appuie sa demande sur des déclarations passées du maire de Lyon. En 2020, Grégory Doucet affirmait que "les animaux sauvages n’ont pas leur place dans des enclos". L’association estime que cette position doit désormais se traduire par une décision politique concrète concernant le zoo du parc de la Tête d’Or, équipement municipal emblématique.

L’organisation rappelle également les enjeux financiers liés au maintien du zoo, indiquant qu’il est entièrement financé par les contribuables, avec plus d’un million d’euros consacrés chaque année à son fonctionnement, sans compter les investissements lourds, comme la Forêt d’Asie, dont la construction a représenté 4,7 millions d’euros. "Les Lyonnais devraient avoir leur mot à dire quant à son maintien ou non", estime PAZ.

Sur le terrain de l’opinion publique, l’association met en avant une enquête réalisée en février 2025 par l’IFOP, à sa demande. Selon cette étude, 56% des Lyonnais se déclarent favorables à la fermeture du zoo et au placement des animaux dans des sanctuaires, un taux qui grimpe à 70% chez les 18-24 ans et 66% chez les 25-34 ans.