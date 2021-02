Lyon : la délégation de service public du réseau TCL prolongée de 18 mois pour Keolis

En novembre dernier, la vice-présidente de la Métropole de Lyon, Béatrice Vessiller, nous glissait que sans penser à un retour à une régie directe sur l'ensemble du réseau TCL, le Sytral tenterait de faire des économies avec le délégataire Keolis.

Ce lundi matin pourtant, les élus du Sytral ont prolongé de 18 mois la convention actuelle passée avec Keolis, qui arrivait à échéance le 31 décembre 2022.

La faute à la crise sanitaire qui n'a pas permis "de lancer efficacement ces travaux de fond nécessaires à la conduite des réflexions et études, indispensables pour déterminer le futur mode de gestion du réseau TCL", les écologistes souhaitant notamment "créer les conditions d'une concurrence pleine et entière lors des consultations portant sur la gestion du réseau TCL et de permettre à des opérateurs ne possédant pas l'expérience sur tous les modes de transport, de présenter une offre".

Le Sytral présidé par Bruno Bernard prévoit de lancer cette année des études relatives à l'allotissement du réseau TCL. On pourrait donc, à l'avenir, voir Keolis s'occuper par exemple des métros tandis que d'autres entreprises récupéreraient le marché des bus, des tramways ou des fameuses télécabines. "Aujourd'hui, il y a trop d'incertitudes sur les recettes de billetterie pour formaliser des engagements avec un prestataire, ça serait trop compliqué et ça n'irait pas dans l'intérêt des habitants. Ça va nous permettre de voir si on peut allotir ou pas l'exploitation des TCL", a déclaré le président à l'issue de la séance.