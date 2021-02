Cyrille Isaac-Sibille : "La France a pris les meilleures décisions par rapport au Covid-19"

Lors de l’annonce de son soutien à Emmanuel Macron, François Bayrou avait réclamé l’introduction d’une dose de proportionnelle pour les législatives. Or, à un an et demi des prochaines élections, rien n’a bougé.

"Le MoDem est opiniâtre, on a relancé le sujet. Il va y avoir une loi électorale concernant le report de certaines élections et on va en profiter", note Cyrille Isaac-Sibille. Le parlementaire milite même pour une proportionnelle intégrale : "pour gouverner actuellement, il faut rassembler une majorité, pas avoir une majorité".

ORL de profession, Cyrille Isaac-Sibille a suivi l’épidémie de Covid-19 avec un œil averti. Selon l’ancien président du MoDem du Rhône, "la France s’est plutôt bien débrouillée. On est le pays qui s’est le mieux adapté et qui a pris les meilleures décisions par rapport à l’épidémie".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com.