"On va s'en occuper nous-mêmes" : Manuel Bompard répond à un Villeurbannais qui espère que Jean-Michel Aulas prendra "un coup de pied", le candidat outré

Il y a la campagne de terrain que l'on fait sans les caméras, et celle où il faut s'adapter lorsque les médias rodent. Manuel Bompard a fait cette erreur en cette fin de semaine lors de son déplacement à Villeurbanne pour apporter son soutien aux candidats LFI encore engagés au second tour des élections municipales et métropolitaines.
Avec le député insoumis Gabriel Amard, il a croisé un Villeurbannais qui lui lançait "J'espère qu'à Lyon, Jean-Michel Aulas prendra un coup de pied". "On va s'en occuper nous-mêmes, vous allez voir !", lui rétorquait Manuel Bompard.
Une séquence qui n'a pas fait rire l'intéressé. Sur ses réseaux sociaux, Jean-Michel Aulas a interpellé le leader insoumis. "Dois-je comprendre que vous utilisez des menaces à l'encontre d'un candidat à l'élection municipale ? Avec M. Doucet, avec LFI, avec peut-être aussi la Jeune Garde ?!", s'indignait l'ancien président de l'OL.
il est à son niveauSignaler Répondre
vous oubliez rima Hassan la branche armée du LFI qui a pour rôle de déstabiliser nos universités et facs..Signaler Répondre
J'espère que le coup de pied aux fesses sera suffisamment fort pour le faire atterrir directement en loge presidentielle à Décines... et qu'on ne le revoit plus !Signaler Répondre
C 'est vrai qu avec les match de foot c 'est des mots plus relevés qui sont utilisés . Il est pas habitué !Signaler Répondre
Quelle honte ces lfi des coups de pied ça il savent faire, il ferait mieux de se taire et se laver la bouche avant de parler.Signaler Répondre
Les humanistes et féministes de LFISignaler Répondre
Adrien QUATENNENS condamné pour violence sexiste.
Raphael ARNAULT fondateur et leader de la jeune garde, fichier S et condamné pour violence en réunion.
Sebastien DELOGU condamné pour violences aggravées sur des personnels de l'éducation nationale.
Louis BOYARD dealer
Andy KERBRAT a été surpris en train d'acheter de la 3MMC.
Aly DIOUARA condamné pour avoir diffamé son rival socialiste
Ibrahim DIALLO condamné à 30 mois de prison pour avoir séquestré et frappé une jeune femme
on rajoute Alain BOMPARD chef de la meute .
vous avez certainement vu le nouveau Maire LFI de St Denis ? Bagayoko a eu une chance d’être maire dans notre pays et .. pour remercier la France il fait un bras d’honneur contre notre pays et affirme que st Denis c’est Gaza ! c’est immonde aucune reconnaissance et à lyon Doucet s’en ai allié avec le LFI ! Mr Doucet vous êtes tombé très bas ..Signaler Répondre
BOMPARD, Pourquoi prendre des risques inconsidérés ???????? Envoie donc Machin chose, .....flute j'ai oublié son nom puisqu'il compte pour rien, comment qui s'appelle celui-là déjà ????Signaler Répondre
Ah oui ça y est ça me revient : Raphaël ARNAULT !!!!!
ça fait longtemps qu'on n'en entend plus parler !!!!!
bien repondu et fort à proposSignaler Répondre
Les activistes LFI sont des gens haineux et violents et les militants écolos font listes communes avec ces gens haineux, c'est ignoble et honteux !!! Mais ce n'est pas surprenant venant de ces militants haineux et sectaires.Signaler Répondre
En même temps quand on a dans son parti, ...Signaler Répondre
...le fondateur de la jeune garde meurtrière,
..des condamnés pour violence,
... des députés qui s'affichent avec des partisans de l Intifada,.
.. qui vont se recueillir sur la tombe de terroristes,
.. qui revendique son antisémitisme et agresse des jeunes avec Kippa,
et plus récemment un colistier qui vient d'être arrêté pour des faits d'extorsion de fonds en recidive,
On sait que l on a la des gens dangereux,
Les SA contemporaines...
Résistance a lyon, pas une voix pour LFI
Les coups de pied, ils connaissent chez LFI, surtout dans la tête d'hommes à terre inconscients.Signaler Répondre
très classe, taper un vieillard, après être antisémite, et ce parti veut accéder au pouvoir suprême, ça va être compliqué vu que notre pays est très vieillissant.Signaler Répondre
Mon dieu qu'il est ballot cet Aulas, il n'a plus que ça pour faire parler de lui, la victimisation ! Bien sûr qu'il va être viré à coups de pieds dans le derrière, il va faire comme Perben en 2008, rentrer chez lui la queue entre les jambes. Rien, de violent là dedans, mais une expression bien de chez nousSignaler Répondre
LFI (et associés, votez bien !) toujours la violence, rien que la violence dans les faits et les propos...Signaler Répondre
En même temps quand on voit le niveau intellectuel de ces LFI, ça ne me surprend pas ...Front anti verts/LFI dimanche, il en va de la grandeur de Lyon.Signaler Répondre