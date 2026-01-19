Malika Haddad-Grosjean : "Cette voix d'apaisement pour Lyon, c'est Georges Képénékian qui l'incarne"

Des membres de Place Publique ont quitté l'union de la gauche avec Grégory Doucet pour rejoindre Georges Képénékian. Pour Malika Haddad-Grosjean, il y avait une volonté de "s'engager dans une démarche avec une clarté, sans la France insoumise". Or, selon elle, "aujourd'hui, à Lyon, Place Publique n'a pas cette clarification. (...) Ce n'est pas respectueux des électeurs".

Plutôt que de "partir dans un flou", l'élue du 1er arrondissement a donc rallié l'ancien maire de Lyon. "A Lyon, nous sommes trop fracturés, il y a beaucoup de colère. Nous avons besoin d'apaisement. Cette voix d'apaisement, c'est Georges Képénékian qui l'incarne", analyse-t-elle.

Pas du tout favori, Georges Képénékian devra probablement s'allier avec un candidat au second tour. Mais ça ne sera pas l'ancien président de l'OL : "Jamais Jean-Michel Aulas ! Il est entouré de personnes qui ont été à la Manif pour Tous, de gens qui tiennent des propos homophobes, racistes, sexistes, qui divisent. (...) C'est la position de notre mouvement".

