Jeudi 26 Mars 2026 à 11h30
Véronique Sarselli nouvelle présidente de la Métropole de Lyon : revivez son élection
Ce jeudi 26 mars, les 150 nouveaux conseillers métropolitains élisent la présidente de la Métropole de Lyon. Suivez le sacre de Véronique Sarselli en direct commenté sur LyonMag.
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On voit aussi ceux qui n'ont pas encore digéré une défaite électorale.Signaler Répondre
On verra si d'autres dogmes ne vont pas faire leur apparition...:Signaler Répondre
- no parking, no business
- ségrégation sociale
- privatisation de services publics
- attractivité internationale
- remise en cause de la loi SRU
- etc.
si Doucet ne vivait pas à Lyon il ne pourrait pas être maire de lyon....... les réflexions du niveau des électeurs de gauche.......Signaler Répondre
Oublié le Bernard qui a imposé avec arrogance ses dogmes pendant 6 ans ...ça va faire un bien fou que Véronique Sarselli s'occupe de la fluidité là où les pseudo écolo ont tout congestionné (Lyon au palmarès des villes les plus embouteillées).Signaler Répondre
Bon débarras, vraiment ....
Rien que le vocabulaire... Effrayant.Signaler Répondre
Oh pardon monsieur le gauchos 😂😂😂😂Signaler Répondre
On voit vite ceux qui ne comprennent rien... Faut le faire, pour confondre entre Doucet et Bernard. D'ailleurs Doucet vit à Lyon depuis un bon moment.Signaler Répondre
C'est dire le niveau des électeurs de droite...
La remise sur les rails de l'agglomération et de Lyon est en route.Signaler Répondre
Félicitations Mme Sarselli.Signaler Répondre
Les gauchos en pls de voir un RN secrétaire de séance à côté de la Présidente.Signaler Répondre
Il est chef d'entreprise Villeurbannais et il est né à Ste Foy les Lyon, donc bon...Signaler Répondre
merci de rendre notre ville comme avantSignaler Répondre
Et Greg sans accès majoritaire à la Métropole, il va être obligé de se contenter de ses prérogatives municipales.Signaler Répondre
Est-ce une chance pour Lyon ?
Accompagné de celui qui a ruiné la circulation de notre ville FabienSignaler Répondre
Ne nous comportons pas comme les abrutis de LFI et aux esprits faibles face au perdants d elections. Nous sommes juste très contentsSignaler Répondre
On va voir Bruno Bernard remonter à Paris sur son petit vélo :)Signaler Répondre
Bye bye Bernard et ses acolytesSignaler Répondre
Il y en a un qui doit l'avoir mauvaise !Signaler Répondre