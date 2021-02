Près de Lyon : des tags menacent de viols des femmes et filles de policiers

Les inscriptions, qui visent notamment le maire de la commune, Gilles Gascon, ont été mises à jour dans le quartier Bel-Air. Selon Le Progrès, on pouvait également lire des prénoms et surnoms de policiers du commissariat local. Les tags menaçaient leur femme et leurs filles de viol.

Le ou les auteurs des inscriptions n'ont pas encore été identifiés. Une enquête a été ouverte.

Après Jérémie Bréaud (Bron), Xavier Odo (Grigny) ou encore Olivier Berzane (Lyon 8e), c'est donc au tour de Gilles Gascon d'être victime de ce procédé.