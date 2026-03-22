Politique

Municipales 2026 à Lyon et dans le Rhône : un taux de participation de 19,17% à 12h

Municipales 2026 à Lyon et dans le Rhône : un taux de participation de 19,17% à 12h

Ce dimanche 22 mars, le taux de participation des municipales à 12h est tombé dans le Rhône. Il était de 19,17%, contre 18,18% au second tour en 2020.

Comme le week-end dernier, le taux de participation à 12h du second tour des municipales dans le Rhône est meilleur que celui de 2020. Il culmine à 19,17% contre 18,18% il y a six ans.

Au niveau national, le taux de participation est à 12h de 20,33%, contre 15,29% en 2020. Ce qui fait que le Rhône et Lyon ne sont pas de très bons élèves de la participation.

La semaine dernière, pour le premier tour, le taux de participation à 12h était de 17,62%, contre 19,37% au niveau national.

A Lyon, la participation est meilleure que dans le reste du département :

Municipales : 24,31% (T1 : 23,26% / 2020 : 14,49%)

Arrondissements : 24,39% (T1 : 23,20%)

Métropolitaines : 23,21% (T1 : 22,77% / 2020 : 14,70%)

Un prochain point sur la participation sera effectué à 17h, avant la fermeture des bureaux de vote. Les premiers résultats tomberont ensuite dès 20h.

Tags :

municipales 2026 à Lyon

municipales 2026

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.