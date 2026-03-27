Réélection de Grégory Doucet et de ses adjoints à Lyon : revivez le conseil municipal du jour

Ce vendredi 27 mars, le premier conseil municipal de la mandature va permettre la réélection de Grégory Doucet comme maire de Lyon, ainsi que celle de ses adjoints. Suivez la séance extraordinaire avec LyonMag.

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