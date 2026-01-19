Malika Haddad-Grosjean : "Cette voix d'apaisement pour Lyon, c'est Georges Képénékian qui l'incarne"

Des membres de Place Publique ont quitté l'union de la gauche avec Grégory Doucet pour rejoindre Georges Képénékian. Pour Malika Haddad-Grosjean, il y avait une volonté de "s'engager dans une démarche avec une clarté, sans la France insoumise". Or, selon elle, "aujourd'hui, à Lyon, Place Publique n'a pas cette clarification. (...) Ce n'est pas respectueux des électeurs".
Plutôt que de "partir dans un flou", l'élue du 1er arrondissement a donc rallié l'ancien maire de Lyon. "A Lyon, nous sommes trop fracturés, il y a beaucoup de colère. Nous avons besoin d'apaisement. Cette voix d'apaisement, c'est Georges Képénékian qui l'incarne", analyse-t-elle.
Pas du tout favori, Georges Képénékian devra probablement s'allier avec un candidat au second tour. Mais ça ne sera pas l'ancien président de l'OL : "Jamais Jean-Michel Aulas ! Il est entouré de personnes qui ont été à la Manif pour Tous, de gens qui tiennent des propos homophobes, racistes, sexistes, qui divisent. (...) C'est la position de notre mouvement".
00:00 Pourquoi avoir quitté l'union de la gauche ?
02:36 LFI
03:45 Pourquoi Georges Képénékian plutôt que Nathalie Perrin-Gilbert ?
04:10 Deuxième tour
05:40 Gratuité des TCL
06:15 Alliances ?
08:33 Jean-Michel Aulas
08:54 Grégory Doucet
10:02 Lyon Chrono
Qui sont ces illustres inconnus ?Signaler Répondre
À zapper
j’étais à la Manif pour tous, comme quelques centaines de milliers de Français. Je n’ai rien contre les personnes homosexuelles, mais je prétends simplement que c’est un abus de langage et une arnaque idéologique d’appeler du même mot « mariage » indistinctement l’union de deux personnes de même sexe ou d’un couple h/f. La loi est passée, je la respecte même si je ne suis pas d’accord. C’est ce qu’on appelle la liberté d’opinion. Et il n’est pas exclu que je vote pour Képé que j’apprécie en tant qu’homme politique.Signaler Répondre
L’apaisement ?Signaler Répondre
Chez vous c’est ne rien faire , ne pas froisser
Ben faut passer la seconde et avancer quitte à se fâcher
Sécuriser, dev l’économie et donner du travail à tous
Vivement 27
Bon parfois il faut savoir renoncer. Et il n’y a rien de clair dans cet entretien à part le tout sauf JMA. Bon, qu’attendre quand on vient de LFI … la messe est dite, non?Signaler Répondre
Quelle pierre prestation !!!! On ne pourra que se réjouir de votre départ comme quoi quand le navire coule les rats quittent le navire .Signaler Répondre
La honte dans toute sa splendeur
Elle est tellement claire Malika qu'elle même ne sait plus où elle est.Signaler Répondre
Elle était lfi puis à été élue avec des lfi.
Maintenant elle fait croire qu'elle était placé publique pour aller s'apaiser chez l'ancêtre Képénékian....
Oulala niveau clarté on n'y est pas du tout...
Enfin, elle nous aura bien fait rire la félon du 1er
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂Signaler Répondre
Encore et toujours ce même concept à la con, l'apaisement...Signaler Répondre
Faut bien rigoler et détendre l'atmosphère, merci Malika 🤣🤣Signaler Répondre
Match nul pour les deux...Signaler Répondre
... que rien n'est clair ! cette dame semble perdue entre ses anciens engagements, ses nouveaux choix incompréhensibles, son errement à gauche, à droite... oulalala, tout ça est terriblement flou et confus. Voila quelques minutes qui n'ont rien apporté au débat! :DSignaler Répondre
Et au niveau de la politique locale (qui est le but de ces élections), vous lui reprochez quoi à Collomb?Signaler Répondre
Gros Jean comme devant !!!!!Signaler Répondre
Collomb celui qui a mis en place Macron ?? comme quoi ...la cradolitiqueSignaler Répondre
Képé , c est celui qui a trahi Collomb et Lyon ( avec son pote )Signaler Répondre
Cela a amené Doudou à la Mairie.
Passant , n'oublie jamais...
Nous , nous ne l oublierons pas.
apaisantes...Signaler Répondre
C'est assez vrai: c'est tellement vide et silencieux que c'est apaisant.Signaler Répondre