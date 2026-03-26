Politique

Véronique Sarselli nouvelle présidente de la Métropole de Lyon : revivez son élection

Véronique Sarselli nouvelle présidente de la Métropole de Lyon : revivez son élection

Ce jeudi 26 mars, les 150 nouveaux conseillers métropolitains élisent la présidente de la Métropole de Lyon. Suivez le sacre de Véronique Sarselli en direct commenté sur LyonMag.

Tags :

Véronique Sarselli

métropole de Lyon

18 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
AntiLFI le 26/03/2026 à 16:50
OH a écrit le 26/03/2026 à 12h55

On voit vite ceux qui ne comprennent rien... Faut le faire, pour confondre entre Doucet et Bernard. D'ailleurs Doucet vit à Lyon depuis un bon moment.
C'est dire le niveau des électeurs de droite...

On voit aussi ceux qui n'ont pas encore digéré une défaite électorale.

Signaler Répondre
avatar
Mouais... le 26/03/2026 à 16:50
Bribri2 a écrit le 26/03/2026 à 14h24

Oublié le Bernard qui a imposé avec arrogance ses dogmes pendant 6 ans ...ça va faire un bien fou que Véronique Sarselli s'occupe de la fluidité là où les pseudo écolo ont tout congestionné (Lyon au palmarès des villes les plus embouteillées).
Bon débarras, vraiment ....

On verra si d'autres dogmes ne vont pas faire leur apparition...:
- no parking, no business
- ségrégation sociale
- privatisation de services publics
- attractivité internationale
- remise en cause de la loi SRU
- etc.

Signaler Répondre
avatar
Diego le 26/03/2026 à 16:23
OH a écrit le 26/03/2026 à 12h55

On voit vite ceux qui ne comprennent rien... Faut le faire, pour confondre entre Doucet et Bernard. D'ailleurs Doucet vit à Lyon depuis un bon moment.
C'est dire le niveau des électeurs de droite...

si Doucet ne vivait pas à Lyon il ne pourrait pas être maire de lyon....... les réflexions du niveau des électeurs de gauche.......

Signaler Répondre
avatar
Bribri2 le 26/03/2026 à 14:24

Oublié le Bernard qui a imposé avec arrogance ses dogmes pendant 6 ans ...ça va faire un bien fou que Véronique Sarselli s'occupe de la fluidité là où les pseudo écolo ont tout congestionné (Lyon au palmarès des villes les plus embouteillées).
Bon débarras, vraiment ....

Signaler Répondre
avatar
OH le 26/03/2026 à 14:17
Eric01 a écrit le 26/03/2026 à 13h03

Oh pardon monsieur le gauchos 😂😂😂😂

Rien que le vocabulaire... Effrayant.

Signaler Répondre
avatar
Eric01 le 26/03/2026 à 13:03
OH a écrit le 26/03/2026 à 12h55

On voit vite ceux qui ne comprennent rien... Faut le faire, pour confondre entre Doucet et Bernard. D'ailleurs Doucet vit à Lyon depuis un bon moment.
C'est dire le niveau des électeurs de droite...

Oh pardon monsieur le gauchos 😂😂😂😂

Signaler Répondre
avatar
OH le 26/03/2026 à 12:55
Bah non a écrit le 26/03/2026 à 11h44

Il est chef d'entreprise Villeurbannais et il est né à Ste Foy les Lyon, donc bon...

On voit vite ceux qui ne comprennent rien... Faut le faire, pour confondre entre Doucet et Bernard. D'ailleurs Doucet vit à Lyon depuis un bon moment.
C'est dire le niveau des électeurs de droite...

Signaler Répondre
avatar
Elle va enfin pouvoir castrer Doucet et ses délires le 26/03/2026 à 12:45

La remise sur les rails de l'agglomération et de Lyon est en route.

Signaler Répondre
avatar
Gui le 26/03/2026 à 12:31

Félicitations Mme Sarselli.

Signaler Répondre
avatar
Arthur le 26/03/2026 à 11:52

Les gauchos en pls de voir un RN secrétaire de séance à côté de la Présidente.

Signaler Répondre
avatar
Bah non le 26/03/2026 à 11:44
lol a écrit le 26/03/2026 à 11h13

On va voir Bruno Bernard remonter à Paris sur son petit vélo :)

Il est chef d'entreprise Villeurbannais et il est né à Ste Foy les Lyon, donc bon...

Signaler Répondre
avatar
bravo et bon courage le 26/03/2026 à 11:43

merci de rendre notre ville comme avant

Signaler Répondre
avatar
Arthur le 26/03/2026 à 11:42

Et Greg sans accès majoritaire à la Métropole, il va être obligé de se contenter de ses prérogatives municipales.
Est-ce une chance pour Lyon ?

Signaler Répondre
avatar
LéoChater le 26/03/2026 à 11:41
lol a écrit le 26/03/2026 à 11h13

On va voir Bruno Bernard remonter à Paris sur son petit vélo :)

Accompagné de celui qui a ruiné la circulation de notre ville Fabien

Signaler Répondre
avatar
gentleman69 le 26/03/2026 à 11:34

Ne nous comportons pas comme les abrutis de LFI et aux esprits faibles face au perdants d elections. Nous sommes juste très contents

Signaler Répondre
avatar
lol le 26/03/2026 à 11:13

On va voir Bruno Bernard remonter à Paris sur son petit vélo :)

Signaler Répondre
avatar
mirou69 le 26/03/2026 à 10:03

Bye bye Bernard et ses acolytes

Signaler Répondre
avatar
oh là là là là le 26/03/2026 à 09:47

Il y en a un qui doit l'avoir mauvaise !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.