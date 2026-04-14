Les ZFE supprimées officiellement par les députés ce mardi ? La Métropole de Lyon pourrait avoir le choix

La Macronie se sortira-t-elle du piège tendu par ses opposants pour mettre fin aux ZFE ?
Ce mardi, les députés doivent voter une dernière fois sur le projet de loi de simplification de la vie économique. Or, tous les projecteurs sont braqués sur l'article rajouté malicieusement, amenant à la suppression du dispositif des Zones à faibles émissions.
Celle de Lyon, mais aussi des autres grandes villes concernées, vivent peut-être leurs dernières heures. A moins que les députés Renaissance ne sabotent leur propre projet de loi pour sauver les ZFE.
L'autre solution vers laquelle on se dirigerait consisterait à amender le texte, pour permettre aux collectivités de choisir si elles veulent ou non conserver leur ZFE.
La Métropole de Lyon de Véronique Sarselli serait alors décisionnaire, et il est peu probable qu'elle maintienne cette interdiction graduée des véhicules les plus polluants dans le centre de l'agglomération, largement dénoncée par la droite locale depuis des années.
Rien a voir...... la "dépendance" énergétique 🤣🤣 Total Energy LE plus grand groupe Français dans le top 3 des plus gros producteur de pétrole au monde, 280 milliards d'€ de chiffre d'affaire... et on parle de dépendance........Signaler Répondre
Il n'y a aucune pénurie d'essence juste beaucoup trop de taxe (60%/litre) et on produit plus d'électricité qu'on en consomme, on le vend 100€/MWh a l'Europe et on le rachète à l'Europe 180€/MWh....
Enlevez les charges patronales et les salariés pourront se payer des Mercedes électrique.
et l’encombrement des véhicules était considérablement plus réduit. L’espace public lié au stationnement n’est plus extensible. Le droit au stationnement gratuit et illimité n’est pas un droit constitutionnel !Signaler Répondre
Les véhicules petits rouleurs n’ont jamais été interdits (il faut demander autorisation ‘petits rouleurs’ pour 52 jours / an).Signaler Répondre
Non, l’Europe n’est pas responsable du manque de courage et de lucidité des états à conduire une politique de moins grande dépendance vis-à-vis des états pétroliers et de transition énergétique. On peut également mettre en cause les constructeurs automobiles de ne pas proposer au marché des véhicules plus adaptés en termes de coût d’acquisition, de taille et poids plus réduits et de simplicité.Signaler Répondre
En 1990 on avais moitié moins de voitures.....Signaler Répondre
Et les couples avaient une voiture,c'est qui n'est plus le cas maintenant.
je suis bien d'accord, les contrôles policiers sont opressants et excessifs, on croirait qu'on nous soupçonne de ne pas respecter la loi !Signaler Répondre
plus de radars, plus de contrôles au faciès, plus de contrôle du stationnement et la société s'autorégulera sans problème, c'est évident !
À Sainté, dans de nombreux quartiers, ce sont les habitants eux-mêmes qui ont demandé le paiement pour le stationnement car les places étaient squattées. Depuis il paient un abonnement mensuel et, ô miracle et heureux hasard, ils peuvent enfin trouver une place près de chez eux sans tourner pendant une heure.Signaler Répondre
Dans le cadre de cette mesure et pour anticiper , j'ai remplacé mon Kangoo diesel par une Tesla S ; et bien c'est formidable !! le seul problème est que la municipalité doit installer plus de bornes de recharges car moi j'habite au cinquième étage et je ne peux pas toujours me garer pile sous mes fenêtres.Signaler Répondre
Parlons chiffres : mon véhicule thermique actuel me coûtait 250 euros par mois . Les déplacements professionnels de ma compagne et nos déplacements personnels (plutôt rares) nous coûtent chaque mois 400 euros (le budget a explosé à 600 euros lorsque l’essence coûtait 2 euros le litre).
Même en prenant en compte le prix actuel du carburant, on se retrouve donc avec un budget de 650 euros par mois. En prenant l’exemple du tesla S , le montant de la location longue durée s’élèverait à 540 euros par mois avec un apport de départ de 6 000 euros. Si on lisse ces 6 000 euros sur les 60 mois de la location (choisis lors de la configuration), on atteint les 640 euros par mois. Et on ne compte pas ici le coût de l’énergie.
Déjà lors de l’achat de mon précédent véhicule (en 2009), j’étais tenté par un modèle électrique. À l’époque, les tarifs étaient déjà plus élevés que ceux d’un modèle thermique, mais l’économie de carburant permettait de s’y retrouver sur le long terme. Et c’est sans parler des coûts d’entretien largement réduits. Malheureusement mes finances ne me permettaient pas de débourser plus de 30 000 euros pour le modèle qui me correspondait à l’époque (Peugeot ION).
Si moi j'ai la chance de me garer sur une place de livraison en bas de chez moi pour recharger ,tout le monde ne peut pas brancher sa voiture tous les soirs. Si vous vivez en appartement en centre-ville (même en Province autour de Lyon), cela risque d’être compliqué. Si à Lyon les anciennes bornes de recharges Autolib peuvent être utilisées, ce n’est pas le cas partout. Alors, à moins de louer une place de parking en souterrain avec une borne de recharge, c’est râpé. Il faudra trouver une borne publique au plus près de chez vous ce qui peut vite devenir une galère.
Une aberration de plus, l'Europe est entrain de détruire notre pays a petit feu ! il est temps de reprendre la main sur l'avenir de notre économie.Signaler Répondre
Nous faire vendre nos voitures pour quelques temps après dire finalement les crit air 3 peuvent roulé et la suppression tout ça pour ça sérieuxSignaler Répondre
Je ne suis pas croyant mais je prie pour que le gouvernement n'arrive pas à le conserver sous quelque forme que ce soit...Signaler Répondre
Ce serait une grande claque pour l'équipe de Bernard....Signaler Répondre
Insupportable ZFE décidé par des politicards ignards, les véhicules les plus polluants qui font beaucoup de km disparaissent progressivement par usure.Signaler Répondre
Ceux qui font très peu de km subsisteront quelques années de plus, mais leur Impact sur la pollution est faible.
Archi faux, dans les années 1990 le stationnement était quasiment gratuit dans toute la ville alors que la population intra-muros était sensiblement la même. Je vous assure que je ne vous raconte pas de conneries et de toutes façon ce n'est plus mon problème car il y a peu j'ai troqué mon véhicule contre un abonnement tcl.Signaler Répondre
si vous rendez le stationnement gratuit on ne trouvera plus à se garer .Signaler Répondre
en faisant basculer la métropole on a aussi voté contre la ZFE ne l oublions pas … sinon il ne restera que les partis extrémistes pour écouter la parole des lyonnais libéraux…Signaler Répondre
Si on pouvait en profiter pour remettre en place des plans de circulation cohérents, comme à Vaise par exemple.Signaler Répondre
Non pas que j'aime spécialement la voiture en ville, mais à un moment il faut arrêter les conneries
Rendez donc les stationnements gratuits dans les rues de Lyon, la moindre intervention d'un non résident à votre domicile vire au cauchemar de la contravention à cause de tous ces contrôles incessants,oppressifs et automatisés, c'est ça l'urgence, bien avant les questions de suppression des zfe.Signaler Répondre