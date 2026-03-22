Politique

Municipales à Lyon et dans le Rhône : la participation à 17h en recul par rapport au 1er tour

Municipales à Lyon et dans le Rhône : la participation à 17h en recul par rapport au 1er tour

Ce dimanche 22 mars, la participation à 17h aux élections municipales était de 45,09% dans le Rhône. Un chiffre moins bon que dimanche dernier, et que la moyenne nationale.

Les Lyonnais, Grands Lyonnais et Rhodaniens se sont-ils désintéressés du scrutin municipal ce dimanche ? A 17h, le ministère de l'Intérieur a annoncé une participation de 45,09% contre 32% en 2020.

La semaine dernière, pour le premier tour, la participation à 17h était de 48,27%.

La météo pluvieuse a-t-elle joué un rôle ? Ou bien de nombreux électeurs ne se sont peut-être pas reconnus dans le choix qui leur était proposé au second tour après l'élimination de leur candidat du premier tour.

Au niveau national, la participation à 17h est de 48,10%, contre 34,67% en 2020.

Plus que quelques heures pour voter, la plupart des bureaux de vote ferment à 18h. Certaines communes de l'agglomération ferment à 19h, tandis que Lyon et Villeurbanne poussent jusqu'à 20h.

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1 commentaire
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Lyyyyyoooonnnnnnn le 22/03/2026 à 18:07

Et oui de nombreux votants pour Doucet ne sont pas aller voter suite à son union avec LFI, il en a dégoûté plus d’un d’où la légère chute de participation, ça sent le changement à plein nez tout ça 👃🏻👃🏻

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