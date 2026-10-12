Pas de cours à l'université Lyon 2 ce lundi à cause des blocus, 22 établissements touchés dans le Rhône

Mise à jour à 9h : la préfecture du Rhône indique que 22 lycées sont aussi concernés par des blocages dans le département, avec déjà de premiers affrontements avec les forces de l'ordre à la Martinière-Duchère, Lacassagne ou encore Claude-Bernard à Villefranche-sur-Saône.
Article initial : "En conséquence, aucune activité d'enseignement ne pourra avoir lieu sur ces campus ce lundi 12 octobre".
C'est par ces mots qu'Isabelle von Bueltzingsloewen, présidente de l'université Lyon 2, a annoncé aux étudiants que les cours étaient annulés pour la journée de lundi.
Trois campus de la faculté (Porte des Alpes, Berges du Rhône, Rachais) font face à des blocages réalisés par des manifestants.
On ignore encore si la situation perdurera dans la semaine. Une manifestation est prévue ce mardi 13 octobre au départ de la place Guichard à 10h. Etudiants et lycéens réclameront "du fric pour l'éducation".
Mélenchon décrit Lyon 2 comme une zone de guerre, LFI transforme trois cadenas en résistance héroïque, et dans leur récit, les forces de l’ordre deviennent soudain les “oppresseurs” d’une épopée qui n’existe que dans leurs communiqués.Signaler Répondre
La réalité est beaucoup moins romanesque : des policiers qui gèrent un campus bloqué, des tensions qu’ils contiennent, et une “révolution” qui s’évapore dès que l’intervention ramène un minimum d’ordre.
Le contraste est si violent que la propagande se ridiculise elle‑même : d’un côté, un récit de lutte mythologique, de l’autre, des agents qui font simplement leur travail pendant que les étudiants cherchent un café ouvert.
Ici, ce n’est pas l’Empire contre le peuple. C’est juste la police qui remet un peu de réalité dans un scénario qui se prenait pour une épopée.
Le week-end a été bon ?Signaler Répondre
Prêts pour repartir à la casse ?
Pauvres étudiants ! Ils prennent des avances pour les vacances de la Toussaint !C'est vrai,ils sont très fatigués de manifester avec LFI ,qui les armeSignaler Répondre
A Lyon 2 les étudiants sont en grève toute l'année, leur idole est Rima Hassan...Signaler Répondre