Malika Haddad-Grosjean : "Cette voix d'apaisement pour Lyon, c'est Georges Képénékian qui l'incarne"

Malika Haddad-Grosjean, adjointe à la maire du 1er arrondissement de Lyon, est l’invitée ce lundi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Des membres de Place Publique ont quitté l'union de la gauche avec Grégory Doucet pour rejoindre Georges Képénékian. Pour Malika Haddad-Grosjean, il y avait une volonté de "s'engager dans une démarche avec une clarté, sans la France insoumise". Or, selon elle, "aujourd'hui, à Lyon, Place Publique n'a pas cette clarification. (...) Ce n'est pas respectueux des électeurs".

Plutôt que de "partir dans un flou", l'élue du 1er arrondissement a donc rallié l'ancien maire de Lyon. "A Lyon, nous sommes trop fracturés, il y a beaucoup de colère. Nous avons besoin d'apaisement. Cette voix d'apaisement, c'est Georges Képénékian qui l'incarne", analyse-t-elle.

Pas du tout favori, Georges Képénékian devra probablement s'allier avec un candidat au second tour. Mais ça ne sera pas l'ancien président de l'OL : "Jamais Jean-Michel Aulas ! Il est entouré de personnes qui ont été à la Manif pour Tous, de gens qui tiennent des propos homophobes, racistes, sexistes, qui divisent. (...) C'est la position de notre mouvement".

00:00 Pourquoi avoir quitté l'union de la gauche ?
02:36 LFI
03:45 Pourquoi Georges Képénékian plutôt que Nathalie Perrin-Gilbert ?
04:10 Deuxième tour
05:40 Gratuité des TCL
06:15 Alliances ?
08:33 Jean-Michel Aulas
08:54 Grégory Doucet
10:02 Lyon Chrono

Les guignols sont de sortie…. le 19/01/2026 à 14:09

Qui sont ces illustres inconnus ?
À zapper

Argument inutile le 19/01/2026 à 14:05

j’étais à la Manif pour tous, comme quelques centaines de milliers de Français. Je n’ai rien contre les personnes homosexuelles, mais je prétends simplement que c’est un abus de langage et une arnaque idéologique d’appeler du même mot « mariage » indistinctement l’union de deux personnes de même sexe ou d’un couple h/f. La loi est passée, je la respecte même si je ne suis pas d’accord. C’est ce qu’on appelle la liberté d’opinion. Et il n’est pas exclu que je vote pour Képé que j’apprécie en tant qu’homme politique.

Passe la seconde le 19/01/2026 à 13:30

L’apaisement ?
Chez vous c’est ne rien faire , ne pas froisser
Ben faut passer la seconde et avancer quitte à se fâcher
Sécuriser, dev l’économie et donner du travail à tous
Vivement 27

Spacelex le 19/01/2026 à 13:23

Bon parfois il faut savoir renoncer. Et il n’y a rien de clair dans cet entretien à part le tout sauf JMA. Bon, qu’attendre quand on vient de LFI … la messe est dite, non?

Sami69 le 19/01/2026 à 13:20

Quelle pierre prestation !!!! On ne pourra que se réjouir de votre départ comme quoi quand le navire coule les rats quittent le navire .
La honte dans toute sa splendeur

Lyonnais de Lyon le 19/01/2026 à 13:19

Elle est tellement claire Malika qu'elle même ne sait plus où elle est.
Elle était lfi puis à été élue avec des lfi.
Maintenant elle fait croire qu'elle était placé publique pour aller s'apaiser chez l'ancêtre Képénékian....
Oulala niveau clarté on n'y est pas du tout...

Enfin, elle nous aura bien fait rire la félon du 1er

Les Fachos Incultes le 19/01/2026 à 13:06

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Hehe le 19/01/2026 à 13:04

Encore et toujours ce même concept à la con, l'apaisement...

Anti gauchosphere le 19/01/2026 à 13:00

Faut bien rigoler et détendre l'atmosphère, merci Malika 🤣🤣

ni peste ni choléra le 19/01/2026 à 12:37
FTGG a écrit le 19/01/2026 à 12h19

Collomb celui qui a mis en place Macron ?? comme quoi ...la cradolitique

Match nul pour les deux...

c'est clair le 19/01/2026 à 12:33

... que rien n'est clair ! cette dame semble perdue entre ses anciens engagements, ses nouveaux choix incompréhensibles, son errement à gauche, à droite... oulalala, tout ça est terriblement flou et confus. Voila quelques minutes qui n'ont rien apporté au débat! :D

Aucun rapport le 19/01/2026 à 12:32
FTGG a écrit le 19/01/2026 à 12h19

Collomb celui qui a mis en place Macron ?? comme quoi ...la cradolitique

Et au niveau de la politique locale (qui est le but de ces élections), vous lui reprochez quoi à Collomb?

Et elle terminera le 19/01/2026 à 12:27
ses lunettes !ne sont pas a écrit le 19/01/2026 à 12h06

apaisantes...

Gros Jean comme devant !!!!!

FTGG le 19/01/2026 à 12:19
Nous n avons pas oublié a écrit le 19/01/2026 à 12h11

Képé , c est celui qui a trahi Collomb et Lyon ( avec son pote )
Cela a amené Doudou à la Mairie.
Passant , n'oublie jamais...
Nous , nous ne l oublierons pas.

Collomb celui qui a mis en place Macron ?? comme quoi ...la cradolitique

Nous n avons pas oublié le 19/01/2026 à 12:11

Képé , c est celui qui a trahi Collomb et Lyon ( avec son pote )
Cela a amené Doudou à la Mairie.
Passant , n'oublie jamais...
Nous , nous ne l oublierons pas.

ses lunettes !ne sont pas le 19/01/2026 à 12:06

apaisantes...

Ethan le 19/01/2026 à 12:05

C'est assez vrai: c'est tellement vide et silencieux que c'est apaisant.

