Municipales 2026 à Lyon et dans le Rhône : un taux de participation de 19,17% à 12h

Comme le week-end dernier, le taux de participation à 12h du second tour des municipales dans le Rhône est meilleur que celui de 2020. Il culmine à 19,17% contre 18,18% il y a six ans.

Au niveau national, le taux de participation est à 12h de 20,33%, contre 15,29% en 2020. Ce qui fait que le Rhône et Lyon ne sont pas de très bons élèves de la participation.

La semaine dernière, pour le premier tour, le taux de participation à 12h était de 17,62%, contre 19,37% au niveau national.

A Lyon, la participation est meilleure que dans le reste du département :

Municipales : 24,31% (T1 : 23,26% / 2020 : 14,49%)

Arrondissements : 24,39% (T1 : 23,20%)

Métropolitaines : 23,21% (T1 : 22,77% / 2020 : 14,70%)

Un prochain point sur la participation sera effectué à 17h, avant la fermeture des bureaux de vote. Les premiers résultats tomberont ensuite dès 20h.