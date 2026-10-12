Pas de cours à l'université Lyon 2 ce lundi à cause des blocus, 22 établissements touchés dans le Rhône

Mise à jour à 9h : la préfecture du Rhône indique que 22 lycées sont aussi concernés par des blocages dans le département, avec déjà de premiers affrontements avec les forces de l'ordre à la Martinière-Duchère, Lacassagne ou encore Claude-Bernard à Villefranche-sur-Saône.

Article initial : "En conséquence, aucune activité d'enseignement ne pourra avoir lieu sur ces campus ce lundi 12 octobre".

C'est par ces mots qu'Isabelle von Bueltzingsloewen, présidente de l'université Lyon 2, a annoncé aux étudiants que les cours étaient annulés pour la journée de lundi.

Trois campus de la faculté (Porte des Alpes, Berges du Rhône, Rachais) font face à des blocages réalisés par des manifestants.

On ignore encore si la situation perdurera dans la semaine. Une manifestation est prévue ce mardi 13 octobre au départ de la place Guichard à 10h. Etudiants et lycéens réclameront "du fric pour l'éducation".