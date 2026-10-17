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Le LOU Rugby reçoit les sud-africains des Sharks, une entrée en lice “physique” en Challenge Cup

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Le LOU Rugby reçoit les sud-africains des Sharks, une entrée en lice “physique” en Challenge Cup
Au LOU Rugby depuis 2023, Paddy Jackson apporte son expérience et sa sympathie au collectif lyonnais - Crédit : LyonMag

Le LOU aborde les Sharks avec l’envie de retrouver de l’intensité après La Rochelle, tout en gardant à l’esprit la perspective d’une finale de Challenge Cup à Lyon.

Lyon change de compétition pour retrouver son élan du début de saison. À l’approche du rendez-vous face aux Sharks ce samedi, le LOU veut profiter de sa semaine européenne pour relancer la machine. “Une nouvelle énergie”, espère AB Zondagh l’entraîneur de l’attaque, qui indique que des changements ont été apportés cette semaine pour faire évoluer la dynamique de l’équipe.

Mais le premier ajustement devra se voir dans l’engagement. Paddy Jackson, demi-ouverture du LOU garde un regard critique sur la prestation contre La Rochelle : “On a manqué d’agression dans les rucks”. L’Irlandais attend davantage de répondant “physique”, un domaine dans lequel les Sharks de Durban devraient justement mettre les Lyonnais à l’épreuve. Une incertitude demeure toutefois sur les forces adverses : “On ne sait pas s’ils seront au complet”.

Et le défi parle particulièrement à AB Zondagh.

J’y ai passé dix ans”, rappelle le technicien sud-africain, attaché à cette équipe dont il souligne la fierté des joueurs. Arrivé au LOU à l’été 2023, après des passages à Toulouse et dans le staff de l’Écosse, il connaît bien la culture des Sharks. Ces retrouvailles auront donc une dimension personnelle, sans détourner l’entraîneur de l’objectif lyonnais qui fixe l’objectif des siens à “aller le plus loin possible”, alors que l’an passé, Lyon s’était contenté de développer ses jeunes.

Dans cette aventure, le LOU dispose d’une motivation supplémentaire : une finale à Lyon. Paddy Jackson reconnaît que cette perspective est déjà présente dans les esprits. Pouvoir jouer un tel rendez-vous chez soi représente une occasion particulière, “un vrai plus dans nos têtes”, résume l’ouvreur.

L’horizon est séduisant. Mais avant de penser à la finale, le LOU devra retrouver ce qui lui a manqué contre La Rochelle : du mordant.

Début du match ce samedi à 14h au Matmut Stadium.

Tags :

LOU

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Paddy Jackson

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Challenge Cup

1 commentaire
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ou là là le 17/10/2026 à 10:06

Gare , gare , au carton !

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