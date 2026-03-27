Politique

Réélection de Grégory Doucet et de ses adjoints à Lyon : revivez le conseil municipal du jour

Réélection de Grégory Doucet et de ses adjoints à Lyon : revivez le conseil municipal du jour

Ce vendredi 27 mars, le premier conseil municipal de la mandature va permettre la réélection de Grégory Doucet comme maire de Lyon, ainsi que celle de ses adjoints. Suivez la séance extraordinaire avec LyonMag.

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Grégory Doucet

10 commentaires
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Bellota le 27/03/2026 à 15:58

Et voici Doudou coincé entre le pouvoir de la métropole et les ultimatums de ses « alliés techniques » islamo gauchistes
À votre bon cœur

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MARCOPAULO le 27/03/2026 à 15:48

Le doyen papy ne fait plus de la résistance . DOUCET Elu

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chien le 27/03/2026 à 15:22

elle n'a rien à foudre tu conseil municipal elle a fait élire Mr Doucet lui c'est ce qui voulais

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des gens bien.. le 27/03/2026 à 15:09

lfi absent...bon..voici dès la 1er heure le vrai visage de ces...gens

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Solidarité 69 le 27/03/2026 à 14:55

Arnault est invité ?

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Pauvre bille ! le 27/03/2026 à 14:34
Droitardés and Co a écrit le 27/03/2026 à 14h11

Ouin ouin, c'est trop z'inzuste 😭😱
Pourtant les sondages...
🤣

Votre niveau est toujours aussi indigent, pas à la hausse, loin s'en faut !

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Pour ou contre le 27/03/2026 à 14:26

Les LFI voteront ils pour Doucet qui les a portés au conseil municipal ou pas vu qu'ils sont dans l'opposition....

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Calimero 1er le 27/03/2026 à 14:22
Droitardés and Co a écrit le 27/03/2026 à 14h11

Ouin ouin, c'est trop z'inzuste 😭😱
Pourtant les sondages...
🤣

Élu par 105000 Lyonnais dont une bonne partie de lobotomisés aveuglés par l'idéologie. Les 102000 autres le détestent. Ce n' est pas non plus un vote d'adhésion
La métropole a droite va le bâillonner et le calmer dans ses délires. Il n'aura que le rôle d'un pot de fleurs. Pour un écolo c'est trop risible....

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Knox le 27/03/2026 à 14:19

Tu a tricher doudou avec tes amis de lfi si j'étais toi je serai pas fier.

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Droitardés and Co le 27/03/2026 à 14:11

Ouin ouin, c'est trop z'inzuste 😭😱
Pourtant les sondages...
🤣

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