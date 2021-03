Près de Lyon : un trentenaire condamné à 18 mois de prison pour trafic de stupéfiants

Un Caladois de 29 ans a été interpellé en fin de journée dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants et de cigarettes. Lors d'une perquisition au domicile du suspect, les forces de l'ordre ont découvert plus de 1000 euros en liquide, trois grammes de résine de cannabis et des blisters de cartouches de cigarettes.

Six clients ont été entendus dans cette affaire par les enquêteurs. Trois d'entre eux ont reconnu l'acquisition d'un kilogramme de résine de cannabis auprès du caladois sur une année. Défavorablement connu des services de police, le presque trentenaire, a seulement reconnu être un consommateur de cannabis et avoir revendu 1500 paquets de cigarettes sur une année.

Il a été présenté au parquet ce vendredi et condamné à 18 mois de prison et écroué.