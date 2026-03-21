"Soulagement", "accomplissement" : sans mandat depuis 1995, Nathalie Perrin-Gilbert se livre après sa défaite à Lyon

Lyon va devoir trouver une nouvelle doyenne. Elue depuis le 5e arrondissement, tour à tour maire du 1er arrondissement puis adjointe au maire chargée de la Culture, Nathalie Perrin-Gilbert a perdu ses mandats lyonnais en échouant à se qualifier au second tour des élections municipales et métropolitaines le 15 mars.

Avec 3,64% à la mairie centrale et 9,30% dans le 4e arrondissement, NPG doit se résoudre à faire autre chose. Et elle fait un bilan de ces 31 ans de vie politique, d'abord aux côtés de Gérard Collomb, puis dans son viseur.

"Je tiens à dire combien je n'ai jamais vécu mon engagement politique comme une carrière et combien j'ai toujours considéré la défaite non seulement comme envisageable mais aussi comme, à tout moment, probable. Ni regret donc, ni amertume, ni tristesse, mais au contraire un sentiment d'accomplissement : celui d'avoir consacré tout le temps et l'attention dont j'étais capable au service de ma ville d'une part, au service du politique d'autre part", écrit-elle sur ses réseaux sociaux.

Nathalie Perrin-Gilbert reconnaît que cette défaite aura "un impact sur (sa) vie, mais cela n'est pas rien au regard de la violence et de la souffrance qui se propagent dans le monde. Je fais partie de l'infime pourcentage des privilégiés sur cette planète".

"Je dois dire aussi que je ressens une forme de soulagement. Tenir bon vis à vis d'une certaine conception du politique n'a pas toujours été facile, et encore moins ces six dernières années. J'ai parfois ressenti du désarroi face au spectacle qu'il m'était donné de voir. A redevenir libre, je me sens soulagée. Soulagée mais sans regret et si les choses étaient à refaire je ne changerai rien. Et surtout, avec celles et ceux qui m'ont accompagnée, nous avons contribué à tisser des liens dans la ville, à semer des graines, et de tout cela il restera quelque chose, je le sais. Et cela me remplit de joie", conclut l'ancienne élue, qui n'en a peut-être pas fini avec la politique.