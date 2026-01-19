"Aucun problème de financement" : Jean-Michel Aulas balaie les doutes et maintient son projet méga-tunnel sous Lyon

Depuis sa présentation début janvier, le projet de nouveau tunnel de contournement de Fourvière défendu par Jean-Michel Aulas et l’élue LR Véronique Sarselli fait l’objet de nombreuses critiques, notamment de la part des écologistes lyonnais, qui en dénoncent le coût, la faisabilité et l’efficacité supposée.

Lors de son meeting du samedi 17 janvier, le maire sortant de Lyon, Grégory Doucet, a une nouvelle fois attaqué frontalement cette proposition, évoquant "un projet qui fera les poches des automobilistes et la ruine de la collectivité." Une charge reprise par plusieurs élus écologistes, qui se sont également appuyés sur une déclaration récente du ministre des Transports pour tenter de fragiliser le camp adverse.

Invité le 13 janvier sur le plateau de Public Sénat, Philippe Tabarot avait en effet reconnu : "Je vais être franc avec vous, je ne connais pas le détail du projet. Je n'ai pas vu M. Aulas, il ne me l'a pas présenté", avait-il déclaré, avant de tempérer en soulignant les également les contraintes financières et environnementales de ce type d’infrastructure. Le ministre s’était même laissé aller à une formule ironique : "Je pense qu'il y a plus de chances que Lyon remporte avant la Ligue des Champions qu'on soit à l'inauguration du projet (rires)."

Des propos dont se sont aussitôt saisis les écologistes lyonnais, y voyant un désaveu du projet de méga-tunnel.

Une lecture que Jean-Michel Aulas conteste fermement. Ce lundi 19 janvier, le candidat aux municipales a tenu à remettre les choses à l’heure dénonçant "une méconnaissance de la réalité" autour du dossier. "Il y a une méconnaissance de la réalité depuis que le projet a été présenté par Véronique et moi-même, par la plupart des grands intervenants sur ce projet," a-t-il affirmé.

"Une déclaration hâtive"

Sur la question centrale du financement, Jean-Michel Aulas assure avoir d’ores et déjà engagé des discussions avec plusieurs acteurs majeurs. "J'ai mobilisé, en liaison avec Véronique, la plupart des grands financeurs. J'étais la semaine dernière à la Caisse des dépôts, on a vu du côté de l'Europe et avec un certain nombre d'autres grands financeurs.", explique-t-il, avant de conclure : "Contrairement à ce qui a été dit, ce projet de tunnel est non seulement finançable sur le plan de l'investissement, mais aussi sur le plan de l'accompagnement sur le long terme."

Véronique Sarselli, candidate à la présidence de la Métropole de Lyon et partenaire politique de Jean-Michel Aulas, a de son côté rappelé les objectifs affichés du projet. "La première annonce que nous avons faite ensemble, le 5 janvier, c'était ce projet de nouvelle traversée de Fourvière. Un projet important, un projet ambitieux", souligne-t-elle, en insistant sur ses effets attendus : "L'objectif de ce projet, c'est d'enlever les voitures de la surface pour récupérer plus de 45 hectares qui pourront être transformés en espaces verts et donc qui pourront améliorer la qualité de vie des Lyonnais."

Quant aux propos du ministre des Transports, Jean-Michel Aulas assure les avoir directement évoqués avec lui. "J’ai eu directement le ministre. Il va s'exprimer cette semaine pour dire exactement quel est le fond de sa pensée", assure-t-il, invitant à relativiser les déclarations passées. "Oubliez cette déclaration qui a été faite un peu de manière hâtive", insiste-t-il.

Et de conclure, en réponse aux doutes persistants : " Pour nous, ce n'est absolument pas un problème de financement. Alors, je conçois que des gens qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'ouvrage puissent imaginer que ça pose des problèmes. Mais quelquefois, ce sont des réponses politiques. Moi, je vous fais une réponse pragmatique. Quand j'ai voulu construire le stade à Décines, on m'a dit aussi que ça n'était pas possible. Et puis, en fait, aujourd'hui, je crois qu'en dix ans, il y a 18 millions de personnes qui sont venues au stade..."