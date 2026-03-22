Municipales à Lyon et dans le Rhône : la participation à 17h en recul par rapport au 1er tour

Les Lyonnais, Grands Lyonnais et Rhodaniens se sont-ils désintéressés du scrutin municipal ce dimanche ? A 17h, le ministère de l'Intérieur a annoncé une participation de 45,09% contre 32% en 2020.

La semaine dernière, pour le premier tour, la participation à 17h était de 48,27%.

La météo pluvieuse a-t-elle joué un rôle ? Ou bien de nombreux électeurs ne se sont peut-être pas reconnus dans le choix qui leur était proposé au second tour après l'élimination de leur candidat du premier tour.

Au niveau national, la participation à 17h est de 48,10%, contre 34,67% en 2020.

Plus que quelques heures pour voter, la plupart des bureaux de vote ferment à 18h. Certaines communes de l'agglomération ferment à 19h, tandis que Lyon et Villeurbanne poussent jusqu'à 20h.