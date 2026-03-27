Vendredi 27 Mars 2026 à 14h00
Réélection de Grégory Doucet et de ses adjoints à Lyon : revivez le conseil municipal du jour
Ce vendredi 27 mars, le premier conseil municipal de la mandature va permettre la réélection de Grégory Doucet comme maire de Lyon, ainsi que celle de ses adjoints. Suivez la séance extraordinaire avec LyonMag.
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Grégory Doucet
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Et voici Doudou coincé entre le pouvoir de la métropole et les ultimatums de ses « alliés techniques » islamo gauchistesSignaler Répondre
À votre bon cœur
Le doyen papy ne fait plus de la résistance . DOUCET EluSignaler Répondre
elle n'a rien à foudre tu conseil municipal elle a fait élire Mr Doucet lui c'est ce qui voulaisSignaler Répondre
lfi absent...bon..voici dès la 1er heure le vrai visage de ces...gensSignaler Répondre
Arnault est invité ?Signaler Répondre
Votre niveau est toujours aussi indigent, pas à la hausse, loin s'en faut !Signaler Répondre
Les LFI voteront ils pour Doucet qui les a portés au conseil municipal ou pas vu qu'ils sont dans l'opposition....Signaler Répondre
Élu par 105000 Lyonnais dont une bonne partie de lobotomisés aveuglés par l'idéologie. Les 102000 autres le détestent. Ce n' est pas non plus un vote d'adhésionSignaler Répondre
La métropole a droite va le bâillonner et le calmer dans ses délires. Il n'aura que le rôle d'un pot de fleurs. Pour un écolo c'est trop risible....
Tu a tricher doudou avec tes amis de lfi si j'étais toi je serai pas fier.Signaler Répondre
Ouin ouin, c'est trop z'inzuste 😭😱Signaler Répondre
Pourtant les sondages...
🤣