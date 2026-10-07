Tramway à Lyon : le T4 fortement perturbé dès ce mercredi soir, 16 stations non desservies

Du mercredi 7 au vendredi 9 octobre 2026, la circulation du tramway T4 sera modifiée en soirée en raison de travaux liés à la future ligne T10.

Jusqu’à 20h30, le T4 circulera normalement entre IUT Feyssine et Hôpital Feyzin Vénissieux. Le dernier trajet complet au départ d’IUT Feyssine vers Hôpital Feyzin Vénissieux est prévu à 20h26. Dans l’autre sens, le dernier départ permettant de parcourir l’intégralité de la ligne aura lieu à 21h28.

Le T4 limité à Lycée Lumière à partir de 20h30

À partir de 20h30, la circulation sera en revanche fortement réduite. Le T4 fonctionnera uniquement entre IUT Feyssine et Lycée Lumière.

Au total, 16 stations ne seront alors plus desservies : États-Unis Tony Garnier, Beauvisage CISL, États-Unis Viviani, Joliot-Curie - M. Sembat, La Borelle, Gare de Vénissieux, Croizat - Paul Bert, M. Houël Hôtel de Ville, Lycée Jacques Brel, Herriot – Cagne, Venissy Frida Kahlo, Division Leclerc, Maurice Thorez, Lénine – Corsière, Darnaise et Hôpital Feyzin Vénissieux.

Le premier départ de Lycée Lumière vers IUT Feyssine est annoncé à 22h09, tandis que le premier départ d’IUT Feyssine vers Lycée Lumière aura lieu à 20h36. Les derniers départs sont programmés respectivement à 23h58 et 00h21.

Des essais pour préparer l'arrivée du T10

Ces perturbations sont liées aux essais de nouveaux aiguillages installés au nord et au sud de la gare de Vénissieux. Ces équipements doivent permettre le raccordement entre le T4 et la future ligne T10.

Les opérations menées pendant ces trois soirées doivent permettre de vérifier leur fonctionnement ainsi que leur bonne coordination avec les deux lignes.