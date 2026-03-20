"On va s'en occuper nous-mêmes" : Manuel Bompard répond à un Villeurbannais qui espère que Jean-Michel Aulas prendra "un coup de pied", le candidat outré

Il y a la campagne de terrain que l'on fait sans les caméras, et celle où il faut s'adapter lorsque les médias rodent. Manuel Bompard a fait cette erreur en cette fin de semaine lors de son déplacement à Villeurbanne pour apporter son soutien aux candidats LFI encore engagés au second tour des élections municipales et métropolitaines.

Avec le député insoumis Gabriel Amard, il a croisé un Villeurbannais qui lui lançait "J'espère qu'à Lyon, Jean-Michel Aulas prendra un coup de pied". "On va s'en occuper nous-mêmes, vous allez voir !", lui rétorquait Manuel Bompard.

Une séquence qui n'a pas fait rire l'intéressé. Sur ses réseaux sociaux, Jean-Michel Aulas a interpellé le leader insoumis. "Dois-je comprendre que vous utilisez des menaces à l'encontre d'un candidat à l'élection municipale ? Avec M. Doucet, avec LFI, avec peut-être aussi la Jeune Garde ?!", s'indignait l'ancien président de l'OL.