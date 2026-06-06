Les 100 ans du Stade de Gerland pour le dernier match de la saison du LOU Rugby : “Une forteresse à conquérir”

Le stade de Gerland a 100 ans.

Alors que le coup d’envoi sera donné par Sonny Anderson, légende de l’OL, cette enceinte chargée d’histoire verra le LOU Rugby disputer son dernier match de la saison pour célébrer cet anniversaire symbolique ce samedi soir (21h05).

Terrain emblématique du grand OL des années 2000, Gerland a également accueilli le pape Jean-Paul II mais aussi Michael Jackson. Une arène que le LOU occupe depuis moins de dix ans, les rugbymen ayant rejoint le Matmut Stadium en 2017, comme l’a rappelé l’entraîneur Karim Ghezal.

La rencontre revêt aussi une forte dimension symbolique. Elle marquera le 100e match en professionnel d’Ethan Dumortier, enfant du club, ainsi que la 200e apparition de Félix Lambey sous les couleurs lyonnaises.

En conférence de presse, les deux joueurs ont reconnu ce que représente ce "stade mythique" pour les Lyonnais, tout en assurant rester concentrés sur l’enjeu sportif. Car au-delà des festivités, c’est bien ce dernier rendez-vous de la saison qui occupe les esprits. Le passé est immense, mais désormais le LOU “a son histoire à écrire”, rappelle Ethan Dumortier, qui souhaite faire de Gerland une “forteresse à conquérir”.

Pour cette ultime sortie, les Lyonnais recevront Montpellier, dauphin du Top 14. Un adversaire que Félix Lambey décrit comme “l’une des meilleures du championnat”, ou encore “extrêmement costaud en mêlée”. Le MHR n’a d’ailleurs concédé que deux défaites depuis le début de l’année 2026.

Le LOU affiche néanmoins un meilleur visage ces dernières semaines. Malgré une défaite à Toulouse (39-31) lors de sa dernière sortie, les Lyonnais ont livré une prestation combative. Karim Ghezal retient “beaucoup de petits signaux positifs” ainsi que la qualité du jeu proposé par son équipe.

Mais le bilan reste contrasté. Si Ethan Dumortier évoque un “manque de constance” qui a pénalisé la saison lyonnaise, Félix Lambey s’est montré encore plus sévère.

L’ancien international français n’a pas cherché d’excuses. Le deuxième ligne a d’abord dressé un constat lucide de sa propre saison, appelant à une remise en question générale : “Il est important de se remettre en question et de gagner en régularité individuelle, moi le premier”. Une autocritique assumée qui résume l’état d’esprit lyonnais à l’heure du bilan.

Alors, lorsqu’il lui a été demandé si la saison 2025-2026 du LOU pouvait être considérée comme réussie, Félix Lambey a répondu sans la moindre hésitation : “non”.