Les élus de Sainte-Foy-lès-Lyon votent cinq voeux contre les télécabines et pour le métro E

La mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon n'a en tout cas pas l'intention de laisser les pylones germer sur son territoire d'ici 2026. En ce sens, Véronique Sarselli a fait voter à son conseil municipal la semaine dernière cinq voeux, adoptés à 31 voix sur 35. L'occasion pour la maire LR de fustiger les quatre élus du groupe socialiste-écologistes qui ont, selon elle, révélé "le vrai visage de l'écologie à la mode EELV".

Le premier voeu réclame l'organisation d'un référendum local sur le projet de télécabines entre Francheville et Gerland. Le deuxième demande au Sytral de communiquer "immédiatement et publiquement l'ensemble de ses études". Le troisième voeu interdit le passage en survol de télécabines au-dessus de la "pépite verte de la première couronne lyonnaise". La suspension immédiate de la procédure de choix des entreprises ayant répondu à l'appel d'offres est demandée dans le quatrième voeu, tandis que le cinquième et dernier voeu voté "demande au Sytral la poursuite immédiate du projet de métro E".