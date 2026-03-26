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Le printemps vraiment ? Le retour de la neige ce jeudi près de Lyon

Le printemps vraiment ? Le retour de la neige ce jeudi près de Lyon
Le printemps vraiment ? Le retour de la neige ce jeudi près de Lyon (ici à Lentilly) - LyonMag

Il a neigé ce jeudi matin dans le Rhône.

Elle était annoncée et elle est bien arrivée. La neige a fait son retour ce jeudi matin sur le département du Rhône. Les sols ont blanchi dans la nuit sur plusieurs communes, notamment dans le Beaujolais.

Il a également neigé du côté de Lentilly où les jardins ont été recouverts d’une fine couche de neige.

Les flocons devraient encore être au rendez-vous de la journée sur l’ouest du département du Rhône placé ce jeudi en vigilance jaune neige. Météo France annonce également encore de fortes rafales de vent ; jusqu’à 70 km/h au cours de l’après-midi.

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neige

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