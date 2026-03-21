"Soulagement", "accomplissement" : sans mandat depuis 1995, Nathalie Perrin-Gilbert se livre après sa défaite à Lyon

Lyon va devoir trouver une nouvelle doyenne. Elue depuis le 5e arrondissement, tour à tour maire du 1er arrondissement puis adjointe au maire chargée de la Culture, Nathalie Perrin-Gilbert a perdu ses mandats lyonnais en échouant à se qualifier au second tour des élections municipales et métropolitaines le 15 mars.
Avec 3,64% à la mairie centrale et 9,30% dans le 4e arrondissement, NPG doit se résoudre à faire autre chose. Et elle fait un bilan de ces 31 ans de vie politique, d'abord aux côtés de Gérard Collomb, puis dans son viseur.
"Je tiens à dire combien je n'ai jamais vécu mon engagement politique comme une carrière et combien j'ai toujours considéré la défaite non seulement comme envisageable mais aussi comme, à tout moment, probable. Ni regret donc, ni amertume, ni tristesse, mais au contraire un sentiment d'accomplissement : celui d'avoir consacré tout le temps et l'attention dont j'étais capable au service de ma ville d'une part, au service du politique d'autre part", écrit-elle sur ses réseaux sociaux.
Nathalie Perrin-Gilbert reconnaît que cette défaite aura "un impact sur (sa) vie, mais cela n'est pas rien au regard de la violence et de la souffrance qui se propagent dans le monde. Je fais partie de l'infime pourcentage des privilégiés sur cette planète".
"Je dois dire aussi que je ressens une forme de soulagement. Tenir bon vis à vis d'une certaine conception du politique n'a pas toujours été facile, et encore moins ces six dernières années. J'ai parfois ressenti du désarroi face au spectacle qu'il m'était donné de voir. A redevenir libre, je me sens soulagée. Soulagée mais sans regret et si les choses étaient à refaire je ne changerai rien. Et surtout, avec celles et ceux qui m'ont accompagnée, nous avons contribué à tisser des liens dans la ville, à semer des graines, et de tout cela il restera quelque chose, je le sais. Et cela me remplit de joie", conclut l'ancienne élue, qui n'en a peut-être pas fini avec la politique.
Elle a été une bonne maire d’arrondissement, et pour ma part j’en garde un bon souvenir. J’ai voté pour elle, en toute cohérence.Signaler Répondre
Mais demain, je voterai Aulas.
Non pas par adhésion totale, ni par rejet idéologique — ce n’est pas une question d’alliance avec LFI.
C’est une question de bilan.
En 6 ans, la ville a été profondément désorganisée :
piétonnisations sans réel intérêt, commerces fragilisés, circulation devenue incohérente.
Et surtout, un point essentiel :
les délais d’intervention des secours se sont allongés, parfois de manière inacceptable.
On ne peut pas continuer comme ça.
Je ne dis pas qu’il fera mieux, mais aujourd’hui, on ne peut plus faire pire sur ces sujets-là.
T'inquiète ils s'arrange toujours entre eux...Signaler Répondre
Elle est battue mais contente.Signaler Répondre
Képénékian, il arrête quand ?Signaler Répondre
Si la droite passe demain, ses copains socialiste ne pourront pas lui fournir un emploi public peu exigeant et grassement payé. Une raison de plus pour voter contre Doucet.Signaler Répondre
Elle aura passé sa carrière à lutter contre le fascisme, alors que celui ci est lentement mais sûrement en train de glisser de la droite vers la gauche ?Signaler Répondre
au boulotSignaler Répondre
Ç était quoi cette histoire alorsSignaler Répondre
On en retient quoi de l affaire du conso
Accomplissement c est aussi harcèlement ? Y a eu des preuves au fait ?
Enfin une personne politique qui reconnaît être une privilégiée , c’est assez rare pour le noter .Signaler Répondre
Non mais on ne veut plus en entendre parler ;-)Signaler Répondre
En 25 ans en politique elle a dû se créer des contacts pour avoir maintenant un job grassement payé comme tous les éléphants du PS et de gauche...