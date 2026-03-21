"Soulagement", "accomplissement" : élue depuis 1995 et désormais sans mandat, Nathalie Perrin-Gilbert se livre après sa défaite à Lyon

Lyon va devoir trouver une nouvelle doyenne. Elue depuis le 5e arrondissement, tour à tour maire du 1er arrondissement puis adjointe au maire chargée de la Culture, Nathalie Perrin-Gilbert a perdu ses mandats lyonnais en échouant à se qualifier au second tour des élections municipales et métropolitaines le 15 mars.
Avec 3,64% à la mairie centrale et 9,30% dans le 4e arrondissement, NPG doit se résoudre à faire autre chose. Et elle fait un bilan de ces 31 ans de vie politique, d'abord aux côtés de Gérard Collomb, puis dans son viseur.
"Je tiens à dire combien je n'ai jamais vécu mon engagement politique comme une carrière et combien j'ai toujours considéré la défaite non seulement comme envisageable mais aussi comme, à tout moment, probable. Ni regret donc, ni amertume, ni tristesse, mais au contraire un sentiment d'accomplissement : celui d'avoir consacré tout le temps et l'attention dont j'étais capable au service de ma ville d'une part, au service du politique d'autre part", écrit-elle sur ses réseaux sociaux.
Nathalie Perrin-Gilbert reconnaît que cette défaite aura "un impact sur (sa) vie, mais cela n'est pas rien au regard de la violence et de la souffrance qui se propagent dans le monde. Je fais partie de l'infime pourcentage des privilégiés sur cette planète".
"Je dois dire aussi que je ressens une forme de soulagement. Tenir bon vis à vis d'une certaine conception du politique n'a pas toujours été facile, et encore moins ces six dernières années. J'ai parfois ressenti du désarroi face au spectacle qu'il m'était donné de voir. A redevenir libre, je me sens soulagée. Soulagée mais sans regret et si les choses étaient à refaire je ne changerai rien. Et surtout, avec celles et ceux qui m'ont accompagnée, nous avons contribué à tisser des liens dans la ville, à semer des graines, et de tout cela il restera quelque chose, je le sais. Et cela me remplit de joie", conclut l'ancienne élue, qui n'en a peut-être pas fini avec la politique.
pour le moment..des talents...on en chercheSignaler Répondre
À Lyon, certains disent que ça pourrait passer inaperçu, presque comme un souffle dans le tumulte de la ville. Et pourtant… pour qui a l’œil exercé sur la vie politique lyonnaise, c’est clair : il faut surveiller ces jeunes pousses qui se glissent dans cette élection.Signaler Répondre
Dans le lot, certains ne se contentent pas de frapper à la porte, ils la poussent avec une énergie rare, presque provocante. On murmure dans les cafés : « Ceux-là… attention, ils ont la trempe des futurs noms qu’on ne pourra pas ignorer à Lyon. » Les oublier aujourd’hui ? Une erreur. Les suivre de près ? Peut-être la meilleure intuition politique du moment.
Vale Tudo, madame la marquise ! À Lyon, le spectacle continue, et les potins ne dorment jamais.
Quand je pense quelle n'ai pas le courage de dénoncer l'accord Verts/LFI, cest un scandale!Signaler Répondre
J'espère quelle n'aura aucun poste , quelque soit le résultat les élections municipales 2026.
On a pas besoin de politique qui n'ont que des graines a semer pour leur petite carrière au lieu de défendre des valeurs!
secrètement elle espère la victoire de Aulas pour se venger de Doucet et en même temps obtenir un poste comme ses anciens copains de gauche qui on changé de camp.Signaler Répondre
une femme qui avait ses convictions ,semblant incorruptible sur les idees ,et ,chose importante! qui n a jamais dégoisé d horreurs telles qu on peut à present en entendreSignaler Répondre
Merci Madame Perrin-Gilbert !Signaler Répondre
Pour votre investissement sur le terrain, concret, pour votre grande capacité de réflexion mise au service d’un esprit galopant mais toujours réaliste, et par dessus tout pour votre droiture exemplaire.
Ce sont les motifs de votre éviction. On ne pardonne pas l’autonomie et la supériorité intellectuelle aux femmes. Le vernis féministe s’est vite craquelé… Les méthodes employées et l’absence de solidarité en disent long sur la crédibilité des élus de la majorité. Leurs objectifs sont parisiens. Les Lyonnais ne sont que du bétail pour ces partis.
À l’ère des influenceurs, des buzzz sur les zéros sociaux, du libéralisme qui méprise les plus vulnérables (tout en précarisant de plus en plus la majeure partie de la population), les électeurs ont préféré la démagogie, le marketing politique et l’inculture crasse. Bobos nombrilistes et réacs cupides partagent les mêmes réflexes sexistes. Quant à la Confédération Générale des Trompettes, elle a définitivement perdu toute crédibilité dans cette manipulation politicarde.
Nathalie Perrin Gilbert a été élue conseillère municipale pour la première fois en 1995, en même temps que Raymond Barre.Signaler Répondre
Donc, @LyonMag, pourquoi titrez vous "SANS mandat depuis 1995" ?? C'est juste le contraire.
10 ans sur Lyon 1 sous l'ère Collomb même si des petites choses n'étaient pas bien on ressentait encore un esprit lyonnais qui n'est plus là.Signaler Répondre
Je ne suis pas de gauche mais je me demande comment dans ses partis de gauche ils sont arrivés à écarter les gens de vraies valeurs avec de réelles convictions pour mettre ses erstaz qu'on voit sur tous les plateaux?
Comment des Lyonnais peuvent voter pour un EELV parisien lié aux antisémites et écartés une vraie lyonnaise?
A quel moment le système a merdé totalement ?
On voit encore quelques soubresauts parfois, je regarderais la ville de Strasbourg pour savoir si la maire historique PS Catherine Trautmann exclue du PS par O.Faure car elle s'allie avec un candidat horizon gagnera sur la maire sortante EELV qui s'est alliée avec les antisémites.
Le bilan éclatant de ses municipales resteront le fait qu'il faut une foois pour toute entériner le fait que PS+EELV+PCF ne sont que des branches annexes de LFI...O.Faure sera peut être un jour un des adjoints officiels de Mélenchon...
Puis les EELV, comme je l'ai dis plusieurs fois j'ai écouté leurs discours depuis 3 ans et si tout le monde avait bien les oreilles ouvertes ils auraient entendu des discours parfois pires que les LFI et des propos antisémites tout aussi dégoûtants (même de leur grande cheffe M.Tondelier). EELV n'a rien à voir avec ce que ce parti était à sa naissance.
Les électeurs voteront Doucet demain car on ne peut me laisser croire qu'ils ne savaient pas qu'il allait s'allier aux antisémites au second tour... et quand on vote pour cela c'est qu'on partage les idées et les tendances donc je vous laisse faire votre conclusion sur ses électeurs... dans la ville de Lyon c'est à vomir mais sont t'ils réellement des lyonnais ou plutôt des gens importés d'ailleurs là est la question.
Je suis un Lyonnais de droite, observateur depuis très longtemps de la vie politique lyonnaise. J'estime et je respecte cette femme : il fallait du cran pour ne pas se laisser intimider par Gérard Collomb, et de la niaque pour se lancer dans cette campagne municipale manifestement sans espoir ni soutiens extérieurs. Ses idées politiques ne sont pas les miennes, mais je ne l'ai jamais vue dérailler.Signaler Répondre
Madame : je ne sais pas si vous aurez l’occasion de revenir sur la scène politique lyonnaise. Mais peu importe : vous laissez un souvenir et un témoignage dignes.
"grassement payée" combien ?Signaler Répondre
NPG est la personne la plus intègre que je connaisse dans le paysage politique lyonnais. C'est sûr, si dans le passé, elle s'était soumise aux injonctions des appareils politiques, elle aurait eu un autre destin. Mais voilà, sa conscience et son engagement constant dérangeaient ses pairs. Plus qu'une femme politique, NPG est une résistante. Et sa profession de foi était l'une des plus belles. Dommage que les Lyonnais manipulés par les sondages, les médias et la guéguerre des 2 têtes de gondole n'ont pas accordé plus de considération à sa candidature.Signaler Répondre
3,64% un accomplissement ?Signaler Répondre
Quelle ambition....
Faut chercher du boulot.
Ça c'est du commentaire..Signaler Répondre
L'art et la manière d'être satisfait de la médiocrité !!!
Elle fait semblant. En réalité elle a une rancune énorme envers la moitié des élus de gauche, mais elle ne peut rien dire en public sauf à passer pour une mauvaise perdanteSignaler Répondre
merci pour tout et surtout revenez vite!Signaler Répondre
Elle a été une bonne maire d’arrondissement, et pour ma part j’en garde un bon souvenir. J’ai voté pour elle, en toute cohérence.Signaler Répondre
Mais demain, je voterai Aulas.
Non pas par adhésion totale, ni par rejet idéologique — ce n’est pas une question d’alliance avec LFI.
C’est une question de bilan.
En 6 ans, la ville a été profondément désorganisée :
piétonnisations sans réel intérêt, commerces fragilisés, circulation devenue incohérente.
Et surtout, un point essentiel :
les délais d’intervention des secours se sont allongés, parfois de manière inacceptable.
On ne peut pas continuer comme ça.
Je ne dis pas qu’il fera mieux, mais aujourd’hui, on ne peut plus faire pire sur ces sujets-là.
T'inquiète ils s'arrange toujours entre eux...Signaler Répondre
Elle est battue mais contente.Signaler Répondre
Képénékian, il arrête quand ?Signaler Répondre
Si la droite passe demain, ses copains socialiste ne pourront pas lui fournir un emploi public peu exigeant et grassement payé. Une raison de plus pour voter contre Doucet.Signaler Répondre
Elle aura passé sa carrière à lutter contre le fascisme, alors que celui ci est lentement mais sûrement en train de glisser de la droite vers la gauche ?Signaler Répondre
au boulotSignaler Répondre
Ç était quoi cette histoire alorsSignaler Répondre
On en retient quoi de l affaire du conso
Accomplissement c est aussi harcèlement ? Y a eu des preuves au fait ?
Enfin une personne politique qui reconnaît être une privilégiée , c’est assez rare pour le noter .Signaler Répondre
Non mais on ne veut plus en entendre parler ;-)Signaler Répondre
En 25 ans en politique elle a dû se créer des contacts pour avoir maintenant un job grassement payé comme tous les éléphants du PS et de gauche...