Politique

"Soulagement", "accomplissement" : sans mandat depuis 1995, Nathalie Perrin-Gilbert se livre après sa défaite à Lyon

"Soulagement", "accomplissement" : sans mandat depuis 1995, Nathalie Perrin-Gilbert se livre après sa défaite à Lyon

Le 15 mars dernier, en n'obtenant que 3,64% des voix au premier tour des municipales à Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert a perdu ses mandats. L'ancienne maire du 1er arrondissement fait le bilan dans un long post sur les réseaux sociaux.

Lyon va devoir trouver une nouvelle doyenne. Elue depuis le 5e arrondissement, tour à tour maire du 1er arrondissement puis adjointe au maire chargée de la Culture, Nathalie Perrin-Gilbert a perdu ses mandats lyonnais en échouant à se qualifier au second tour des élections municipales et métropolitaines le 15 mars.

Avec 3,64% à la mairie centrale et 9,30% dans le 4e arrondissement, NPG doit se résoudre à faire autre chose. Et elle fait un bilan de ces 31 ans de vie politique, d'abord aux côtés de Gérard Collomb, puis dans son viseur.

"Je tiens à dire combien je n'ai jamais vécu mon engagement politique comme une carrière et combien j'ai toujours considéré la défaite non seulement comme envisageable mais aussi comme, à tout moment, probable. Ni regret donc, ni amertume, ni tristesse, mais au contraire un sentiment d'accomplissement : celui d'avoir consacré tout le temps et l'attention dont j'étais capable au service de ma ville d'une part, au service du politique d'autre part", écrit-elle sur ses réseaux sociaux.

Nathalie Perrin-Gilbert reconnaît que cette défaite aura "un impact sur (sa) vie, mais cela n'est pas rien au regard de la violence et de la souffrance qui se propagent dans le monde. Je fais partie de l'infime pourcentage des privilégiés sur cette planète".

"Je dois dire aussi que je ressens une forme de soulagement. Tenir bon vis à vis d'une certaine conception du politique n'a pas toujours été facile, et encore moins ces six dernières années. J'ai parfois ressenti du désarroi face au spectacle qu'il m'était donné de voir. A redevenir libre, je me sens soulagée. Soulagée mais sans regret et si les choses étaient à refaire je ne changerai rien. Et surtout, avec celles et ceux qui m'ont accompagnée, nous avons contribué à tisser des liens dans la ville, à semer des graines, et de tout cela il restera quelque chose, je le sais. Et cela me remplit de joie", conclut l'ancienne élue, qui n'en a peut-être pas fini avec la politique.

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nathalie perrin-gilbert

10 commentaires
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Roger 69001 le 21/03/2026 à 17:11

Elle a été une bonne maire d’arrondissement, et pour ma part j’en garde un bon souvenir. J’ai voté pour elle, en toute cohérence.

Mais demain, je voterai Aulas.
Non pas par adhésion totale, ni par rejet idéologique — ce n’est pas une question d’alliance avec LFI.

C’est une question de bilan.

En 6 ans, la ville a été profondément désorganisée :
piétonnisations sans réel intérêt, commerces fragilisés, circulation devenue incohérente.

Et surtout, un point essentiel :
les délais d’intervention des secours se sont allongés, parfois de manière inacceptable.

On ne peut pas continuer comme ça.

Je ne dis pas qu’il fera mieux, mais aujourd’hui, on ne peut plus faire pire sur ces sujets-là.

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Ex Précisions le 21/03/2026 à 16:35
pas certain a écrit le 21/03/2026 à 14h48

Si la droite passe demain, ses copains socialiste ne pourront pas lui fournir un emploi public peu exigeant et grassement payé. Une raison de plus pour voter contre Doucet.

T'inquiète ils s'arrange toujours entre eux...

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Catalan le 21/03/2026 à 15:31

Elle est battue mais contente.

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Et Georges ? le 21/03/2026 à 14:51

Képénékian, il arrête quand ?

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pas certain le 21/03/2026 à 14:48
Ex Précisions a écrit le 21/03/2026 à 14h05

Non mais on ne veut plus en entendre parler ;-)
En 25 ans en politique elle a dû se créer des contacts pour avoir maintenant un job grassement payé comme tous les éléphants du PS et de gauche...

Si la droite passe demain, ses copains socialiste ne pourront pas lui fournir un emploi public peu exigeant et grassement payé. Une raison de plus pour voter contre Doucet.

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antifafa le 21/03/2026 à 14:41

Elle aura passé sa carrière à lutter contre le fascisme, alors que celui ci est lentement mais sûrement en train de glisser de la droite vers la gauche ?

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bobo le 21/03/2026 à 14:25

au boulot

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Et le conservatoire le 21/03/2026 à 14:17

Ç était quoi cette histoire alors
On en retient quoi de l affaire du conso

Accomplissement c est aussi harcèlement ? Y a eu des preuves au fait ?

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Faute avouée à moitié pardonnée le 21/03/2026 à 14:13

Enfin une personne politique qui reconnaît être une privilégiée , c’est assez rare pour le noter .

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Ex Précisions le 21/03/2026 à 14:05

Non mais on ne veut plus en entendre parler ;-)
En 25 ans en politique elle a dû se créer des contacts pour avoir maintenant un job grassement payé comme tous les éléphants du PS et de gauche...

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